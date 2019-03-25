13 голливудских мифов об американцах, над которыми смеются сами жители Штатов

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Для многих стран мира Америка окутана ореолом таинственности и множеством мифов, которые обильно плодит Голливуд. Многие считают, что типичный американец имеет собственный дом, личное ружье и 6-значную зарплату. К сожалению, статистика и сами жители Штатов рассказывают о немного другом быте, не таком идеальном.

AdMe.ru за истину и справедливость, а поэтому разобрался с тем, что происходит в Америке на экране большого кино и в самой жизни.

Миф № 1: У каждого американца есть огнестрельное оружие на случай вторжения

Кажется, что все американцы дома хранят дробовик или хотя бы пистолет для личной охраны. В реальной жизни только 1 из 10 человек имеет оружие. Как правило, это владельцы домов, которые находятся на приличном расстоянии от городов.

Миф № 2: Американцы мало работают и много получают

Граждане Америки не так уж и обеспечены, если рассматривать реальное положение дел. Согласно статистике, в год каждый житель США берет в долг около $ 40 тыс. В переводе на рубли это 2,5 млн, а в месяц — около 200 тыс. рублей. Как правило, кредиты требуются на покупку дома или квартиры, а также на образование детей. При этом средняя зарплата — $ 3 700, то есть большая ее часть уходит на погашение долгов и оплату различных налогов.

Миф № 3: Полиция любит насилие

Многие полицейские в фильмах ведут себя довольно грубо: заламывают руки невинным гражданам и превышают полномочия при допросах. Наверняка и такие кадры в реальной полиции есть, однако, судя по опыту самих американцев, представители порядка здесь очень вежливые, улыбчивые и вообще просто приятные люди.

Миф № 4: Трагедия — необходимый компонент американских отношений

В каждой семье из голливудского фильма происходит драма, но на самом деле таких семей мало. Большинство американцев живет в размеренном ритме без особых эмоциональных всплесков всю свою жизнь.

Миф № 5: Фастфуд употребляют все

Многие считают, что национальная кухня США — это фастфуд и американцы едят его на завтрак, обед и ужин. Это неправда. Кухня в Штатах разнообразна, и далеко не каждый местный житель предпочтет гамбургер салату.

Миф № 6: Утренний ритуал каждого уважающего себя американца — интенсивные занятия спортом

Как и в любой другой стране, в США есть люди, которые любят спорт и занимаются им, а есть простые граждане, которые предпочитают поспать подольше.

Миф № 7: Любой бедняк при желании и прилежании может разбогатеть и попасть в высшее общество

Создается впечатление, что каждому умному американцу достаточно лишь попасться на глаза какому-то руководителю фирмы, и его сразу же возьмут на новую работу. По факту разбогатеть в Штатах очень трудно. Просто умником для этого быть недостаточно — придется усердно трудиться. Многие жители США, например, имеют вторую работу, поскольку им попросту не хватает средств.

Миф № 8: Американцы устали от урбанистических пейзажей

Голливуд настойчиво формирует у нас мнение, что каждый американец просто мечтает о жизни в деревне. По мнению самих жителей, намного комфортнее жить в городе. Причины просты: обилие товаров, в том числе продуктовых, больше работы и лучше инфраструктура.

Миф № 9: Голливудской улыбкой блещут все

На зубные виниры имеет средства далеко не каждый американец. Зубы у жителей Штатов точно такие же, как у представителей других стран — естественного желтоватого цвета.

Миф № 10: Студенческие вечеринки — это алкоголь, наркотики и свободная любовь

По признанию одной американки, «на самой крутой вечеринке, на которой я была, один парень так напился, что обжег себя сигаретой». Недостаток размаха легко объясним: людей на таких мероприятиях мало и алкоголя тоже мало, поскольку самим его купить нельзя, а родители и старшие родственники приобретают его в небольшом количестве.

Миф № 11: В детских интеллектуальных конкурсах участвуют только гении

Американские родители подтверждают, что в реальности научные ярмарки и шоу талантов для детей не такие уж и сложные. Никто не собирает роботов или железные дороги, не делает научных открытий и даже не умеет умножать 3-значные цифры в уме.

Миф № 12: В США огромное количество мегаполисов

Самый крупный город США — это Нью-Йорк. Там проживает 8,5 млн человек. Второй по численности — Лос-Анджелес, и людей там уже намного меньше — всего 3,8 млн. Для сравнения, в Москве — почти 12 млн. Большая часть населения США проживает в городах с численностью 100–200 тыс. человек. Крупным считается поселение с количеством жителей 300–400 тыс.

Миф № 13: Собственный дом есть у всех

В голливудских фильмах почти каждый герой имеет в собственности частный дом. В реальности ситуация не такая уж и радостная. Если верить статистике, только 6 из 10 американцев являются собственниками домов.

А вы верили в эти стереотипы? Какое из опровержений удивило вас больше всего?