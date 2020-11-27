13 признаков, что учитель вашего ребенка — настоящий профессионал и просто отличный человек

Когда в классе появляется новый учитель, родители всегда немного волнуются о том, как это отразится на их детях. Есть педагоги, способные заинтересовать своим предметом даже самых ленивых детей, в то же время некоторые учителя могут навсегда отбить охоту к учебе.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как понять, хороший ли учитель достался вашему ребенку.

Никогда не унижает детей

Психологический комфорт ребенка обеспечивает интерес к учебе, поэтому хороший учитель никогда не допускает оценочных суждений в адрес ученика. Это не значит, что ему совсем не следует их критиковать. Важно, чтобы педагог оценивал поступки и действия, а не личность ребенка. Сказать «Ты не старался, работа получилась слабая!» — допустимо, «Ты разгильдяй и неуч» — нет.

Обладает чувством юмора

«Просроченные работы».

Уметь разрядить ситуацию с помощью доброй шутки — ценная учительская способность. Главное, чтобы ирония никогда не переходила в сарказм. Остроумные замечания создают дружелюбную атмосферу в классе, помогают лучше запомнить материал. Также при необходимости с помощью шутки можно легко поставить на место дерзкого нарушителя дисциплины, при этом он не затаит обиды на учителя.

Мыслит нестандартно

Не секрет, что все дети усваивают новые знания по-разному. Одному ребенку достаточно прочитать параграф учебника, другой лучше поймет презентацию, третий — эмоциональный рассказ. Учитель, который использует разнообразные формы подачи материала — так, чтобы каждый ребенок был вовлечен в процесс, — на вес золота. Учительница русского языка делила класс на 6 команд по рядам и мы, соревнуясь, кто быстрее, бегали к доске писать примеры на разные правила... Как это было весело! При этом даже самые заядлые двоечники штудировали правила, ведь всем хотелось победить. К сожалению, уже через год ее пригласили стать директором в другой школе, и она ушла. Но ее уроки остались в памяти на всю жизнь. © Галина Исайчева / Facebook

Поддерживает дисциплину без давления

Никто не станет отрицать, что дисциплина крайне важна для процесса обучения. Но не менее важно то, как учитель ее добился. Грош цена тому учителю, который поддерживает порядок двойками и наказаниями. Учитель, пользующийся уважением учеников, умеет создавать рабочую атмосферу без давления. До сих пор помню реакцию моей первой учительницы в те моменты, когда мы, первоклашки, устраивали дикий галдеж. Она заходила в кабинет и... нет, не ругалась и не призывала к порядку. Она лучезарно улыбалась, складывала ручки на груди и говорила свою фирменную фразу: «Ой, какие же вы молодцы!» Эффект был мгновенный. Мы сразу замолкали, рассаживались по местам и улыбались. Ведь всем хотелось быть молодцами. © Alexograf / Pikabu

Эмоционально устойчив

Учителя ежедневно сталкиваются со стрессовыми ситуациями. Их проверяют на прочность не только ученики, но порой и родители, и даже администрация школы. Не сорваться перед классом бывает очень сложно. К сожалению, вспышки учительского гнева, пусть и праведного, намного губительнее, чем может показаться на первый взгляд. Ученики теряют уважение к учителю, а заодно и к его предмету. Эффективное управление стрессом — ключ к тому, чтобы стать хорошим учителем. Но если уж такое произошло и учитель вышел из себя, он должен найти в себе силы извиниться, признать, что был неправ.

По-настоящему увлечен своим предметом

В английском языке есть пословица: «Учитель хорош ровно настолько, насколько он знает свой предмет». А мы бы еще добавили: насколько он увлечен своим предметом. Как зажечь глаза учеников, если сам учитель бубнит из года в год одни и те же скучные параграфы, не выходя за рамки учебника? Страсть заразительна. Когда учитель может разбавить обсуждение темы яркими примерами, забавными фактами и с радостью отвечает на вопросы, это вдохновляет учеников и заставляет их глубже погрузиться в его предмет. У моего сына был прекрасный учитель истории Буровцев Игорь Петрович. Он с 5-го класса увлек мальчишек археологией, делал с ними солдатиков всех эпох. Сын с 15 лет ездил в археологическую экспедицию на Куликово поле. В итоге окончил истфак и очень благодарен своему учителю. © Светлана Бочарова / Яндекс.Дзен

Обладает широким кругозором

К сожалению, бывают учителя, которые неплохо разбираются в своем предмете, но на этом круг их интересов замыкается. Казалось бы, зачем учителю биологии разбираться в географии, а математику знать правила русского языка? Дело в том, что в современном образовании есть тренд на межпредметную связь, методисты и составители школьных программ больше не рассматривают уроки как изолированные дисциплины. Учитель биологии, рассказывая на уроке о животных, показывает на карте ареал их обитания, математик грамотно записывает условия задачи, учитель литературы объясняет исторический контекст произведения и т. д.

