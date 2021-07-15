13 малоизвестных фактов о леди Ди, которые покажут ее с другой стороны

Народная любовь к принцессе Диане, личность которой вызывает восхищение по сей день, всегда выделяла ее на фоне других членов британской королевской семьи. Она оставила след в сердцах миллионов поклонников, а память о ней, кажется, никогда не угаснет. Между тем за свою жизнь она дала немало поводов для слухов и сплетен, из-за которых у многих сформировался искаженный образ женщины.

AdMe.ru собрал 13 распространенных заблуждений о леди Ди, которые прочно закрепились в нашем сознании.

1. Она не была принцессой по крови

В средствах массовой информации и в народе Диану окрестили принцессой, в то время как по правилам британской короны этот титул официально закрепляется исключительно за кровными представительницами королевской династии. То есть принцесса Евгения или принцесса Шарлотта — это правильно, а вот «принцесса Диана» — не совсем. Если следовать точной формулировке, то титул Дианы в период замужества был таким: «Ее Королевское Высочество Диана, принцесса Уэльская». После развода она лишилась формы обращения «Ее Королевское Высочество», но сохранила титул принцессы.

2. Ее не всегда называли леди Ди

Весь мир запомнил принцессу Уэльскую как леди Ди, думая, что это прозвище было образовано от имени Диана и дано ей еще в детстве. Но на самом деле близкие называли принцессу Duch от английского duchess — «герцогиня», потому что Диана вела себя как настоящая герцогиня, даже будучи ребенком. Однако после замужества СМИ стали называть ее леди Ди.

3. Она не была простолюдинкой

Помолвка любого члена королевской семьи — большое событие как в жизни народа Великобритании, так и во всем мире. Союз принца Чарльза и Дианы Спенсер стал особенным, поскольку наследник престола выбрал себе в жены простолюдинку. Но есть одна важная деталь, которую многие упускают. Хотя у нее не было королевского титула, она родилась в семье английских аристократов. Ее отцом был граф Спенсер. На самом деле Диана приходилась дальней родственницей принцу Чарльзу и Саре Фергюсон, которая позже вышла замуж за принца Эндрю.

4. Она не была ниже Чарльза

На большинстве совместных фотографий принца Чарльза с Дианой, и особенно на официальных снимках, принц кажется выше принцессы. На некоторых из них он даже позирует, положив руку ей на плечо. Такие фото легко вводят в заблуждение, заставляя думать, что Чарльз был выше Дианы. Но правда в том, что оба были одного роста. Ходят слухи, что принцу Чарльзу не нравился рост принцессы Дианы, однако этому нет никаких доказательств. В то же время принцесса избегала высоких каблуков на протяжении всех лет совместной жизни.

5. Она не была застенчивой

У многих сложилось впечатление, что Диана была застенчивой и тихой, однако подобное описание далеко от реальности. Это подтвердил ее брат, граф Чарльз Спенсер. По его словам, Диана никогда не была той скромной особой, которую показывали по телевизору. Он отозвался о ней как о проницательной, но в то же время сдержанной девушке. Кроме того, бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II упомянул, что у принцессы было прекрасное чувство юмора.

6. У нее был друг среди членов королевской семьи

Это достаточно деликатная тема, которую обсуждают по сей день. Диана неоднократно давала понять, насколько трудными были ее брак и жизнь в королевской семье, утверждая, что чувствовала себя одинокой и непонятой. Однако она была близка с принцем Филиппом, который всегда поддерживал ее и стимулировал двигаться вперед. В их личной переписке герцог Эдинбургский даже выразил свое негодование поведением Чарльза в отношении Дианы. «Я не могу представить, чтобы кто-нибудь в здравом уме оставил тебя ради Камиллы», — написал он однажды.

7. Она не была первой «народной принцессой»

После развода с принцем Чарльзом последователи леди Ди окрестили ее «народной принцессой», что Диана восприняла с теплотой, поскольку дорога к королевскому трону оказалась для нее закрыта. Но мало кто знает, что Диана стала второй, кто получил это почетное звание. А первой была Шарлотта Августа Уэльская, единственный ребенок Георга IV и Каролины Брауншвейгской.

8. Принцесса Диана обожала танцевать

В детстве Диана обожала балет, а ее страсть к танцам не утихала на протяжении всей жизни. Однажды она даже устроила сюрприз принцу Чарльзу, выйдя на сцену Королевского оперного театра под композицию «Uptown Girl» и исполнив танец в стиле контемпорари (современный танец, включающий в себя самые различные направления и техники. — Прим. AdMe.ru). Она также вошла в историю благодаря легендарному танцу с Джоном Траволтой в Белом доме во время визита в США.

9. Почти весь мир замер перед телевизором в день свадьбы Дианы и Чарльза

Свадьба принцессы Дианы стала одной из самых обсуждаемых новостей во многих странах. Ожидалось, что перед телевизорами соберутся миллионы людей, чтобы стать свидетелями грандиозной свадебной церемонии. Но никто не ожидал, что количество зрителей достигнет 750 миллионов из 74 стран, а трансляция торжества станет одной из самых просматриваемых во всем мире.

10. Она часто появлялась на обложках журналов

Леди Ди была излюбленной моделью многих изданий, а доказательство тому — количество выпущенных образцов с ее участием. Принцесса появилась 58 раз на обложке журнала People — больше, чем кто-либо другой на сегодняшний день. Кроме того, она неоднократно появлялась на страницах журналов Time, Newsweek, Vanity Fair, Tatler, LIFE, Vogue, McCall’s, Good Housekeeping и других.

11. Она активно занималась благотворительностью

По данным журнала Time, после развода Диана начала активную благотворительную деятельность. Леди Ди верила, что ее слава и роль в обществе помогут привлечь гораздо больше внимания к таким проблемам, как бедность, противопехотные мины, бездомность и отсутствие образования, а также профилактика ВИЧ и СПИДа. Ее приверженность благотворительности была настолько сильна, что она даже выставляла свои платья на аукцион, чтобы собрать необходимые средства.

12. Она была на домашнем обучении до 9 лет

Раньше детей из аристократических семей воспитывали гувернеры. Леди Ди была на домашнем обучении до 9 лет. После развода родителей ее устроили в местную школу, а по достижении 12 лет отправили в школу-пансион.

13. Она любила розовый цвет

Хотя у леди Ди была обширная коллекция платьев, в гардеробе принцессы насчитывалось большое количество одежды розового цвета, который она очень любила. С момента вхождения в королевскую семью и до последних дней своей жизни Диана появлялась в розовом на самых разных мероприятиях.