13 крутых вещей, которые стоит носить, пока вам нет 40

Как ни крути, а есть такая одежда, которая идеально подходит именно юным девушкам. Например, после 35 лет лучше отдать футболки с сумасшедшими принтами и полосатые лосины младшей сестре.

Мы в AdMe.ru вовсе не считаем, что нужно загонять себя в рамки. Просто мы решили собрать кое-какие вещи, которые, пожалуй, стоит поносить каждой девушке, чтобы прочувствовать дух экспериментаторства, пока не исполнилось 35–40 лет.

Короткие шорты

Шорты удобны тем, что ими можно заменить мини-юбку даже в прохладное время года, надев под них колготки. И именно в юности можно носить ультракороткие модели. Ближе к 35 их лучше заменить на шорты средней длины.

Спортивная одежда

Стиль спорт-шик, как и просто спортивные вещи, прочно ассоциируются с молодежной модой. Поэтому их лучше носить в возрасте слегка за 20 или оставить для спортзала.

Цветной мех и яркие перья

Синие шубы и розовые перья — выглядит это странновато, но почему бы не попробовать, пока горит юношеский запал? Они смотрятся куда менее благородно, чем те же материалы естественных цветов, поэтому в возрасте 35+ пора переходить на натуральный мех либо тот, который хотя бы выглядит как натуральный.

Кроп-топы

Если вам за 30 и у вас безупречный пресс — кроп-топ в сочетании с брюками или юбкой с высокой талией будет смотреться отлично. Но все-таки стоит носить его на прогулку или вечеринку, а не вписывать в офисный образ.

Рваные джинсы

Рваные джинсы просто кричат о юности и бунтарстве. А в более зрелом возрасте не стоит исключать их из гардероба совсем, но лучше выбирать модели с небольшими дырками, которые не обнажают значительную часть ноги.

Вызывающие легинсы

Легинсы — прекрасное дополнение к удлиненным туникам и пуловерам. Но, пожалуй, только юные особы могут позволить себе надеть легинсы со странным орнаментом или носить их с коротким верхом.

Смешные носки

Смешные носки — это именно та вещь, которую стоит носить, пока тебе 20 с хвостиком. Ведь это забавно и мило.

Футболки с крупными надписями

Когда тебе за 20, футболки с огромными бунтарскими надписями — неплохой способ заявить о себе миру. А уж к 30 годам можно найти какой-то более зрелый способ самовыражения.

Футболки с «детскими» принтами

В глубине души все мы ощущаем себя девочками, поэтому почему бы не обзавестись парочкой забавных футболок? Особенно они хороши для лета.

Одежда с нестандартными геометричными вырезами

Время дерзать и носить платья и топы с сумасшедшими разрезами!

На женщинах примерно после 40 лет лучше смотрятся вещи с классическими вырезами, например глубокое декольте или открытая спина.

Потрепанные кроссовки и кеды

Конечно, рваная обувь не красит никого. Но на юных девушках она не режет взгляд, так как их образ жизни куда более непредсказуем и спонтанен — в любой момент они могут куда-то сорваться и тусоваться до поздней ночи.

Джинсовые комбинезоны

Характер большинства джинсовых комбинезонов предполагает молодежный стиль. А после 40 с ними надо быть осторожнее, чтобы ни у кого не создалось впечатление, что вы приехали с фермы.

Мини-юбки

Тут важно трезво оценить состояние своих ног. Если вам не хочется привлекать к ним лишнее внимание — мини лучше не носить, особенно с прозрачными колготками и с обувью на шпильке. А вот 20-летним девушкам мини идет почти всегда.

40 На склад!
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