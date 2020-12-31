13 неочевидных способов заработка, которые позволяют получать деньги за то, что мы и так делаем каждый день

Словосочетание «лишние деньги» давно стало оксюмороном — что-то вроде «горячего снега» или «твердой воды». Поэтому не стоит игнорировать возможности подзаработать в свободное от основной работы время. Обычно мы тратим эти часы на скроллинг ленты в соцсетях, просмотр сериалов или смешных видео. А ведь это время можно монетизировать, а еще — создать источники небольшого пассивного дохода.

Мы в AdMe.ru уверены, что лишних денег не бывает. Поэтому не стали игнорировать эти 13 возможностей подзаработать. Они не принесут баснословных доходов, но могут помочь дотянуть до зарплаты или немного отложить в финансовую подушку безопасности.

Продавать селфи

Практически любое изображение, сделанное на телефон, можно продать на фотостоке. Подобные сайты ценят живые, не постановочные снимки, которые отображают реальный быт людей. Обычно стоки указывают, какие темы им наиболее интересны, например любовь, сотрудничество, инновации. Также они подробно описывают требования к качеству фото, обычно самые простые: хороший фокус, не заваленный горизонт, отсутствие размытия. В интернете полно гидов, как сделать максимально продаваемое фото, правильно подобрать ключевые слова, по которым снимок проще будет искать. Загрузить фото на сток не составит большого труда — большинство сайтов позволяет это сделать прямо с телефона. В дальнейшем никаких действий не потребуется: сток сам будет продвигать фотографию, а в случае продажи — выплачивать авторскую комиссию. Чем больше фото продал автор, тем выше становится процент вознаграждения. В число самых популярных фотостоков входят: Depositphotos;

Shutterstock;

Getty Images и iStock;

Dreamstime. Также существует сообщество EyeEm, которое автоматизирует процесс продажи фото. Искусственный интеллект сам добавляет теги и продает снимки через различные стоки. Комиссия здесь меньше, зато и хлопот никаких. А еще можно выкладывать снимки на бесплатные фотостоки типа Pixabay или Pexels. Люди, которые скачивают оттуда фото, иногда отправляют донаты авторам понравившихся изображений.

Так как я живу в Москве, мне всегда есть что пофотографировать. Я отправила на Shutterstock снимки Кремля и собора на Красной площади. Их быстро одобрили, и уже через 2 недели у меня купили фото собора Василия Блаженного за $ 19,80 (около 1 500 рублей).

За 2 месяца я загрузила 327 фотографий. Цифра небольшая, но учитывая, что я занимаюсь этим только в выходные, — приличная. За это время мне удалось продать всего 5 работ. И я заметила, что их тематика примерно одинаковая: фотографии города и достопримечательностей. Вероятно, они имеют большую коммерческую ценность, чем снимки цветочков, которых и так навалом на стоке. Например, вчера у меня купили фото салона электропоезда. © pinkked / Pikabu

Смотреть сериалы

Время от времени такие аттракционы невиданной щедрости проводят стриминговые сервисы, провайдеры и другие компании. Им нужно собирать статистическую и маркетинговую информацию и отзывы живых людей. Поэтому иногда они платят просто за просмотр любимого сериала. Например, недавно такой конкурс проводила фирма Cable TV. Из 7 000 авторов заявок они отобрали 5 счастливчиков, которые смотрели «Во все тяжкие», получая за это $ 44,76 в час, «Игру престолов» по $ 32,58 в час и другие сериалы. Максимальный заработок приближался к $ 500 в час. Компания Empire Covers предлагала счастливчику $ 1 000 за просмотр 8 фильмов о путешествиях. Человек должен был анализировать темы и сюжеты, которые помогли фильмам стать классикой. Сайт USDish обязался выплатить $ 1 000 фанату «Офиса», который готов был посмотреть 15 часов сериала за 9 дней. Во время просмотра он должен был заполнять контрольный список и считать число общих мест, встречающихся в каждом эпизоде. Например, сколько раз Стэнли закатывал глаза перед камерой.

