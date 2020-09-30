13 известных картин, на которых художники изобразили куда больше, чем мы думали

Мы привыкли изучать историю по учебникам, записям очевидцев, трудам ученых. Но ведь недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Иногда на картинах художников прошлых эпох можно заметить такое, о чем не рассказывали в школе.

Мы в AdMe.ru повнимательнее рассмотрели некоторые произведения великих живописцев — и увидели чуть больше, чем обычно. Скажем искренне: это было захватывающе. Предлагаем и вам еще раз взглянуть на картины, в которых художники, сами того не ведая, рассказали нам, насколько же по-другому была устроена жизнь наших предков.

Садовник Джон Роуз демонстрирует Карлу II первый ананас, выращенный в Европе (1675, Хендрик Данкертс)

Хорошо знакомые и уже давно привычные нам ананасы во времена Карла Второго были экзотической редкостью и очень высоко ценились — настолько, что король даже позировал художнику с этим фруктом.

Детские игры (1560, Питер Брейгель Cтарший)

На картине изображена городская площадь, где более 200 детей играют в игры. Какие-то мы можем узнать, ведь некоторые игрушки актуальны и по сегодняшний день: куклы, деревянные лошадки, стеклянные шарики. Но многие незнакомы современным детям и покажут нам, как развлекали себя малыши XVI века. Некоторые из них: игра с обручем от бочки и катание на бочке верхом, шуточная свадебная церемония (предположительно, инсценировка обычаев праздника Первого мая), пародия на крещение, плетение шляпы, хоровод вокруг «слепого».

Поедающий лапшу (1656, Ян ван дер Меер)

Художник изобразил человека, который ест руками лапшу. На это были основания: в те времена традиционная лапша была толще, чем та, к которой мы привыкли, и раньше это блюдо ели только так, считая едой бедняков.

Игроки в карты (1550, Лукас ван Лейден)

Карты в колоде на столе и в руках одного из мужчин обращены рубашками к зрителю, и мы можем видеть, что на рубашках нет привычного нам рисунка. Дело в том, что до начала XIX века у всех игральных карт, как правило, были белые рубашки. Несмотря на то что белый цвет быстро пачкался и делал карты узнаваемыми, их удобно было использовать как дешевую бумагу, на них могли писать письма, заметки и делать рисунки.

Мона Лиза (1503–1517, Леонардо да Винчи)

«Мона Лиза» — шедевр итальянского Возрождения. Считается, что на полотне изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Автор изобразил ее без бровей и с выбритыми волосами на верхушке лба — подобная мода тогда была широко распространена.

Больная и врач (1663–1666, Ян Стен)

Одна из самых знаменитых картин художника. В центре сюжета — молодая девушка, пришедшая в себя после обморока, и врач, который держит ее за руку. В левом нижнем углу картины можно увидеть маленькую медную жаровню, в которой еще тлеет шнур. Таким образом в том числе в те времена врач приводил в чувство людей, потерявших сознание, — давал понюхать тлеющую ткань.

Гадалка (1630–1639, Жорж Дюмениль де Латур)

Художник изобразил сцену, которая узнается сразу: молодого человека окружили цыганки, самая старшая предлагает погадать. Рядом с ним стоит молодая белокожая цыганка, этот персонаж — дань популярному в то время в Западной Европе мифу о похищении цыганами детей из богатых семей. Еще пара любопытных моментов, которые показывают, что художник знал обычаи цыган тех времен: незамужние девушки ходили с непокрытой головой, а замужние убирали волосы под платок, завязанный на затылке. У девушки с белой кожей платок завязан под подбородком, что наводит на мысль, что она и не непорочна, и не замужем.

