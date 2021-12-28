13 неуместных подарков, от которых у получателя останется неприятный осадок

Выбор подарка — целое искусство. Чтобы освоить его, приходится делать ошибки. Много ошибок. И это не наше скромное мнение, а данные статистики. Согласно цифрам опроса, за одни только рождественские праздники нежеланными оказываются 10 млн гостинцев. Какие-то презенты будут возвращены в магазин или передарены, а оставшаяся часть отправится на свалку вместе с упаковочной бумагой и лентами.

Мы в AdMe.ru хотим избежать экологической катастрофы и плохого настроения на праздниках. В этом нам поможет подборка подарков, от которых стоит отказаться на этапе планирования. Так и деньги будут целы, и все близкие довольны.

Украшения

Украшения — дорогой и весьма обязывающий подарок, с которым так легко прогадать. Высокая цена презента может смутить, неподходящий размер — расстроить, оригинальный дизайн — элементарно не прийтись по душе. В отдельных случаях дарить украшения малознакомым людям опасно для здоровья. Некоторые сплавы способны вызвать аллергическую реакцию. С выбором украшения для любимого человека тоже не все так просто. Подаренное без задней мысли кольцо может быть истолковано неверно. Такой знак внимания принесет только неловкость и разочарование.

Предметы для хобби

Качественная акварель, хлебопечка последней модели или набор для ухода за сноубордом принесут много радости, если виновник торжества просил о таком подарке. В противном случае дарителю будет легко попасть впросак из-за двухсотого альбома для рисования с бумагой неподходящей плотности. Мне как-то подарили набор для приготовления бекона. На тот момент я уже 15 лет была веганом. © SleepFlower80 / Reddit

Одежда и аксессуары

Если кто-то хочет получить сумку в качестве подарка, высока вероятность, что этот человек мечтает о какой-то конкретной модели. То же самое с одеждой и обувью, за исключением того, что они еще должны подходить по размеру. Как-то в качестве подарка я получила чудесные рождественские легинсы, которые оказались малы. Мне было так грустно, ведь они напомнили о том, что было бы неплохо похудеть. © wildeaboutoscar / Reddit

Сладости

Согласно опросу компании Vistaprint, 29 % респондентов назвали коробку конфет нежелательным подарком. В следующий раз перед покупкой сладкого подарка ребенку или съестного презента взрослому лучше лишний раз поинтересоваться, каким диетическим рекомендациям следует эта семья.

Готовые подарочные наборы

Подарочные наборы с косметикой угодили в топ худших подарков. Почти треть участников опроса предпочла передарить такой презент кому-нибудь еще. Возможно, дело в том, что в таких сетах мало души. Всего-то и делов — дойти до ближайшего супермаркета и выбрать тот, что поприличней. Худшим подарком в этом году был дурацкий подарочный набор для ухода за кожей после бритья. © ahdbusks / Reddit

Животные

На эти грабли наступали мы сами. В 10-м классе автор этой статьи подарил близкой подруге золотую рыбку в целлофановом пакете. Можете представить, как «счастливы» были ее родители, ведь к новому домашнему любимцу аквариум, фильтр, светильник, компрессор и корм не прилагались. Для содержания питомцев нужны деньги, время, силы и желание. Если хоть одно из этих условий вызывает сомнение, стоит отказаться от такой идеи подарка. Статистика в отношении животных печальна — кошки и собаки, полученные в дар, с гораздо большей вероятностью попадут в приют, а то и вовсе на улицу.

Фотопортрет

Даже если фотография кажется крайне удачной, не стоит рисковать и использовать ее в качестве подарка. Возможно, получатель не находит этот ракурс таким уж выгодным. Если у дарителя и виновника торжества приятельские или деловые отношения, такой презент будет выглядеть просто неуместно. Моей подруге недавно коллега подарила их совместный фотопортрет размером с телевизор. Это было очень неловко, потому что не такие уж они и подруги, чтобы вешать портрет на стену. И вот она теперь не знает, что ей с ним делать.

Товары для здоровья

Даже умные весы последней модели могут оскорбить человека. Не стоит дарить фитнес-трекер, абонемент в спортзал или спортивное оборудование тому, кто не просил об этом. Презентовать нужно только то, что принесет получателю радость.

Подарочный сертификат

Между деньгами и подарочным сертификатом лучше выбрать первое. Карты привязывают к конкретному магазину, в котором, по несчастливому стечению обстоятельств, адресат не отоваривается. К тому же сертификат может не покрыть всей стоимости покупки, и тогда человек понесет неожиданные расходы. Недавно брат, видимо, решивший, что слишком банально дарить деньги, подарил маме сертификат в «Спортмастер». Она хотела теплую мастерку, как у него. Мы задолбались выбирать, поскольку выбор ограничен одним магазином. Да еще и потратить надо все. Плохая, в общем, идея эти сертификаты. Деньги — банально, но универсально и всегда порадует! © Ежик в океане / AdMe.ru

Ароматизированные продукты

Предпочтения в запахах зависят не только от культурного опыта, но и от генетики. Именно поэтому так велика вероятность, что выбранный аромат может не понравиться адресату. В категорию риска попадают свечи, парфюмы, косметические средства с отдушками и даже цветы. Ко всему прочему ароматизированные подарки по очевидным причинам могут вызвать аллергию.

Экстремальные подарки

Совершить прыжок с парашютом или испытать свои силы в скалолазании мечтает далеко не каждый. Дарить подарки, требующие специальной подготовки и особого склада характера, стоит только по запросу. Иначе можно спустить деньги на ветер и поставить приятеля в неловкую ситуацию. Надо быть уверенным, что человек этого хочет! Я вот когда-то хотела прыгнуть с парашютом. А сейчас думаю, что это я только хотела, а на самом деле испугалась бы. © Ежик в океане / AdMe.ru

Сувениры, приуроченные к празднику

Фигурки и сувениры с символикой наступающего года очень быстро переходят в категорию бесполезного барахла, годами хранящегося на антресолях. Альтернативой устаревшим статуэткам могут послужить сделанные своими руками игрушки и открытки. Адресат оценит время и старания, которые даритель вложил в подарок.

Брендированные товары

Футболки с логотипом компании и фирменные блокноты канули в Лету. Брендированные подарки старого образца никак нельзя назвать экологичными. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, из-за бесполезности такой продукции многие фирмы отказываются от презентов партнерам и все чаще предпочитают отдавать суммы, заложенные в бюджете для покупки сувениров, благотворительным организациям.

А какие нелепые подарки получали вы? И как реагировали на неуместные презенты?