13 обескураживающих особенностей детских садов за границей, от которых у иностранцев глаза по 5 копеек

В каждой стране малыши воспитываются в разных условиях. И дело не только в семье. Есть огромная разница в построении работы детских учреждений и в целом в отношении к детям. Она заметна в неких бытовых моментах, в правилах, в режиме дня, в занятиях. Порой различия сразу бросаются в глаза, а порой еле уловимы. Но особенно четко их видят родители, которые переехали с дошкольниками из одной страны в другую.

Мы в AdMe.ru обожаем сравнивать особенности жизни в разных уголках планеты и сейчас решили сделать это на основе опыта мам и пап, которые испытали настоящий культурный шок, отдав своих чад в садики за границей. Конечно, это их личное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции и может отличаться от опыта других людей.

1. Германия

Дети в группах смешаны по возрасту. Во дворе все вместе гуляют, играют, а персонал разделяется по двору, и каждый присматривает за своей зоной. Разрешено покидать территорию сада и гулять по району вместе с воспитателем. Для этого используются многоместные коляски, а те, кто уже быстро ходит, следуют рядом с няней. Пользователь Pikabu описывает свой опыт: «К маленьким детям немцы относятся спокойно, не носятся с ними как с писаной торбой. Запачкал одежду? Ничего страшного. Наелся песка? Само выйдет. Уборку делают уборщицы по окончании рабочего дня. Понятно, если ребенок насвинячил, то он участвует в ликвидации последствий. К чему тут относятся трепетно, так это к приватности. Отдавая ребенка в детский сад, придется подписывать кучу бумаг: кто может забирать малыша, можно ли использовать его фото, вызывать ему врача и так далее. Впечатляет и оснащение: дело не только в игрушках, велосипедах, музыкальных инструментах. Но сауна в детском саду? А для Германии это распространенная практика, даже в довольно бедных районах».

Здесь нет точного времени, когда нужно прийти: садик открывается в 6 утра, но привести ребенка нужно до 9. Когда кроха приходит, его ждет завтрак: мюсли, хлеб, булочки, варенье, колбаса, вареные яйца и так далее. Каждый сам выбирает, что будет есть и пить. Главное тут — научить себя обслуживать. Воспитатели только наблюдают и подключаются, если что-то не получается, напоминают про необходимость вымыть руки. Более старших детей просят помогать малышам и новеньким. Их за помощь активно хвалят. После завтрака ребята занимаются кто чем хочет: играют, читают книги. Вот что пишет мама про детский сад в этой стране: «Гуляют в любую погоду. Дождь, ветер — неважно, главное — минимум 40 минут на улице. В дождь никаких зонтиков, только резиновые сапожки и дождевик самый простой. Сопли по колено — это не простуда, это нормальная реакция организма. Максимум пропишут морскую воду, да и то будут долго коситься и посчитают вас очень мнительной».

Летом в хорошую погоду малыши едят на террасе на открытом воздухе и на улице проводят весь день, кроме тихого часа. Спят они на матрасах в той же комнате, в которой играют. Перед сном им читают сказку и учат самостоятельно чистить зубы. Кто не хочет категорически спать или не может заснуть, уходит в специальное место — почитать тихонько, порисовать.

Непринужденная и расслабленная атмосфера в местных садах сильно отличается от того, к чему многие привыкли в своих государствах, и эта история ярко иллюстрирует сей факт: «Когда-то давным-давно коллега уехала в Германию, она знала язык хорошо и смогла устроиться воспитателем. Решила работать, как в советском саду: прием, занятия, режим. Хорошо, что там уже работала бывшая соотечественница, которая сказала, что за такое издевательство над маленькими немцами ее уволят».

2. Швеция

Ребенка в детский сад можно отдать с 1 года, и никаких требований к нему не предъявляют. Он может не уметь говорить, ходить на горшок — тут к этому относятся с пониманием. Первые дни малыш проходит адаптацию и посещает сад вместе с мамой на 1–2 часа в день, потом уже без мамы это же время, затем остается чуть дольше — на обед, на дневной сон, постепенно переходя на полный день.

Женщина переехала в Швецию и поделилась своими наблюдениями: «Воспитатели в основном женщины 30–50 лет, но часто бывают практиканты и подрабатывающие на замене. Пару раз это были мужчины. Меня это шокирует, я с недоверием отношусь к мужчинам, которые по своей воле хотят вытирать сопли чужим детям, но здесь это считается нормальным. При входе в садик обувь снимается и ставится на стеллаж, а сам виновник торжества отмечается на планшете в программе как вновь прибывший на борт. И при выходе соответственно отмечается как выбывший».

