13 культовых фраз из кино, которые сразу выведут ваш разговорный английский на новый уровень

В школе мы учили таблицу неправильных глаголов, чертили 3 колонки в тетради (слово — перевод — транскрипция), пытались отличить Past Perfect от Past Simple. Но для того чтобы свободно говорить по-английски, нужно не зубрить грамматику, а погружаться в языковую среду.

AdMe.ru освежил в памяти культовые фильмы и сериалы, чтобы проверить, можно ли с их помощью подтянуть разговорный английский. Оказалось, еще как можно. 13 цитат в сегодняшней подборке — яркое тому подтверждение.

1. Frankly, my dear, I don’t give a damn («Унесенные ветром»)

«Честно говоря, дорогая, мне наплевать», — именно такие слова услышала Скарлетт в конце фильма, когда спросила Ретта Батлера, что ей теперь делать и куда идти. Одной меткой фразой Ретт поставил жирную точку в мучительных отношениях, которые длились более 10 лет. Мы аплодируем стоя.

2. I’m as serious as a heart attack («Фанат»)

Устойчивое выражение «Я серьезен, как инфаркт», которое призносит герой Роберта Де Ниро в триллере «Фанат», стало популярным еще в 60-х. Оно подчеркивает серьезность заявления, это отличный ответ на вопрос «Ты шутишь, что ли?». В самой фразе нет заигрывания или юмора, ведь инфаркт — это опасное заболевание. То есть речь идет о чем-то, по поводу чего вообще нельзя шутить.

3. May the Force be with you («Звездные войны»)

У мудрого Йоды явно был тайник с красивыми выражениями, но культовой стала фраза «Да пребудет с тобой Сила». Во вселенной «Звездных войн» Сила увеличивает умственные и физические способности, так что напутствие мастера Йоды имело практический смысл. Со временем фраза ушла в народ, и многие носители английского языка стали использовать ее, чтобы пожелать удачи, успехов, здоровья и вообще всего хорошего.

4. Easy peasy, lemon squeezy («Ходячие мертвецы»)

В буквальном смысле реплика сериального злодея Нигана означает «Так же легко, как выжать лимон». Но дословно ее никто не переводит, это идиома, означающая «проще некуда». Другие варианты: легкотня, плевое дело, пустяк. Если скажете easy-peasy, вас тоже поймут.

5. I’m curvy and I like it («Друзья»)

Эту фразу Джоуи сказал сестре Рэйчел, когда та с издевкой осудила его аппетит. Реплику можно перевести как «Я не тощий, и мне это нравится». Слово curvy используется для описания фигуры с пышными формами. Есть мнение, что curvy, в отличие от не менее бодипозитивного plus size, опирается на конкретные цифры. Обхват талии нужно разделить на обхват бедер: если получится 0,75, фигура точно curvy.

6. That is so fetch («Дрянные девчонки»)

Fetch — это сленговое слово, синонимичное cool. Так что излюбленную фразу Гретхен из «Дрянных девчонок» можно перевести как «Это так круто/клево/здорово». Кстати, fetch можно использовать не только для описания ситуации, но и для характеристики человека. В саундтреке к сериалу есть строки «No, you know what you were?

You were fetch» («Нет, знаешь, какой ты была? Ты была отпадной»).

7. Seize the day, boys («Общество мертвых поэтов»)

Вдохновляющая речь преподавателя английского в исполнении Робина Уильямса стала легендарной. Он сказал студентам: «Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary». Carpe diem — это крылатое латинское выражение, означающее «лови момент», то есть живи здесь и сейчас, а не жди у моря погоды. Английская фраза seize the day означает то же самое, преподаватель перевел студентам латынь и сказал: «Ловите момент, мальчики. Сделайте свою жизнь необычной».

8. You talkin’ to me?! («Таксист»)

В одной из сцен Трэвис Бикл репетировал угрожающую речь и особое внимание уделял фразе «You talkin’ to me?!» («Это ты мне сказал?!»). Как видите, чтобы задавить оппонента авторитетом, можно игнорировать привычные нам нормы литературной речи. Ведь если построить фразу так, как нас учили в школе, получится «Are you talking to me?».

9. It’s nothing personal, it’s strictly business («Крестный отец»)

Цитаты Дона Корлеоне стали не менее культовыми, чем сам фильм. Чего только стоит фраза «Ты просишь меня о помощи, но делаешь это без уважения» или «Ничего личного, просто бизнес». Кстати, вторую реплику можно использовать и в сокращенном варианте («It’s strictly business»), смысл практически не изменится.

10. Stupid is as stupid does («Форрест Гамп»)

Экранный Форрест Гамп часто бросал яркие фразы, большая часть которых досталась ему от матери. Мама сказала Форресту, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет, а еще научила мудрости: «Глупый тот, кто ведет себя глупо». Герой не раз отвечал этими словами на вопрос о его собственных умственных способностях. Так он доносил мысль, что о человеке нужно судить не по внешнему виду, а по поступкам.

11. Are you nuts? («Всегда говори „Да“»)

Эта фраза довольно распространена в английском языке, но может сбить с толку неподготовленного человека. Что имеет в виду герой Джима Керри, когда говорит «Are you nuts?» Неужели «Ты орех?». А вот и нет. Слово nuts имеет и другие значения: «сумасшедший», «свихнувшийся», «чокнутый». В Великобритании словом nutter раньше вообще называли душевнобольного человека. Джим Керри спросил: «Ты что, спятил?» Это выражение можно использовать, когда кажется, что собеседник ляпнул абсолютную глупость. Только осторожно: вдруг он смотрел «Таксиста» и набросится на вас с криком «You talkin’ to me?!».

12. You had me at hello («Джерри Магуайер»)

Одна из тех словесных конструкций, которые не стоит пытаться перевести дословно, потому что получится не пойми что. На самом деле реплика Рене Зеллвегер означает «Я влюбилась в тебя, как только ты сказал „Привет“». После выхода фильма многие носители английского языка начали использовать фразу в качестве шутки. Группа Bury Your Dead, играющая музыку в суровом стиле металкор, даже назвала свой альбом в честь цитаты из фильма.

13. That was bloody brilliant! («Гарри Поттер и философский камень»)

Такой эмоцианальной фразой Рон Уизли отреагировал на превращение профессора МакГонагалл из кошки в человека. Казалось бы, при чем здесь кровь и бриллианты? Да почти ни при чем, Рон использовал британский сленг и сказал нечто вроде «Это было чертовски круто». По значению слово bloody близко к very («очень»). Правда, некоторые носители языка говорят, что bloody — это почти ругательство, так что реакция МакГонагалл выглядит странно. Преподавательница отчитала ребят за опоздание, но по поводу речи Рона замечания не сделала. Возможно, не такая уж она и строгая, как нам казалось.