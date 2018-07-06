13 «крутых» фотографий, на которых мир на самом деле кричит о помощи

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Мы рассказываем друг другу истории о глобальном потеплении и о выпадении снега в Сахаре как анекдот, а страшилки с перенаселением считаем мифом. Нам кажутся нереальными фото озер с розовой водой, и мы не задумываясь сваливаем все на фотошоп. Но что на самом деле стоит за этими снимками?

AdMe.ru подготовил самые необычные фото из разных уголков планеты, которые показывают, как много изменилось на ней за последние годы.

Волшебный пейзаж или последствия аномальной жары?

Соленое озеро в парках Вестгейт (Westgate Parks) в Австралии все чаще поражает местных жителей и туристов. Многие приезжают сюда в погоне за красочными фото. На самом же деле цвет озера сигнализирует об изменении климата. Оно становится розовым из-за высокого количества соли, аномальной жары и недостатка дождей.

Снег в пустыне больше не сказка

Пустыня Сахара — одно из самых теплых и сухих мест планеты. Казалось бы, под влиянием глобального потепления здесь должно становиться только жарче. Но вопреки здравому смыслу этой зимой в Сахаре выпал снег. Удивлению местных жителей не было предела, когда они увидели песчаные дюны, занесенные снегом. Впрочем, им приходится привыкать к изменению климата, ведь подобное происходило и в прошлом году. До этого снега в Сахаре не замечали почти 40 лет.

Забавная фотография морского конька? На самом деле экологическая катастрофа

Кажется, будто морской конек хочет оттащить ватную палочку и очистить океан. На самом деле он уцепился за нее, чтобы дрейфовать вместе с течением. В нормальных условиях коньки цепляются за водоросли, а не за пластиковый мусор. National Geograpic запустил масштабную кампанию «Планета или пластик?» (Planet or Plastic?). Ее цель — наглядно продемонстрировать, насколько губителен для живой природы неконтролируемый выброс отходов. Это фото — часть проекта.

Красивая фотография или тюрьма?

Ни один даже самый просторный вольер не сравнится со свободой. Мировая общественность все чаще призывает отдавать предпочтение сафари-паркам, где животные находятся в естественной для себя среде обитания.

Фестиваль потрясающей красоты, обернувшийся большой проблемой с мусором

Фестиваль Balloonfest в Кливленде в 1986 году впечатлил всех своей красочностью и масштабом. Во время него было выпущено более 1,4 млн воздушных шаров. Это событие даже планировалось занести в Книгу рекордов Гиннесса. Однако рекорд не удался. Эффектное зрелище быстро закончилось, а вот последствия разгребали еще очень долго. Упавшие шары замусорили огромную территорию. Встали аэропорты, увеличилось количество аварий. На одном из озер даже пропало двое рыбаков: из-за шариков их не смогли вовремя найти. Те, кто помнят об этом происшествии, активно призывают мировое сообщество впредь не проводить столь легкомысленных акций.

Впечатляющий вид с высоты птичьего полета на мегаполис, в котором не протолкнуться

Мехико уже почти вошел в десятку самых густонаселенных городов мира. Количество жителей превышает 20 млн человек, при этом плотность населения очень высока. Хотя некоторые экологи не разделяют всеобщего пессимизма по поводу перенаселения, это фото доказывает, что в некоторых городах людям приходится жить весьма и весьма компактно.

Трогательное взаимодействие кита с людьми или предсмертный крик о помощи?

На фото запечатлено не проявление нежности, а отчаянные попытки спасти животное.

В конце мая в Таиланде кит прибился к берегу и хаотично плавал, чем привлек к себе внимание. Волонтеры старались облегчить его страдания, однако кит погиб после 3 мучительных дней. Выяснилось, что у него в желудке находилось более 80 полиэтиленовых пакетов.

Необычная фотография, напоминающая фотошоп, но это не фотошоп

Аквапарк — самое подходящее развлечение в жару. Но в некоторых городах оно слишком востребовано. Этот бассейн даже прозвали Мертвым морем Китая (Dead Sea of China). Летом здесь могут перевести дух до 10 тыс. человек одновременно. И они не пренебрегают такой возможностью. Еще в бассейне пускают волны, и выглядит это довольно необычно, а главный вопрос: где же тут, собственно, вода?

Причудливый рисунок, напоминающий ярусы рисовых полей, на самом деле зияющая дыра на месте, где когда-то были леса

Один из древнейших тропических лесов планеты находится на малайзийском острове Борнео. Когда-то он покрывал собой весь остров, но сегодня от его площади осталось только 10 %. Деревья были нелегально выпублены местными компаниями. Раньше здесь обитало азиатское племя пенан. В диалекте этих людей было более 1,5 тыс. слов, служащих для названия деревьев. Сегодня их культура пришла в упадок из-за вандализма компаний-лесозаготовителей.

Красивое фото или гибель реликтового вида?

Фото секвойи захватывают дух. Их размер может достигать высоты 30-этажного дома. Но даже уникальность не защитила деревья от руки человека. Во времена золотой лихорадки более 90 % всех гигантов были уничтожены меньше чем за год.

Таинственный туман вовсе не туман, а смог, из-за которого трудно дышать

Стоит только распахнуть окно — и становится ясно, что это вовсе не свежесть раннего парижского утра.

Из-за выброса загрязняющих веществ в атмосферу воздух становится малопригодным для человека и животных, особенно в летнюю жару.

Не новый свадебный тренд, а вынужденная необходимость носить маски

Это фото сделано не в погоне за эпатажем. Из-за длительных периодов смога в мегаполисах люди вынуждены передвигаться в противогазах и респираторах. Свадьбы приходится праздновать так же. Подобные снимки молодоженов появляются регулярно, и в первую очередь в Китае.

Выживет ли малыш-пингвин?

Аварии на нефтяных станциях приводят к ужасающим экологическим последствиям. В первую очередь страдают обитатели океана и прибрежных территорий. Птиц, черепах и крупных рыб пытаются отмывать, однако далеко не всех удается спасти. Какие последствия деятельности человека вам кажутся наиболее пугающими?