Ребенку нужно нажать на изображение животного, которое закреплено за его фамилией.

3. Франция

Тут в садах строгое расписание: приходить можно с 8:20 до 8:40. Причем зайти внутрь могут только родители детей из младшей группы. Ребят из средней и старшей группы оставляют у входа. Там их забирает персонал. Если опоздали и двери уже закрыты, то малыша в группу сегодня не примут. Воспитатели специализируются по возрастам и меняются у ребенка каждый год. Соответственно, один ведет младшую группу, другой — среднюю, третий — старшую. Воспитатели между собой общаются, гуляют вместе, и малыши их знают. Так что переход в новую группу проходит без стресса. В конце каждого года родителям выдают толстый альбом, в который в течение года вклеивались распечатанные фото с дней рождения, праздников, поездок, рисунки и фото работ детей. Все это совершенно бесплатно.

Вот что пишет мама малыша, которая живет в Париже: «Мужчины тут не редкость. Из 6 воспитателей в нашем садике 2 были мужчины. Дети их любили, родители уважали. В младшей группе у нас была интересная инициатива. Так как дети маленькие и дотянуть от завтрака до обеда трехлеткам тяжеловато, то каждый день мамы или папы приносили для всех перекус. Делалось это так: висит листочек с датами, в какой день кто несет. Поощрялась разная национальная кухня: пока дети маленькие, привить им желание пробовать и показать разные вкусы. В среднем получалось раз в 2 месяца на семью. Кто-то готовил сам, кто-то просто покупал».

4. Нидерланды

Оплачиваемый декретный отпуск в Нидерландах длится всего 4 месяца, причем 1 месяц положено взять до планируемой даты родов. Поэтому большинство малышей отправляется в детский сад уже в 3-месячном возрасте хотя бы на несколько раз в неделю. Все садики в Нидерландах частные и платные. Стоимость зависит от конкретного учреждения, но вариантов дешевле € 7 в час не бывает, и это обычно солидная нагрузка на семейный бюджет. Дети посещают его до 4 лет. В 4 года, прямо после дня рождения, можно идти в школу, которая бесплатна. Ждать 1 сентября не нужно.

Во многих детских садах малышам не принято готовить горячие блюда. Своим опытом делится по этому поводу пользователь Pikabu: «В течение дня дети едят только бутерброды, фрукты, йогурты и прочие снеки. За младенцев не беспокойтесь, их кормят смесью или маминым молоком из бутылочек по привычному расписанию. Для самих голландцев это не проблема — они с детства привычны к сэндвичам на обед, а горячему — на ужин. Однако у экспатов, как вы понимаете, подгорает. Поэтому сейчас все больше садиков переходит на полноценные обеды. Если не каждый день, то хотя бы 2–3 раза в неделю. Наличие горячего супчика в обед, естественно, напрямую сказывается на стоимости, ибо в этом случае требуется организовать полноценную кухню со всем сопутствующим».

5. Финляндия

Оплата садика зависит от необходимого количества часов, которое запросили родители. Например, 170 часов в месяц будет стоить примерно € 300. Предусмотрено несколько групп для детей разного возраста — от 9 месяцев до 5 лет. Каждый день проводится какое-то особое занятие. Например, спорт, драматический кружок, чтение детской литературы. Спальни, как и во многих европейских странах, соединены с игровой комнатой, но примечательно то, что дети до года спят в особых ящиках. Это уменьшает риск падения.

Русская мама переехала в Финляндию и так описывает свой опыт: «В нашей группе 13 человек. Воспитателей всего 3. В группе постоянно находятся двое, плюс нянечка. Плюс, если они почувствуют необходимость, могут вызвать дополнительного воспитателя помочь. На кухне готовят лишь простую еду типа бутербродов и напитков, остальное привозят из городской кухни и разогревают. На обед, например, бывает лососевый суп. Вкусно! А самым маленьким еду перемалывают в пюре».

6. Япония

На нижнем фото папа в костюме демона проводит церемонию отпугивания зла на ежегодном фестивале «Сэцубун».