Придумывать дизайн одежды

Некоторые сайты по продаже одежды позволяют своим клиентам создавать собственный индивидуальный дизайн футболок, аксессуаров и даже декора для дома, а затем продавать их и получать комиссию. На сайте размещены готовые шаблоны изделий, на которые нужно лишь нанести собственное изображение. Для этого не требуется никаких специальных знаний в области изобразительного искусства или дизайна, достаточно лишь фантазии. Сайт возьмет на себя производство товаров, их доставку и обслуживание клиентов. За каждую проданную вещь автор дизайна будет получать комиссию в размере $ 7–13.

Продавать идеи

Сайт Quirky продает необычные и полезные вещицы, созданные по идеям простых людей: питьевые фонтанчики для собак, держатели проводов, креативные удлинители, яркие беспроводные колонки. Любой клиент, у которого родилась идея подобного аксессуара, может заявить о ней, заполнив простую форму. Если идею удастся воплотить в жизнь, компания будет платить автору процент с продаж. Также сайт помогает изобретателям, у которых есть не просто идея, но и какие-то эскизы и наработки по ее реализации. Quirky может запатентовать, создать прототип, выпустить продукт и организовать продажи.

Придумывать названия

Это, пожалуй, самый нетрудозатратный способ заработка. За пару точных слов компании готовы платить около 1,5–2 тыс. рублей. Конечно, конкуренция довольно высока — фрилансеры предлагают множество вариантов одного и того же названия, и шансы обыграть всех невелики. Впрочем, они значительно увеличиваются с опытом. Самые популярные сайты, предлагающие задания по неймингу: TurboText;

KWork;

Work-zilla. В целом подобные задания есть практически на всех биржах фриланса. Я пошла на Weblancer, начала активно подавать заявки к заказам на нейминг. Один из заказчиков, видимо, впечатлился низкой ценой, которую я установила, и списался со мной в личке. За $ 11 я придумала для него не только название, но и слоган. И стала немного увереннее в своих силах как неймер. © Kamlena / LiveJournal

Создавать настольные игры

Сайт, который специализируется на продаже настолок, предоставляет каждому клиенту возможность создать свой собственный вариант игры. Можно сделать это просто для себя и своей семьи, а можно и немного на этом подзаработать. На сайте выложены шаблоны игровых полей, фигурок, карт и прочей атрибутики. Нужно лишь придумать собственную механику игры, добавить изюминку и реализовать задумки на готовых шаблонах. Сайт будет самостоятельно производить и продавать игру, но без дополнительного продвижения продажи обычно бывают невелики.

Проходить опросы

Опросы столь востребованы, потому что крупные компании постоянно собирают и анализируют пользовательские мнения — и неплохо за это платят. Анкеты могут касаться самых разных сфер жизни: от повседневных пищевых привычек до автомобилей, от кинопредпочтений до любимых ресторанов. Сайтов, на которых можно проходить опросы, великое множество. Вот список самых популярных: «Экспертное мнение»;

Anketka;

«Платный опрос». За один опрос платят обычно немного, в лучшем случае до 100 рублей. При этом минимальный порог вывода денег часто составляет 500–1 000 рублей. Иногда попадаются и более дорогие варианты, например офлайн-анкетирование и участие в фокус-группах. Я нашла в интернете несколько сайтов, которые предлагают онлайн- и офлайн-участие в опросах. Записалась на один, съездила к ним офис, заполнила анкету. Рекрутер компании дала мне неправильную информацию, поэтому поучаствовать в опросе я не смогла. За это мне выдали утешительный приз — 800 рублей. Реально, прикиньте, в Москве есть люди, которые готовы дать тебе 800 рублей после 15-минутного заполнения анкеты! А если бы я подошла после опроса, то меня бы пригласили на групповое интервью, которое длится час, и после заплатили бы 2 500 рублей. Сразу же, по окончании опроса. © Malica / Pikabu

Ходить по магазинам

Любые покупки лучше совершать через сервисы кешбэка. Например, приложение Drop позиционируется как «простой способ заработать дополнительные деньги, просто делая покупки в любимых магазинах». К приложению нужно привязать карту и выбрать места, где вы чаще всего что-то покупаете (Starbucks, Amazon, Sephora и т. д.). За каждую покупку будут автоматически начисляться баллы. После 5 покупок можно сыграть в игру типа «Змейка» на старых телефонах и заработать пару дополнительных бонусов. Вознаграждение можно обменять на подарочные карты. По данным компании, средний пользователь зарабатывает $ 2–5 в неделю. За месяц можно заработать, например, подарочную карту на $ 10 в Amazon. Вот еще пара сайтов с кешбэком: LetyShops;

«МегаБонус»;

ePN Cashback (для покупок на AliExpress).