Нидерландские пословицы (1559, Питер Брейгель Старший)

На полотне в прямом смысле слова изображены пословицы, которые были в ходу во времена создания картины. Некоторые из них, такие как «вооружиться до зубов», «водить друг друга за нос» или «быть между небом и землей», до сих пор актуальны. Но большинство утратило популярность с ходом времени. Например, изображение мужчины, стоящего по колено в воде с закрытыми глазами, означает присказку «не терпеть вида солнечных бликов на воде» (ревность к чужим успехам). Человек, падающий с быка на осла, — почти дословная пословица «свалиться с быка на осла» (наступили тяжелые дни). Всего выявлено около сотни пословиц, но предположительно их намного больше.

Праздник святого Николая (1665–1668, Ян Стен)

На праздник Дня святого Николая (6 декабря) в те времена дети получали подарки за хорошее поведение — именно эта сцена запечатлена на картине. В правой части полотна художник изобразил стол, на котором, помимо прочего, лежит яблоко, в которое воткнули монетку. Это дань старой традиции прятать монеты в яблоках и дарить их друзьям. Младенец на руках у молодого мужчины держит пряничного человечка — это символ праздника, святой Николай. Но стоит отметить, что в XVII веке выпечка фигур святого Николая была запрещена во многих голландских городах (это не одобрялось протестантскими властями).

Портрет мужчины в красном тюрбане (1433, Ян ван Эйк)

Вопреки названию, на голове у мужчины не тюрбан, а средневековый французский головной убор — шаперон. Мода на шапероны пришла из Бургундии в начале XV века и продержалась около 100 лет. Его носили и мужчины, и женщины всех сословий.

Туалет женщины (1659–1660); Сцена в таверне (1660— 1679; Ян Стен)

Живописец Ян Стен недаром считается мастером жанровой живописи. По его картинам мы легко воссоздаем реальность голландцев XVII века. Две картины, представленные выше, различны по сюжету, но сходны по одной небольшой детали, которую сразу заметили бы современники. Красный цвет чулок в то время говорил о том, что женщина не слишком беспокоится о морали, и выдавал ее как легкодоступную. Также на второй картине мы видим на столе нарды — как и карты, эта игра ассоциировалась тогда с праздностью и глупостью.

Крестьянская свадьба (1568, Питер Брейгель Старший)

Это полотно великого нидерландского художника может рассказать много интересного. Если присмотреться, мы заметим в головном уборе разносчика еды ложку — знак того, что он беден. После отмены крепостного права крестьяне, не имеющие своей земли, попали не в самые благоприятные условия. Им приходилось жить и спать, где придется, они шли на различную сезонную работу, устраивались прислугой и, как правило, носили все самое необходимое при себе. На картине видна и ложка в шапке, и ремень от сумки через плечо. Но самым универсальным и нужным предметом был нож — он имеется даже у ребенка (левая нижняя часть картины).

Передняя стена — это не стена как таковая, а плотно сложенная пшеница. Молотили пшеницу с сентября по январь, тогда же и справляли свадьбы. Наполненный амбар говорит о том, что урожай вышел хорошим, и участникам торжества не придется страдать от голода в предстоящем году.

Невеста изображена очень спокойной, едва ли не бездвижной. Это тоже несет в себе смысл. Традиционно невесте не положено было что-то делать в этот день, ведь жизнь крестьянки и так полна утомительного труда.

Портрет четы Арнольфини (1434, Ян ван Эйк)

Предположительно на полотне изображены изображены купец Джованни ди Николао Арнольфини и его супруга. Художник в деталях показал зрителю образ зажиточных господ: отороченная богатым мехом одежда, синяя и ярко-зеленая ткань платья, красная ткань постельного белья — красить в такой цвет в то время было дорого. Апельсины тоже были дорогим импортируемым товаром.

Вопреки первому впечатлению, женщина на картине, скорее всего, не беременна, а лишь следует моде тех времен: чем больше ткани, тем показательнее высокий социальный статус. Кроме того, все женщины, которые могли быть изображены на картине, умерли бездетными.

Люди XV века сразу поняли бы, что этой комнаты не существовало на самом деле. Ведь в ней нет самого главного, без чего было не прожить, — художник не изобразил камин.