Главное условие приема в учреждения дошкольной системы Японии — и мама, и папа должны работать. Не работаете — будьте любезны, воспитывайте детей дома. Декретный отпуск длится не больше года, и в Японии все меньше женщин, которые готовы оставить работу навсегда ради домашнего хозяйства. В детских садах с ребятами занимаются разные педагоги, делается акцент на развивающие занятия. Родители тоже активно вовлечены в жизнь учреждения, их обычно подключают к праздникам и спортивным состязаниям, в которых должна участвовать вся семья.

Вот что удивило маму, которая переехала с дочерью в Японию: «Сегодня в садике было 12 человек, на них — 6 воспитателей плюс заведующая. Детей обнимают, носят на ручках, укачивают, и это норма. Тут не чувствуется никакой опасности и тревожности казенного заведения. У спящих детей до 2 лет каждые 15 минут проверяют дыхание, а тех, кто уснул на животе, переворачивают на спину. Садик сам покупает ту молочную смесь, которую малыш предпочитает, и при необходимости приобретает привычную ему бутылку и соску. Учитываются аллергии, и не дают те продукты, которые нельзя». Теперь эта семья очень скучает по времени, когда ребенок был дошкольником: «Какая там недосягаемая для меня систематизация, организация распорядка, прививают полезные привычки, малыши там старательно делают свои смешные поделки, разучивают песни. Эх! И все это с таким бесконечным терпением, уважением и одобрением, что я почти завидую, закрадывается подозрение, что меня в детстве так никто не уважал и не одобрял».

7. Китай

В Китае декрет у мамы проходит как одно мгновение и длится чуть больше 3 месяцев, а дальше с чадом возятся в основном бабушки и дедушки. С 3 лет ребенка устраивают в сад. Так как в этой стране культ образования, то тут крайне важно, в какой детский сад ходит малыш, потому что от этого зависит, в какую школу он пойдет дальше, в какой институт и где будет работать. Можно сказать, детский сад сразу определяет судьбу. Что касается обустройства, то обычно в каждой группе есть игровая и отдельная спальня. Многие спят в одежде — везде сплошные сквозняки. Так принято: китайцы лучше наденут кучу одежды, чем перекроют доступ свежего воздуха, читай «закроют окно». По понедельникам у многих групп день начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна в унисон. У жителей соседних домов, должно быть, стальные нервы — разделить этот патриотический порыв ранним утром весьма сложно. В течение дня проводятся различные спортивные мероприятия на свежем воздухе или в помещении.

Престиж дошкольного учреждения демонстрирует наличие учителя-иностранца, который будет обучать детей английскому языку. Причем неважно, носитель ли он языка или просто может связать два слова. Девушка работает в детском саду в Пекине и вот что пишет о своем опыте: «Сады попроще предлагают довольно скромные условия, в частности, у них нет очистителей воздуха. Это очень плохо, ведь в Пекине чистый воздух — настоящая роскошь. Уровень загрязнения воздуха обычно прикидывают на глазок: видно соседние высотки — идем гулять, не видно — что ж, посидим в классе. И так целый день».

8. Великобритания

Тут садик создан не для обучения, а для времяпрепровождения и социальной жизни. Здесь каждый день посвящен какой-то теме. С детьми поют песни по тематике дня, читают, учат стихи, занимаются творчеством. В зале в свободном доступе всегда есть пластилин, все для рисования, специальная масса для развития моторики. В течение дня малыш может свободно заниматься то одним, то другим делом. Есть костюмы и наряды для игр, детская кухня, уголок доктора. Кроме того, на занятия к детям приходят люди разных профессий, чтобы они рассказали подробности своей работы. Мама переехала в Англию и поделилась своим опытом: «Если ребенок заболевает, то его все равно приводят с кашлем и соплями. Не могу сказать, что детки тут болезненные, но если у кого-то слабый иммунитет, то ходить в здешний сад будет сложно. Иногда гуляют на улице полуодетые, даже если холодно. Оказалось, что таким образом детей приучают одеваться самостоятельно. Если не оделся, то это его проблемы или проблемы родителей: надо учить дома, как одеваться на улицу. То, что есть кухня, ничего не значит. На кухне режут, моют и раскладывают по тарелкам. Не готовят. То есть малыши едят всухомятку. Моя дочь отказалась от бутербродов и сэндвичей, и мы решили, что будем приносить еду из дома».

