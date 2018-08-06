13 комиксов для всех, кто соскучился по нестандартному юмору
Сандра Бартауэр из Германии (Sandra Barthauer) и Макс Гарсиа из США (Max Garcia) работают в команде и создают комиксы на разные темы, но все их объединяют юмор и нестандартное видение мира. Сами авторы говорят: «Мы просто обожаем находить что-то смешное во всем вокруг».
AdMe.ru собрал 13 иллюстраций, которые добавят позитива в ваш день и поднимут настроение.
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Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?
Фото на превью Sunny Street / facebook