13 комиксов для всех, кто соскучился по нестандартному юмору

Сандра Бартауэр из Германии (Sandra Barthauer) и Макс Гарсиа из США (Max Garcia) работают в команде и создают комиксы на разные темы, но все их объединяют юмор и нестандартное видение мира. Сами авторы говорят: «Мы просто обожаем находить что-то смешное во всем вокруг».

AdMe.ru собрал 13 иллюстраций, которые добавят позитива в ваш день и поднимут настроение.

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Какая иллюстрация понравилась вам больше всего?

Фото на превью Sunny Street / facebook

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5 Комментарии
  • 6 августа 2018
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  • 28689

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