13 новых бьюти-трендов, которым следуют современные модницы (Спойлер: кубики пресса уже неактуальны)

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Индустрия красоты вновь радует изменениями. Есть хорошие новости: мода стремится к простоте и естественности. Больше не надо делать четкую форму бровей, наращивать ресницы и сушить лак под лампой. Но миру моды есть еще чем удивить.

Мы в AdMe.ru следим за трендами и спешим поделиться стильными находками.

1. Брови без четкой формы

В этом году в моде естественные брови, форма, цвет и длина которых максимально приближены к натуральным. Но они должны быть ухоженными и уложенными. Можно использовать специальный гель для бровей или попробовать долговременную «укладку», чтобы зафиксировать волоски в красивом положении.

2. Лиловые оттенки волос

Необычно, ярко, кукольно, экстравагантно — все это о лавандовых волосах. Еще недавно такой цвет мог быть воспринят с удивлением, но сейчас это определенно хит, в том числе и среди звезд. Большой плюс в том, что фиолетовые оттенки отлично смотрятся на любых фактурах и разной длине волос.

3. Трещина на прессе

Кубики пресса уже не в тренде. Блогеры, знаменитости и обычные пользователи интернета делятся своими фотографиями с хештегом #abcrack, что буквально означает «трещина на прессе». Вместо упругого живота они демонстрируют другую особенность этой части тела — четко прорисованную вертикальную линию. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо придерживаться диеты, выполнять упражнения на проработку этой зоны и иметь генетическую предрасположенность.

У модели Эмили Ратаковски ярко-выраженная вертикальная линия на животе. Девушка активно демонстрирует свою фигуру в соцсетях. Возможно, она и стала основательницей тренда.

4. Дрейпинг

Визажисты уже вовсю осваивают дрейпинг — технику скульптурирования румянами. Научиться не очень сложно: понадобится два оттенка румян (либо теплый и холодный, либо посветлее и потемнее). Одним цветом красят скулы, хорошо растушевывают, а второй наносят ниже с помощью пушистой кисти. Должен получиться деликатный, едва заметный переход. Технику дрейпинга можно выполнить совершенно любыми румянами.

5. Тату-веснушки

Люди, «поцелованные солнцем», часто гордятся своими пятнышками и не маскируют их. А те, кого милыми веснушками природа не наградила, не огорчаются и рисуют их на своем лице. Но если одни ограничиваются карандашами, то другие идут дальше — делают татуаж. Выглядит, кстати, очень естественно.

6. Пирсинг пальца

Самый нетрадиционный способ носить бриллианты — вживить их себе в палец. Сама процедура представляет собой минутную операцию: в небольшой надрез вставляется титановая пластина, на которой крепится украшение. Есть несколько минусов: во-первых, украшение можно случайно задеть и при этом травмировать кожу, а во-вторых, если такой бриллиант использовать в качестве обручального кольца, то он оставит после себя шрам в случае разлуки.

К слову, вживить драгоценный камень можно в кожу в любом месте на теле. Эта процедура называется микродермал. Девушки предпочитают делать такой пирсинг в области шеи, ключицы, декольте и запястья. А некоторые — под глазом, создавая эффект «застывшей» слезы.

7. Короткая челка

Уверенно чувствуют себя в списке модных трендов короткие и драматичные ретро-челки в стиле Одри Хепберн. Они не требуют особых навыков в укладке, долго сохраняют эстетичный вид и помогают своей обладательнице скинуть пару лет. Недаром такие челки еще называют «детскими». Можно сделать челку густой и прямой или более редкой и рваной.

8. Татуирование растяжек

Растяжки — актуальная проблема для многих девушек. И если одни принимают их как данность, то другие ведут с ними отчаянную борьбу из года в год. Как избавиться от растяжек, придумал татуировщик Родольфо Торрес из Сан-Паулу. Он маскирует их — заполняет более светлые линии шрамов чернилами телесного цвета, чтобы «смешать» растяжки с цветом кожи клиентки. И те действительно исчезают на глазах: после заживления «татуировок» кожа имеет гораздо более ровный вид. Жаль только, что этот метод пока не распространился за пределами Бразилии, но мы можем полюбоваться эффектом.

Кстати, Родольфо придумал закрашивать еще и мешки под глазами.

9. Седые волосы

Седые локоны — то, что теперь нужно подчеркивать, а не скрывать. Сначала в моду вошли пепельные оттенки, потом металлик и ледяной блонд, а теперь популярным цветом стала и седина. И если обладательницам темных волос нужно пройти нелегкий путь осветления, чтобы добиться холодного серого оттенка, то натуральную седину достаточно просто подчеркнуть легким тонированием. Для поддержки модной тенденции известный модельер Жан-Поль Готье запустил хештег #grannyhair, что в переводе означает «волосы как у бабушки».

А чтобы вдохновиться 50 оттенками серого, стоит подписаться на страницу, которая популяризирует красоту естественной седины, и увидеть, насколько стильно выглядят седые локоны разной длины у женщин любого возраста.

10. Пластика пупка

Еще один новый тренд — пупок как у модели. Оказалось, что и у пупка есть своя идеальная форма — вертикальный овал, который подчеркивает фигуру. В пластической хирургии такая операция называется умбиликопластика, а сама процедура пользуется популярностью.

11. Натуральные ресницы

Наконец-то мир берет курс на естественность и в том, что касается ресниц. В моде натуральный уход и никакого наращивания. В дело пойдут касторовое масло, масло виноградных косточек и алоэ вера. Также будет актуальна процедура кератинового лифтинга, которая придает изгиб, подкрашивает ресницы и напитывает их витаминами для роста.

12. Гель-пудра для ногтей

Мастера маникюра стали внедрять пудровый порошок наравне с наращиванием и гель-лаками. У пудры нет запаха, и она гипоаллергенна. Ее накладывают на ногтевую пластину, но при этом УФ-лампу не используют. Носиться такое покрытие может до месяца и выглядит очень эстетично.

13. Глянцевый макияж

Матовые текстуры с каждым днем теряют свою актуальность. Теперь в тренде «мокрый макияж» с эффектом влажной кожи, глаз, губ. Так что рекомендуем закупиться хайлайтером, блесками для губ и, главное, лаком для век — с помощью этих косметических средств ваше лицо засияет самым модным блеском.

Какой модный тренд вас заинтересовал? Что хотите попробовать сами?