13 непереводимых иностранных слов, которых так не хватает в русском языке

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Людям, владеющим русским языком, повезло: в нашем распоряжении тысячи незаменимых слов, способных завернуть в красивую упаковку наши мысли. Но другие языки тоже не плошают, даже наоборот, поражают непереводимыми на русский выражениями. В одном слове может быть столько смысла, что при переводе хватит на целое предложение. Без сомнения, они вам понравятся куда больше, чем все эти новомодные «хайпы», «свайпы» и иже с ними.

Мы в AdMe.ru узнали иностранные слова, которые точнее любой энциклопедии описывают привычные жизненные ситуации.

1. Treppenwitz

Поговорка «Хорошая мысля приходит опосля» точно трактует смысл немецкого слова treppenwitz. Его стоит взять на заметку, ведь в подобную ситуацию попадал каждый из нас. Правда, сегодня это слово еще употребляют, имея в виду плоскую остроту, а также иронию судьбы.

2. Age-otori

Редкая девушка не попадала в ситуацию, когда до стрижки нравилась себе гораздо больше, чем после нее. Одним русским словом такое состояние не описать, если, конечно, мы не говорим о нецензурной лексике. А вот в японском языке оно есть. Age-otori означает «выглядеть хуже после новой стрижки». Теперь вы знаете, что сказать своему парикмахеру.

3. Að nenna

Возможно, происхождение этого слова продиктовано климатом Исландии — холодным и суровым круглогодично, сделавшим исландцев терпимыми даже к скучной, но при этом сложной работе. Исландское слово að nenna переводится как «способность или желание справиться с тяжелой и скучной задачей».

4. Betzubara

Многим знакома ситуация, когда необходимо оставить немного места в желудке, чтобы после вкусного ужина съесть еще десерт. И снова удивляет японский язык, в котором есть слово betzubara, буквально означающее «запасной желудок».

5. Fachidiot

Есть люди, способные обсуждать все что угодно, они представляют собой что-то вроде энциклопедий. А есть, наоборот, собеседники с узким кругозором, с которыми только о погоде и можно поговорить. Но при этом они могут быть прекрасными специалистами в какой-нибудь области. Таким людям нашлось слово в немецком языке — fachidiot, что означает «специалист в своей области, но полный ноль вне своей специализации».

6. Gökotta

Известно, что скандинавы очень любят природу, а еще больше ценят возможность побыть с ней наедине. Шведское слово gökotta прекрасно во всех отношениях, оно переводится так: «проснуться пораньше, чтобы насладиться пением птиц».

7. Ilunga

Редкий язык луба, или чилуба, получил распространение в Демократической Республике Конго, на нем говорят около 7,5 млн человек. И в этом языке есть интересное слово ilunga, смысл которого следующий: «готовность простить человека в 1-й раз, стерпеть обиду во 2-й, а вот в 3-й раз — ни за что». Правда, вспоминается наша считалочка: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись». Есть здесь какое-то сходство.

8. Kaisuloom

Любимую игрушку, пусть даже и старую, можно называть эстонским словом kaisuloom, которое дословно переводится как «животное для обнимания».

9. Lefargen

В иврите есть глагол lefargen, означающий всяческое одобрение, поощрение и поддержу кого-либо в его начинаниях, интересах и занятиях.

10. Mannvaasanai

Тамильский язык является одним из 22 наречий Индии, на нем говорят около 70 млн человек. Климат в этой стране тропический, но в зависимости от сезона и местности бывает очень сухим и жарким. И, видимо, благодаря последнему обстоятельству в языке появилось слово mannvaasanai, которое можно перевести на русский как «запах дождя, который появляется при соприкосновении первых капель с высохшей землей».

11. Naz

И снова мы оказываемся в Индии, где изумляет один из государственных языков — урду. Также он является официальным и в Пакистане. Naz — это «чувство уверенности, возникающее от того, что тебя любят».

12. Tyvsmake

В норвежском одним словом окрестили любимую многими людьми привычку. Tyvsmake — «взять на пробу кусочек еды, готовящегося блюда, пока никто не видит».

13. Yoko meshi

И снова браво японскому языку, который поражает точностью. Это выражение определенно должно быть в каждом наречии. Yoko meshi — это «стресс, который испытывает человек, говорящий на иностранном языке». Eще одно доказательство того, что японская культура и язык чутки к чувствам людей.