9. Бразилия

Глядя на то, как здесь воспитывают детей, создается впечатление, что им все можно. Cон, питание, горшок и прочее — все будет так, как удобно ребенку и родителям. Никто не напрягается, не придерживается режима и уж тем более не ругает своих чад. Бразилия — страна экстравертов, а все потому, что тут уделяется огромное внимание дружелюбию. Главные правила — играть вместе, все вокруг друзья, не ссориться, делиться, учиться помогать друг другу, быть вежливым. Ребята обнимаются при встрече и при прощании в садике, персонал приветлив, часто целует воспитанников. Вот что поразило женщину, которая переехала в Бразилию: «Подгузники хоть до 4, хоть до 6 лет. Я видела детей, играющих на улице в мяч, с сосками на веревочках. Поиграли, сунули соску в рот, пососали — дальше играть. От сосания пальца тоже никто не будет отучать. Считается, что отучать от вредных привычек — это дело родителей, никто в это не вмешивается. Детей 5–6 лет с соской вижу повсеместно. Однажды видела девочку лет 12 с соской. Правда, она думала, что я ее не вижу, а когда заметила меня, то соску убрала и сделала вид, что ничего не было. Ну хоть в 12 лет уже понимают, что пора бросать».

В садиках же крайне внимательно относятся к вопросу безопасности, и для постороннего проникнуть на территорию — невыполнимая миссия. Есть список людей, которые уполномочены приводить и забирать ребенка. Хотя во многих садах мамам и папам вход воспрещен, кроме как в дни родительского собрания. Кроху они оставляют в дверях садика. Женщина переехала в Бразилию и вот что еще заметила: «Детей постоянно усаживают на пол, зимой и летом. Полы во всех садах кафельные, как и в домах и квартирах. Зимой кафель холодный, да и сидеть на нем жестко, неудобно. Но у бразильцев другое мнение на сей счет. Детям читают сказки, усаживая на пол, показывают мультфильмы или просто дают возможность играть. Первое время я боялась, что это скажется на здоровье. Даже в общий чат однажды писала. Народ удивился, что у меня вообще возник такой вопрос. Одна их мама вдруг вспомнила, что ее прабабушка когда-то говорила, что нельзя садиться на холодный пол, но она думала, что это какие-то предрассудки типа черной кошки, перебежавшей дорогу».

10. Канада

Здесь нет привычной всем системы муниципальных детских садов, есть только частные. Ими может владеть как компания, так и отдельный человек. Сады компаний, как правило, находятся в отдельных зданиях, а домашние — в обычных частных домах и квартирах: хозяева тут же живут — и тут же у них садик. Группы для малышей 1–2 лет самые дорогие. Декретный отпуск длится не больше года, и потому большинство детей отправляется в садик именно в этом возрасте. Многие жалуются, что сад — дело затратное, с другой стороны, в Канаде труд воспитателей хорошо оплачивается: «Если у вас лежит душа, вы можете работать в детском саду и достойно зарабатывать. На мой взгляд, плюс для общества в целом перевешивает неудобства для отдельных семей. Дорогие сады — прекрасная мотивация делать карьеру и зарабатывать», — рассуждает женщина, которая переехала в Канаду.

Вот так русская мама описывает систему детских садов: «Как я убедилась на собственном опыте, домашние сады без лицензии в среднем выглядят так: мадам Фатима (ну или Пилар) сидит дома со своими 3 детьми. И за компанию берется присмотреть за парочкой дополнительных. Для себя сделала вывод: если заявленная цена присмотра за ребенком меньше $ 50 за день (7–9 часов), значит с этим местом что-то не так». В садах нет отдельной спальни с кроватями, детям во время тихого часа расстилают матрасы, которые после сворачивают и убирают. Все спят в обычной одежде, никого не переодевают в пижамы. Русские мамы иногда жалуются, что в канадских садиках мало занимаются развитием детей. Специальных программ и уроков в большинстве из них нет, ребята просто играют в разные игры и общаются. Тут считается, что в возрасте 3–4 лет другого и не требуется — успеют всему научиться в школе, которая длится целых 13 лет. Кроме того, часто эмигранты недовольны питанием: «Никакой манной каши с какао на завтрак и супа, котлет и компота на обед. В некоторых садах дают снеки и готовят обед, а в некоторых родители все дают ребенку с собой: воспитатели только разогревают еду».

11. Северная Корея

До 5 лет дети ходят в садик по желанию родителей, а с 5 — согласно образовательной программе. Каждый ребенок обязан посещать сад перед поступлением в 1-й класс. Частные ясли тут есть практически в каждой многоэтажке, есть сады дневного пребывания, а есть сады-интернаты. Из-за большой загруженности родителей ребят туда отдают на всю неделю и забирают только в воскресенье. Большое внимание тут уделяют изучению традиций, физкультуре и музыке. К начальной школе ребенок должен уметь играть хотя бы на одном национальном инструменте.

