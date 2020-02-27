13 кинозвезд, для которых идеальный спутник на крутом мероприятии — это мама

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На красной ковровой дорожке премии «Оскар-2020» Киану Ривз появился со своей мамой. Это вызвало большой резонанс в прессе. А поклонники актера восторженно писали в твиттере: «Киану Ривз пришел на „Оскар“ со своей мамой. У нас нет выбора, остается только фанатеть». Но Киану — далеко не единственная кинозвезда, которая предпочитает компанию мамы для появления на различных мероприятиях.

AdMe.ru решил узнать, кого еще из кинозвезд на различных мероприятиях, премьерах и премиях сопровождают мамы. И кто они, эти женщины, которым удалось вырастить знаменитых актеров.

13. Леонардо Ди Каприо и его мама Ирмелин Инденбиркен

Ирмелин, которая ранее работала секретарем суда, сопровождает сына на всех красных дорожках с 1993 года, когда состоялась премьера фильма «Что гложет Гилберта Грейпа» (фото слева). Она рядом с сыном и на оскаровских церемониях, и в Каннах, и на «Золотом глобусе» — иногда позирует фотографам вместе с ним, а порой стоит на расстоянии и сама фотографирует Леонардо. Ди Каприо сказал о своем желании стать актером еще в возрасте 12 лет, и мама поддержала его, возила на прослушивания. В 2016 году, получая премию BAFTA, актер сказал: «Я бы не стоял здесь, если бы не этот человек. Я вырос в суровом районе в Восточном Лос-Анджелесе, и эта женщина тратила 3 часа на дорогу ежедневно, чтобы я учился в нормальной школе».

12. Брэд Питт и его мама Джейн Питт

Брэд родился в городе Шони, который находится в штате Оклахома, США. Его отец работал менеджером в компании, занимавшейся грузоперевозками. А мама преподавала в местной школе. Сейчас родители нередко сопровождают своего знаменитого сына на красных ковровых дорожках премий и на премьерах фильмов. Порой на таких мероприятиях актер появляется в компании обоих родителей и своих детей.

11. Шарлиз Терон и ее мама Герда Джейкоб Алетта

Шарлиз Терон родилась в ЮАР. У ее родителей была ферма, кроме того, они управляли строительной фирмой. Шарлиз не устает повторять в интервью, что очень благодарна матери — и за ее доброту, и за строгое воспитание. А мама сопровождает актрису на красных ковровых дорожках. На фото слева — Шарлиз с мамой на вечеринке журнала Vanity Fair в честь премии «Оскар» в 2000 году, а справа — на оскаровской церемонии 2020 года.

10. Марго Робби и ее мама Сари Кесслер

В 2018 году австралийская актриса Марго Робби была номинанткой на «Оскар» за роль в фильме «Тоня против всех». И на красной ковровой дорожке премии она появилась со своей мамой. Мать Робби живет и работает в Австралии — она физиотерапевт и специализируется на работе с пожилыми людьми и детьми-инвалидами. Из-за плотного рабочего графика актриса нечасто бывает у себя на родине и редко видится с мамой.

9. Хоакин Феникс и его мама Арлин Феникс

Мама актера работала в телекомпании NBC в отделе кастинга. Благодаря этому Хоакин, его брат и 3 сестры стали сниматься в рекламе и телесериалах. Сегодня Хоакин Феникс — один из самых талантливых актеров своего поколения. На красных ковровых дорожках премий он нередко появляется в компании мамы. Так было и на церемонии «Оскар-2001», когда Феникс впервые был номинирован на эту премию — за работу в картине «Гладиатор» (фото слева). И в 2020 году, когда актер собрал все возможные награды за роль в фильме «Джокер» (фото справа).

8. Мэттью Макконахи и его мама Мэри Кэтлин Маккейб

Мама Макконахи работала воспитателем в детском саду. Получая «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году, актер обратился к ней со сцены. Он поблагодарил маму за то, что она помогла ему стать таким, какой он есть. Мэттью часто появляется на премьерах и церемониях в компании не только своей супруги и детей, но и мамы.

7. Джастин Тимберлейк и его мама Линн Харлэсс

Родители Тимберлейка развелись, когда ему не было и 5 лет. Все свое детство будущий певец и актер провел с мамой. Именно она в свое время записала сына в шоу «Клуб Микки-Мауса», дав старт его карьере. Линн Харлэсс руководит компанией Just-in Time Entertainment и помогает сыну в организации его творческих проектов. В знак благодарности он даже сделал татуировку с инициалами мамы на спине.

6. Хавьер Бардем и его мама Пилар Бардем

Пилар Бардем — известная в Испании телевизионная и киноактриса. Она является лауреатом главной испанской национальной кинопремии «Гойя» и наград испанского Союза актеров. Хавьер, получив в 2008 году премию «Оскар» за роль в фильме «Старикам тут не место», посвятил его своей маме. А судя по фотографиям с церемоний, знаменитый сын относится к своей маме с большой нежностью и любовью.

5. Энн Хэтэуэй и ее мама Кейт Маккалей

Кейт Маккалей — театральная актриса. Она назвала дочь в честь жены великого драматурга Шекспира и с детских лет прививала Энн любовь к театру и актерскому мастерству. Сегодня мама с гордостью сопровождает свою дочь, ставшую лауреатом «Оскара», на разных мероприятиях. К примеру, она была рядом с Энн на открытии именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, которое состоялось в 2019 году (фото справа).

4. Джаред Лето и его мама Констанс Лето

Констанс Лето была частью движения хиппи и поощряла обоих своих сыновей увлекаться искусством. Они странствовали по Америке, жили в коммунах представителей богемы — актеров, художников, музыкантов. Видимо, именно это сформировало творческий характер актера, музыканта и обладателя премии «Оскар» Джареда Лето. Получая в 2014 году «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей», Лето значительную часть своей речи посвятил маме и признался, что именно мама научила его мечтать и верить, что в жизни нет ничего невозможного.

3. Джонни Депп и его мама Бетти Сью Палмер

Мама Джонни Деппа с 14 лет работала официанткой. Впоследствии, чтобы прокормить своих 4 детей, она с утра до вечера трудилась в придорожных кафе. «Мать ругалась как моряк, играла в карты и курила», — рассказывал Джонни. При этом она была его лучшим другом и поддержкой. В 2016 году, в возрасте 81 года, мама Деппа, к сожалению, умерла.

2. Лора Дерн и ее мама Дайан Лэдд

Лора Дерн, которая стала лауреатом премии «Оскар-2020» в категории «Лучшая актриса второго плана», появилась на красной ковровой дорожке церемонии со своей мамой, актрисой Дайан Лэдд. Лэдд, которой 84 года, сама является 3-кратной номинанткой на премию «Оскар» и 4-кратной — на «Золотой глобус». Также Лору Дерн сопровождали ее дети — 15-летняя Джайя и 18-летний Эллери. Свою победу актриса посвятила семье.

1. Киану Ривз и его мама Патрисия Тейлор

Маме Киану Ривза 76 лет, и она художница по костюмам. Патрисия Тейлор появилась под руку со своим знаменитым сыном на красной дорожке церемонии премии «Оскар-2020» и очень стильно смотрелась в белоснежном двубортном костюме. Это не единственный выход актера с мамой. В 2005 году Патрисия сопровождала сына на открытии его именной звезды на голливудской «Аллее славы» (фото слева).