13 модных фишек принцессы Дианы, которыми до сих пор пользуются современные знаменитости

Образы, которые носила Диана в 80–90-е годы, остаются актуальными и сейчас. В силу времени многое изменилось, однако некоторые фишки, которые можно было заметить в нарядах принцессы Уэльской, появляются и в гардеробах современных знаменитостей.

Мы в AdMe.ru вновь пересмотрели множество кадров с Дианой, а затем сравнили ее образы с нарядами зарубежных звезд наших дней и поняли, что королева людских сердец до сих пор задает тренды в мировой моде.

Жемчуг

Жемчужные украшения продолжают охотно носить и в наши дни. Так, Дженнифер Лоуренс появилась в вариации такого аксессуара в 2019 году на Неделе моды в Париже. Джессика Честейн надела жемчуг на благотворительный вечер amfAR в 2017 году. А Диана продемонстрировала свое колье еще в 1997 году по прибытии на спектакль «Лебединое озеро».

Красно-фиолетовый образ

Броское сочетание красного и фиолетового в одном образе Диана продемонстрировала в 1989 году. Меган Маркл повторила знаменитое цветовое решение в 2019 году.

Свитшот

Многие из нас до сих пор отдают предпочтение удобным свитшотам, которые активно носила в свое время леди Ди. В наши дни большой любительницей подобной одежды можно назвать Хейли Бибер, на которой данный элемент гардероба можно часто увидеть в повседневной жизни. В свитшоте появлялась на прогулках и Ирина Шейк.

Красное пальто

Длинное красное пальто в сочетании с черной сумочкой принцесса Диана продемонстрировала в 1996 году после тренировки, что объясняет наличие в образе белых кроссовок и высоких носков. Кейт Миддлтон надела похожее пальто в конце 2020 года во время короткого тура по Великобритании.

Леопардовый купальник

Эффектный купальник с леопардовым принтом леди Ди носила еще до того, как этот элемент гардероба начали скупать модницы 2000-х. Однако можно увидеть, что знаменитости продолжают носить подобные броские наряды и в наши дни. Например, Кендалл Дженнер отдыхала на яхте в таком купальнике в 2017 году. А Сальма Хайек появилась в нем на пляже в 2019 году.

Цветные колготки

Монохромный наряд, который состоит из платья, туфель и колготок одного цвета, можно было увидеть на принцессе Диане в 1992 году на концерте Пола Маккартни. А Белла Хадид появилась в подобном образе в 2021 году на показе Versace.

Белое мини-платье

Белое мини-платье занимает почетное место в гардеробах многих модниц еще со времен принцессы Дианы. Папарацци запечатлели ее в этом наряде в 1995 году. А Дакота Фэннинг предстала в подобном платье на красной дорожке в 2018 году.

Голубой костюм

Голубые костюмы от Chanel хотя и существуют уже достаточно давно, но все еще пользуются популярностью у знаменитостей. Так, Кристен Стюарт появилась в подобном наряде на Каннском кинофестивале в 2018 году, однако она решила отдать предпочтение брюкам и более свободному силуэту.

Вырез на спине

Треугольный вырез на спине также не остался в далеких 80-х. Например, Эмили Блант появилась в платье подобного кроя в 2015 году на 68-м Каннском кинофестивале. Леди Ди же можно было увидеть в таком наряде на премьере фильма «Вид на убийство» в 1985 году.

Платье на одно плечо

Приталенный силуэт, «сияющая» текстура платья и его крой с оголенным плечом — это сочетание остается актуальным и спустя 30 лет после появления Дианы в таком наряде на премьере фильма о Джеймсе Бонде. Энн Хэтэуэй продемонстрировала подобный образ на «Позднем шоу со Стивеном Кольбером». А Рене Зеллвегер можно было увидеть в таком наряде на вручении премии «Оскар» в 2020 году.

Полоска

Вещи в темную полоску также можно встретить на современных знаменитостях. И если Диана отдала предпочтение полосатому наряду с простым кроем в сочетании с белой шляпкой и крупными серьгами, то Леди Гага выбрала более экстравагантный вариант и подчеркнула его черными аксессуарами. А Кортни Кардашьян остановилась на полосатом платье, которое по крою схоже с нарядом принцессы Уэльской.

Струящееся платье

Летящее голубое платье леди Ди надела в 1987 году на красную дорожку 40-го Каннского кинофестиваля. А 30 лет спустя воздушный образ повторила Эль Фэннинг, появившись в подобном наряде на Met Gala.

Открытые плечи

Элегантный образ с открытыми плечами и ожерельем с крупным камнем Диана продемонстрировала в 1985 году на приеме в Белом доме. Блейк Лайвли повторила его спустя 35 лет на премьерном показе фильма «Ритм-секция» со своим участием. Анджелина Джоли появилась в подобном наряде на вручении премии BAFTA в 2018 году.