Сдать в прокат инструменты для ремонта/фототехнику/свадебное платье/собаку для фотосессии/места для хранения

Это доступный способ подзаработать для коллекционеров, которые привыкли хранить вещи, но жалеют о том, что они лежат без дела. Например, свадебное платье, которое мертвым грузом висит в шкафу, но продать жалко, можно заставить работать, сдавая его в аренду. Цены на «Авито» на такую услугу варьируют от 1 500 до 25 000 рублей. То же самое касается инструментов, которые остались после ремонта, фототехники, купленной когда-то ради уже забытого хобби, даже породистой собаки — сейчас ведь все любят корги. Если вещей под аренду нет, можно поступить наоборот и сдавать место для хранения чужого скарба: кладовку, балкон, гараж. Прицениться можно у компаний, специализирующихся на таких услугах, и сдавать места для хранения чуть дешевле: от 50 рублей в сутки или от 1 500 в месяц.

Взять животное на передержку

Услуга довольно востребована среди владельцев питомцев, которым не с кем оставить кошку или собаку в период отпуска или командировки. Если позволяют жилые площади и свободное время, можно брать таких животных на передержку. С ними придется проводить время, кормить, гулять. Расходы и обмундирование лежат на хозяине. На «Авито» подобных объявлений около 2 тыс. в одном только Московском регионе. Есть и специализированные сайты, например «Собака-гуляка». Здесь вас еще и обучат правильно обращаться с животными. Услуги дог-ситтеров на сайте стоят 600 рублей в сутки. Если брать животных на передержку не позволяет жилплощадь, можно оказывать услуги по выгулу собак. Это вообще работа мечты — просто получать деньги за прогулки.

Писать отзывы

Многие недолюбливают фрилансеров, которые пишут отзывы на заказ: мол, из-за них нельзя понять реальное мнение о товаре. На деле далеко не все, кто пишет отзывы, выдумывают их из головы. Часто люди описывают реальный опыт использования того или иного товара. Наиболее востребованы отзывы на сайтах IRecommend, Otzovik. Также подобные задания есть практически на всех биржах фриланса. По опыту фрилансеров, в первый год написания отзывов можно заработать около 4 тыс. рублей. В дальнейшем годовой доход может увеличиться вдвое или даже больше. Просмотры 300 написанных отзывов могут приносить 45–50 рублей в день.

Отстоять за кого-то очередь

Существует даже специальная профессия — трамидатор. Это человек, который занимает для других место в очередях в магазинах, госслужбах и т. д. На Западе она довольно востребована, а в последнее время набирает обороты и у нас. Еще в 2011 году студент Игорь Данин создал собственный бизнес на очередях. По его словам, он зарабатывал около 500 рублей в час днем, чуть больше в ночное время. В месяц обычно выходило от 10 до 50 заказов. Сейчас для поиска таких заказов можно пользоваться профильными группами в соцсетях или искать задания на специальных сайтах.

Стать другом на час

В 2012 году американка Джеки Сэмюэль запустила сайт, на котором продавала обнимашки. За $ 60 в час люди могли пообниматься с девушкой в удобных пижамках. По мнению создательницы, ее услуга могла существенно помочь одиноким людям, которым не хватает общения. Если объятия для вас — это слишком, вы все равно можете воспользоваться опытом Джеки и стать другом на час. Судя по количеству тематических объявлений (больше 50 тыс.), услуга довольно востребована. Друзья на час предлагают клиентам разговор по душам, причем для этого даже не обязательно встречаться — можно воспользоваться Skype, Zoom или любым другим сервисом видеозвонков. Чтобы стать другом на час, можно разместить соответствующее объявление на «Авито» или любой другой доске объявлений. Существует также специализированный сайт Rentafriend, на котором можно зарегистрироваться в качестве друга. Здесь друзья обычно просят за свои услуги $ 10 в час.