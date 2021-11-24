13 тонкостей, которые подскажут, как легко и непринужденно дарить и принимать подарки

Любой праздник — это не только веселье, застолье и масса удовольствия, но и подарки. А выбирать, дарить и принимать презенты иногда непросто. Не вовремя развернутая упаковка или неудачный комментарий может испортить настроение не только виновнику торжества, но и всем присутствующим. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, и придумали правила вручения и получения подарков.

Мы в AdMe.ru считаем, что обмен презентами — это тонкое искусство. И отыскали несколько правил, которые позволят провести эту операцию так, чтобы никто не остался в обиде.

Когда мы выбираем друг для друга подарки, не стоит зацикливаться на одинаковой стоимости презентов

Кто-то может потратить на презент больше денег, кто-то ограничен в средствах. Так что при выборе подарка главное не цена, а внимание к другому человеку.

На работе шоколад и подарочные сертификаты дарить можно, а вот парфюмерию, лосьоны и предметы одежды нельзя

Вручение подарков на работе — дело серьезное. Не стоит выбирать слишком личные вещи, так как это может смутить человека. Лучше вручить что-то нейтральное.

Спортивное оборудование, мотивирующие книги — это не слишком хороший подарок

Любые вещи, которые призваны вдохновить человека на какие-то действия, — спортивное оборудование, учебная литература — дарить не надо.

Лучше вручить милый пустячок, чем подыскивать что-то большое и ненужное

Любой подарок — это прежде всего проявление внимания к другому человеку, а не демонстрация собственных положительных качеств. Слишком дорогие вещи могут смутить получателя.

Не стоит добавлять дополнительные подарки к основному презенту

Ученые пришли к удивительному выводу: скромные бонусы к дорогому подарку снижают стоимость последнего в глазах окружающих. Так что если планируется дорогой презент, то лучше ничего к нему не добавлять.

К подарку, даже если человек вручает его лично, обязательно нужно добавлять карточку с именем

Следует написать на маленькой карточке свое имя, особенно если подарок вручается на большом празднике. Это поможет человеку, который получил подарок, достойно отблагодарить дарителя.

Если подарок дорогой, то стоит положить в коробку чек

При наличии чека человек всегда сможет поменять или вернуть подарок, если он ему не подошел или не понравился.

Когда ничего подходящего для презента на ум не приходит, то лучше вручить не наличные, а подарочный сертификат

Подарочный сертификат оставит о себе больше приятных воспоминаний, чем просто деньги. Но если друг упомянул именно наличные в качестве подходящего презента, тогда следует остановить свой выбор на этом варианте.

В некоторых ситуациях подарки можно вообще не дарить

Если человек просит ничего ему не дарить, к этому надо отнестись серьезно. Единственный презент, который уместен в подобном случае, — сувенир, сделанный своими руками.

Босс может дарить подарки сотруднику, а вот подчиненному лучше не дарить подарки начальнику

В любой компании существуют свои правила относительно вручения подарков. Но в большинстве своем они сводятся к одному: начальник может порадовать сотрудников какими-то пустяками, но настаивать на вручении ему дорогих презентов он не должен.

Перед тем как открывать коробку с подарком, нужно прочитать открытку

Чтобы показать окружающим, что человек, который вручил подарок, и его намерения значат больше, чем то, что находится в коробке, стоит сначала прочесть открытку. Тем более что помимо пожеланий там могут быть и объяснения касательно презента.

Лучший способ избежать возможных неприятностей — это записать, кто, что и когда подарил

Иногда нам кажется, что мы без проблем запомним, кто и что нам подарил. Но проходит буквально пара дней — и все подробности выветриваются из головы. Чтобы ненароком не обидеть окружающих, лучше записать, кто и что вручил.

Презент нужно распаковывать в присутствии дарителя, но подарок из коробки доставать не следует. А на детском дне рождения подарки лучше вообще не изучать

Естественно, все подарки открываются в присутствии дарителей, но вот доставать вещь из фирменной упаковки не стоит. Остальные гости вряд ли порадуются, если человек начнет увлеченно изучать новый телефон или наслаждаться ароматом духов. А на детском дне рождения лучше вообще избегать этой процедуры. Малыши могут заскучать, выкрикнуть неудачный комментарий — и кто-то неизбежно обидится.