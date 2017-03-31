13 комиксов о чувствах, которые мы не привыкли показывать

Все мы разные, но, несмотря на это, в повседневной жизни чувствуем себя совершенно одинаково.

Вдохновившись этим фактом, мы в AdMe.ru создали серию комиксов, которые показывают, какие чувства мы испытываем в обычных жизненных ситуациях.

Когда ждешь свою очередь к банкомату

Когда в кафе просят сделать выбор

Когда решила подстричь кончики

Когда вызвал начальник

Когда решился заглянуть к стоматологу

Когда зашел в дорогой магазин

Когда случайно открыла его френд-лист

Когда остался один в темной комнате

Когда ребенок заметил твой ноутбук

Когда все-таки надела каблуки

Когда наконец удалось укачать ребенка

Когда приходится немного подождать

Когда обнимает мама

Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru

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