Имеет хобби

Иметь хобби, не связанное с преподаванием, учителю совершенно необходимо. Главная причина — профилактика профессионального выгорания. Оно неизбежно наступит, если время от времени не освобождать голову от учительских забот, не перезагружаться. Проще всего это сделать с помощью любимого хобби, будь то альпинизм, мотокросс, собирание грибов или плетение макраме. В качестве приятного бонуса учитель может увлечь своим хобби учеников. Моя первая учительница Терновая Вера Степановна заразила весь наш класс плетением макраме. Всю «началку» мы увлеченно плели кашпо и панно, а на школьной ярмарке мальчишки боролись за возможность выкупить эксклюзивного плетеного паучка. © Дарья Лайко / Facebook

Не ударяется в бюрократию

Учительство в наши времена сводится не только к работе с детьми. Огромное количество времени и ресурсов современного учителя занимает разнообразная отчетность, бюрократические правила и процедуры. К сожалению, далеко не всегда эти правила логичны и способствуют оптимизации образовательного процесса. Можно сказать, что хороший учитель — это тот, кто умеет приспосабливаться к системе без вреда для детей, хотя это порой совсем не просто. Веду себе рутинно урок, и внезапно Ксюша начинает задыхаться. Я быстро узнала отек Квинке, так как моя подруга аллергик, у нее бывали приступы. Я даю девочке под язык супрастин, и постепенно ей становится легче. Кого-то отправляю за медсестрой, попутно набирая скорую. Врач скорой сказал, что я все правильно сделала. Вскоре приехал папа девочки и вместе со скорой сопроводил ребенка в больницу.

На следующий день состоялся внеплановый педсовет, где директор публично заявила: «Вы дали ей таблетки! Вы разве не понимаете, что это подсудное дело?! Нужно было дождаться скорую! Вы не имеете права давать детям лекарства!» © CapellaDeNebula / Pikabu

Транслирует правильные идеи

Учитель, особенно популярный у детей, хочет он того или нет, служит ролевой моделью. Ученики копируют его речь и поведение, прислушиваются к его мнению по многим вопросам, перенимают его привычки. Это накладывает на педагога огромную ответственность. Если учитель, которого дети обожают, занимается донорством, сортировкой мусора или помощью бездомным животным, с большой долей вероятности хотя бы какая-то часть его учеников последует его примеру. И мир станет чуточку лучше. Дети впечатлительны. Наблюдение за тем, как ведут себя взрослые, на подсознательном уровне формирует их поведение в будущем. Вот почему мы должны быть для них примером. Если учитель опаздывает в класс на 5–10 минут, то ругать ученика за опоздание — это лицемерие с его стороны. Как и просить учеников заправлять рубашки, если сам учитель одевается неряшливо. © Kim Ooi / Quora

Умеет оценивать

Умение оценивать — пожалуй, самый сложный аспект работы учителя. Справедливый учитель беспристрастен. Способность поставить оценку, не беря в расчет собственные симпатии и антипатии, дана не каждому. Предвзятое оценивание вредит процессу обучения сильнее всего: у детей пропадает мотивация стараться. Кроме того, зачастую учителя помимо знаний оценивают совершенно не относящиеся к ним вещи: плохой почерк, неправильный цвет чернил, отступ в 3 клеточки, а не в 4, наличие исправлений и т. д. Все это бывает крайне обидно детям, которые выполнили задание правильно, но получили 3 за «неаккуратное оформление». Иногда смотришь на ребенка, ну не его это — физкультура, не может он в спорт, но тем не менее он старается, всегда слышит педагога, пытается соответствовать требованиям. Но не тянет. По тем или иным причинам. Такому ребенку, конечно же, ставишь 5. © Лозбенев Павел

Открыт к общению

Хороший учитель способен наладить коммуникацию не только с детьми, но и с их родителями. Очень важно создать такую атмосферу в классе, чтобы каждый чувствовал себя частью большой и дружной команды. Если учитель вашего ребенка умеет правильно формулировать свои мысли, готов к общению с родителями, предоставляя подробную информацию о школьной жизни их детей, и способен модерировать конфликты, которые иногда возникают и между взрослыми людьми, значит, вам действительно повезло.