13 известных достопримечательностей, которые мы редко видим изнутри

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитые памятники архитектуры уже видели все, у кого есть доступ к интернету и книгам. Но странная штука — если снаружи мы, кажется, знаем их вдоль и поперек, то о том, как они выглядят изнутри, нам редко что-то известно, хотя информацию об этом тоже можно легко найти. А ведь там скрывается масса интересного.

AdMe.ru проводит небольшой экскурс по «изнанке» таких знакомых достопримечательностей.

13. Собор Василия Блаженного, Россия

Главный символ России внутри так же эклектичен, как и снаружи. Храм строился как несколько разных церквей на одном фундаменте, поэтому внутри сразу не разберешься, как тут все устроено. В храме целых 9 иконостасов и 2 этажа, есть и небольшой музей. Стены расписаны так, словно вы попали в сказочный ларец. Вход стоит недорого — 7 евро.

12. Пизанская башня, Италия

Внутри башня, как ни странно, местами пустая, но подняться наверх можно — лестница идет по ее периметру. На восстановление и поддержание Пизанской башни ушло много денег и сил, поэтому, чтобы в нее попасть, придется заплатить немалые деньги — 32 евро как минимум. Перед тем как вы подниметесь, у вас «отберут» все вещи, кроме фотоаппарата. Наверное, это сделано для того, чтобы люди не пытались воссоздать опыты Галилея по падению тел.

11. Мачу-Пикчу, Перу

Сегодня посетить город инков может любой желающий... которому не жалко 70 долларов. Да, к сожалению, это одна из самых дорогих достопримечательностей в мире. Если вы все же отважитесь покорить Мачу-Пикчу, вероятно, тот самый каноничный вид вам не откроется — туманы здесь очень часты. Но не переживайте, строения и улицы Мачу-Пикчу не менее интересны.

10. Триумфальная арка, Франция

Триумфальная арка стоит в удивительном месте — на площади Шарля де Голля, вокруг которой разбегаются 12 лучей-проспектов, и один из них — это знаменитые Елисейские Поля. Поэтому было бы странно, если бы на вершине арки не открыли обзорную площадку. Подняться на нее стоит 12 евро. За эти деньги вы также можете посетить музей, который находится внутри этого знакового для Парижа сооружения.

9. Колизей, Италия

Внутри Колизея — сводчатые арки, в которых раньше сидели зрители и велась торговля. Самой арены, где проходили бои, сейчас нет, зато видно то, что находилось под ней, — остатки помещений, где жили гладиаторы и животные. В Колизей можно попасть за 12 евро, плюс этот билет даст вам право посетить Римский форум.

8. Статуя Христа-Искупителя, Бразилия

Как только вы приезжаете в Рио-де-Жанейро, сразу видите статую Христа-Искупителя. И чтобы сделать классное фото, у вас есть 2 варианта — сфотографировать ее издалека или подняться на обзорную площадку у подножия статуи вместе с огромной толпой. Забраться на эту площадку будет стоить 23 доллара в высокий сезон.

7. Пирамида Хеопса, Египет

В Египте от 118 до 138 пирамид и самая известная, конечно, Пирамида Хеопса. Величественная снаружи, внутри она может кого-то разочаровать. Вместо ожидаемых фресок и иероглифов мы видим голые стены, а коридоры такие низкие, что по ним приходится идти, согнувшись в три погибели. Ну а саркофаг фараона похож на бетонную ванну. Внутрь можно попасть примерно за 13 евро.

6. Собор Саграда-Фамилия, Испания

Этот собор уже строится дольше, чем египетские пирамиды. Говорят, чтобы создать его, надо было быть гением или сумасшедшим. И действительно, внутри он так же оригинален и смел, как и снаружи, взять, к примеру, колонны-деревья и нетривиальное распятие. Чтобы попасть внутрь, надо будет заплатить 15 евро, и это того стоит.

5. Скульптура «Родина-мать зовет!», Россия

Высочайшая статуя Европы находится в России и возведена она в память о битве при Сталинграде. Гуляет миф, что во рту у статуи находится смотровая площадка, а около уха — ресторан для VIP-персон. Но в действительности это не так. Внутри статуи протянуты тросы, и обычных людей туда не пускают, только технический персонал.

4. Замок Нойшванштайн, Германия

Баварский король Людвиг II построил этот сказочный замок, но прожил в нем всего 172 дня за всю свою жизнь. Вообще, внутри там так красиво, что мы не знали, какое фото взять. Посмотрите на один только вид с балкона замка — разве он не стоит 13 евро, которые надо будет заплатить за вход? Мы думаем, однозначно стоит.

3. Сиднейский оперный театр, Австралия

Этот театр, напоминающий парусник, — одно из немногих современных зданий, которое стоит в одном ряду по значимости с Биг-Беном и Эйфелевой башней. Зайти внутрь можно бесплатно (это без посещения оперы, конечно). К слову, в одном из самых маленьких «парусов» театра расположен ресторан «Беннелонг».

2. Рейхстаг, Германия

Это классическое здание было бы вполне обычным, если бы не современный прозрачный купол. Причем внутрь Рейхстага вы сможете попасть абсолютно бесплатно и увидеть, как вершится судьба государства. Надо лишь за пару месяцев записаться на экскурсию.

1. Эйфелева башня, Париж

C Эйфелевой башней мы поступили немного иначе: она знакома многим и снаружи, и изнутри, хотя бы по фото. Да и снимки с разных ракурсов все уже видели. Поэтому мы решили показать вам башню такой, какой ее мало кто знает, а именно без иллюминации. Такой она бывает, к примеру, во время траура или в час Земли. К слову, билеты на самую верхушку башни стоят 25 евро. Без лифта будет дешевле. Нам прямо захотелось поехать куда-нибудь и облазить знаменитые достопримечательности вдоль и поперек, а вам?