Женщина посетила детский сад-интернат в Северной Корее и описала его так: «Площадка на улице маленькая, но внутри помещения огромные. Это просто сказка какая-то. Столовая на 500 человек, на стенах — картины, игровой зал с горками, качелями, лазилками всякими, каруселями размером с футбольный стадион. И главная фишка — здесь по рельсам ездит электрический паровоз, в вагонах катаются дети. Часть ребят танцует под аккордеон, часть — бегает эстафету наперегонки в две команды, кто-то занят на аттракционах-горках-качелях. Шум, гам, смех. Они поют песни о великих полководцах, о счастливом детстве и о грядущих честных делах и благе для родной страны. А, блин, первая песенка, которую учили петь мою дочку на музыкальном занятии у нас в городе, была песенка мамонтенка из мультфильма: „Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет“. Я ночью спала плохо от нее».

12. Израиль

В Израиле есть муниципальные сады c 3 лет и частные — для любого возраста. Ввиду особенностей декретного отпуска (26 недель), малышей начинают отдавать в частные сады уже в полгода. Ребенка принимают до 9 часов, и он может находиться там весь день, даже до 7–8 часов вечера. А государственный садик работает только до обеда. Дальше надо оплачивать продленку, которая позволяет находиться в саду до 17:00. Всего в смене работает минимум 2 человека до обеда и минимум 2 человека — после. Женщина переехала в Израиль и рассказала про свою ситуацию: «В садик ребенку надо давать с собой еду. Тут нет столовой или пункта питания, и детки обедают тем, что принесли с собой, такой перекус у них в 11:00 — 12:00. Исключение делают для тех, кто остался на продленку, им доставляют еду. Тут уже есть полноценная еда с разнообразным горячим меню. Еда кошерная, наш всегда выходит испачканный, потому что ест все подряд, что дают».

У детей нет сончаса в режиме дня. Если ребенок хочет подремать, то его уложат на матрас в отдельной комнате в тихом месте, но многие малыши в Израиле не спят уже с 3 лет. Помимо игр, в саду делают зарядку, есть спортивные занятия. Каждый день воспитанники делают поделку или рисунок. Иногда организуют экскурсии. Так как в Израиле много праздников, по случаю каждого устраивают небольшое торжество, изучая историю праздника и традиции.

13. Испания

Часто в Испании сады для детей до 3 лет расположены в обычных квартирах, таунхаусах или помещениях, предназначенных для офисов, магазинов и прочих фирм. Озелененная территория не всегда предусмотрена. Малыши нередко гуляют во дворе многоквартирных домов, на террасах, образованных цокольными этажами, иногда на огороженных крышах зданий, но чаще их просто оставляют в игровой.

Что касается отношения к детям, то персонал очень внимательный и отзывчивый. А кроме того, воспитатели очень дорожат своей работой, делится пользователь на Pikabu: «Моя дочь не так давно ходит в детский сад в Испании. Было родительское собрание, выслушали про занятия, чем будут кормить и прочее. После собрания к нам подошла воспитательница и сказала: «Поскольку вы русская семья, то не могли бы вы написать слова, которые говорит ваш ребенок на русском. Мы тогда сможем ее лучше понимать. Это нормально, и мы постараемся выучить. Это наша работа, и нам не привыкать! Вот 2 года назад у нас в группе было половина китайских детей, так что мы дружно всем коллективом китайский изучали. В этот раз будем учить русский язык. Не беспокойтесь!»

Начиная с детсада, продолжая в школе и затем всю жизнь в Испании люди сидят на полу, земле, асфальте, камнях при любой температуре. Проходя по парку, посещая музей, ожидая в очереди, дети сразу и организованно садятся на любую поверхность. Малыши в Испании должны хорошо пахнуть, и вот что для этого делается: «Я каждый раз чихала, когда на выходе из садика обнимала сына. Как выяснилось, ежедневно испанские воспитатели перед выпуском причесывали всю группу, щедро поливая волосы одеколоном. Он вообще входит в список вещей, которые каждый ребенок носит в сад в рюкзачке. После долгих уговоров воспитательницу удалось убедить причесывать его просто с водой, но непонимание и укор („Вот ведь мать-ехидна“) еще долго читались в ее глазах».

Система образования какой страны наиболее приемлема для вас?