13 комиксов о чувствах, которые мы не привыкли показывать
Все мы разные, но, несмотря на это, в повседневной жизни чувствуем себя совершенно одинаково.
Вдохновившись этим фактом, мы в AdMe.ru создали серию комиксов, которые показывают, какие чувства мы испытываем в обычных жизненных ситуациях.
Когда ждешь свою очередь к банкомату
Когда в кафе просят сделать выбор
Когда решила подстричь кончики
Когда вызвал начальник
Когда решился заглянуть к стоматологу
Когда зашел в дорогой магазин
Когда случайно открыла его френд-лист
Когда остался один в темной комнате
Когда ребенок заметил твой ноутбук
Когда все-таки надела каблуки
Когда наконец удалось укачать ребенка
Когда приходится немного подождать
Когда обнимает мама
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru