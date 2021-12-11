13 лайфхаков с красной дорожки, которые используют звезды, чтобы казаться идеальными людьми

У селебрити есть достаточно времени, чтобы подготовиться к выходу на красную дорожку: нанесение макияжа, укладка волос и финальная примерка наряда отнимают по 2–3 часа. А о том, чтобы мероприятие прошло гладко и внешний вид звезд оставался безупречным, заботятся их стилисты.

AdMe.ru собрал простые, но действенные лайфхаки, которые помогают знаменитостям чувствовать себя уверенно на красной дорожке.

Губка и носки для следов от дезодоранта

Разводы от дезодоранта на черном платье могут испортить любой образ. Избавиться от них можно с помощью специальной губки для удаления следов от дезодоранта. Но если ее нет под рукой, можно использовать обыкновенный нейлоновый носок. Необходимо просто потереть им пятно, и оно будет уже не так заметно.

Трусы-наклейки

Когда разрезы на платье или его прозрачность исключают вариант классического нижнего белья, на помощь звездам приходят трусы-наклейки. Голливудские стилисты называют такое белье «жизненно необходимым» в сезон кинопремий. Правда, иногда все равно случаются казусы. Например, модель Оливия Калпо пожаловалась, что нижнее белье отклеилось у нее прямо на красной дорожке.

Два утягивающих комплекта сразу

Ким Кардашьян не скрывает свою любовь к корректирующему белью и даже развивает собственный бренд. А однажды она призналась, что иногда надевает по два утягивающих комплекта сразу. Все для того, чтобы чувствовать себя уверенно под прицелами камер.

Пэстис (наклейки на грудь)

Платья с глубоким декольте или прозрачными вставками предполагают, что грудь будет прикрыта чем-то незаметным. Пэстис, или наклейки на грудь, — один из любимых fashion-хаков селебрити. Классические наклейки выпускаются в бежевом цвете, но есть и множество декоративных, сверкающих вариантов, которые, напротив, привлекают внимание к этой части тела.

Предметы первой необходимости в сумочке

Чтобы быть готовыми к любым неожиданностям, стилисты кладут в сумочки своих подопечных предметы первой необходимости: английскую булавку, нитку, вдетую в иголку, и клейкую ленту. А в случае, если звезда забывает имя дизайнера ее платья, она может заглянуть в шпаргалку, которая тоже будет в ее сумочке.

Наждачная бумага для обуви

Джанет Манделл — знаменитый стилист, она одевала таких звезд, как Ариана Гранде и Джиджи Хадид. Своим клиентам она натирает наждачной бумагой подошвы обуви, так как красная дорожка может быть достаточно скользкой. Такой лайфхак усиливает сцепление подошвы с поверхностью и гарантирует, что звезды не упадут на глазах у папарацци и коллег.

Антистатик, чтобы платье не липло к ногам

Атлас довольно легко теряет статическое электричество. Надежный способ избавиться от раздражающего ощущения липкости и гарантировать, что платье будет спадать красивыми складками, — использовать старый добрый антистатик. В крайнем случае его можно заменить лаком для волос.

Салфетки для подмышек

Такой прием помогает избежать темных кругов на одежде и следов от дезодоранта. Например, актриса Джессика Бил прикладывает к коже бумажные салфетки, пока едет в машине на мероприятие, а перед выходом выбрасывает. Кстати, для этой же цели используются разрезанные прокладки, которые вшивают в платья или приклеивают изнутри.

Бег по лестнице для подтянутой фигуры

Фитнес-гуру, среди клиентов которой Рианна, Меган Фокс и Ким Кардашьян, просит всех своих подопечных носить фитнес-браслеты. А перед самым мероприятием она заставляет их побегать по лестнице. Еще один ее совет — сократить потребление сахара за несколько недель до церемонии: это помогает избавиться от излишней отечности.

Пакеты, чтобы влезть в сапоги

В случаях, когда нужно надеть высокие сапоги с узким голенищем или ботфорты, звездные стилисты используют обыкновенные полиэтиленовые пакеты. Они надеваются на ступню и облегчают процесс обувания, уменьшая трение.

Зубная паста для обуви

Зубная паста полезна не только для чистки зубов. Она идеально подходит, чтобы освежить обувь с потертостями. Стилисты советуют просто нанести достаточное количество пасты на влажную тряпочку, а затем протереть ею обувь.

Лента для талии

Стилист Микаэла Эрлангер обычно добавляет ленту в рубчик внутрь большинства своих платьев. Она фиксирует талию, и фигура выглядит гораздо стройнее. Такие ленты, по мнению стилиста, удобнее, чем корсет или утягивающее белье. Кстати, надетая поверх платья, лента станет удачным акцентом и тоже визуально уменьшит талию.

Танцевальные петли, чтобы придерживать платье

Танцевальная петля — это просто небольшая петля из ткани, гармонирующей по цвету с платьем. Она пришивается на уровне ладони, так что можно легко поддеть ее пальцами и приподнять юбку. Многие стилисты пришивают такие девайсы на платья своих клиенток, чтобы те могли изящно придерживать его во время ходьбы и не путаться в подоле.

А каким лайфхаками перед важным мероприятием пользуетесь вы?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.