13 комиксов о чувствах, которые мы не привыкли показывать

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Все мы разные, но, несмотря на это, в повседневной жизни чувствуем себя совершенно одинаково.

Вдохновившись этим фактом, мы в AdMe.ru создали серию комиксов, которые показывают, какие чувства мы испытываем в обычных жизненных ситуациях.