13 изобретений из прошлого, с которых современное поколение стряхнуло пыль и вдохнуло в них новую жизнь

Мы живем в быстро меняющемся мире, где чуть ли не каждый день появляется очередное изобретение. Однако далеко не все находки такие уж новые и свежие. И если копнуть глубже и заглянуть в недавнее прошлое, захочется изумленно воскликнуть: «Да ведь эта тема существовала еще во времена моей бабушки!»

Мы в AdMe.ru отыскали несколько доказательств того, что порой новое — это действительно хорошо забытое старое.

Каучсерфинг

В 80-90-х годах жить в отеле во время путешествия было довольно дорого. Поэтому туристы останавливались у родственников или друзей, а если таких не было, то у друзей друзей, с которыми удалось договориться. И называлось это «вписка». Сейчас так тоже делают. Только тех, кто готов приютить, находят в сети в сообществе каучсерферов. Все, кто хочет бесплатно разместить у себя гостей, оставляют фото жилья и описание условий в своем профиле на сайте. Можно выбрать кого угодно, написать, договориться и «вписаться».

Clubhouse

Мало кто знает, что у суперпопулярного сейчас приложения Clubhouse есть предшественник — «Эфир», существовавший в Ленинграде в 80-90-е годы. Имеющие доступ к этой «соцсети» звонили на один и тот же телефонный номер, который при этом не был закреплен за конкретным абонентом. Технически телефонная сеть устроена так, что, набирая несуществующий номер, звонящий попадал в пустое пространство (как «комната» в Clubhouse). Если еще один абонент набирал этот номер, он оказывался в этом же пространстве. Количество пользователей, которые могли быть соединены, не было ограничено. Так что в Ленинграде конца ХХ века тоже многие хотели получить приглашение в особую «соцсеть».

Стационарный телефон

Кстати, о телефонах. Вот такое устройство недавно появилось в продаже. В отличие от аппаратов прошлого века этот является беспроводным и работает на Android, но не заметить внешнее сходство трудно. Производители анонсировали новинку как «телефон для пенсионеров»: на экране можно открыть клавиатуру, чтобы набрать нужный номер, или телефонную книгу. А пользователи шутят, что прибор не стоит таких денег, если на него нельзя поставить приложение с диском для набора номера.

Чаты с эмодзи-статусами

Использование эмодзи-статусов было доступно еще в программе ICQ, с помощью которой все мы общались с друзьями в нулевые. Сейчас она уже совсем не так популярна, как 20 лет назад, а вот идея вновь пришла в голову разработчикам.

Варежки на резинке

Казалось бы, это атрибут из далекого детства. Но сейчас варежки на резинках стали появляться даже в модных бутиках. Причем мы говорим не о детских отделах. Множество вариантов цветов и материалов — и ни одного шанса потерять такой аксессуар.

Коливинг

Пространство, где люди живут вместе. У каждого своя комната, а ванная и кухня общие. Коммуналка? Общежитие? Нет, это концепт коливингов. Такие уже существуют во многих странах, и люди с удовольствием заселяются в них. Отличие от обычной коммуналки в том, что в коливингах селятся по интересам. Существуют экоколивинги, квартиры для художников. Так люди, объединенные одной идеей, кроме жилья получают еще и отличную возможность общаться с единомышленниками.

Тележка на колесиках

Прошло время, когда такими тележками пользовались исключительно пенсионеры. Благодаря усилиям дизайнеров мы получили новый функциональный аксессуар, который побережет наши силы. Больше не нужно таскать тяжести в руках.

Твердый гель для душа

Идея проекта очень проста: если гель будет твердым, его необязательно помещать в пластик. Бумажная упаковка подойдет для транспортировки и не нанесет вреда экологии. Но когда мы слышим словосочетание «твердый гель для душа», хочется сделать озадаченное лицо и спросить: «Мыло, что ли?» Похоже, но не совсем. Состав этой новинки скорее как у геля, и воздействует на кожу она более деликатно, чем мыло. А еще это выгоднее, так как твердые моющие средства расходуются экономнее.

Соцсеть Dispo

Раньше никто не делал по 20 дублей одной фотографии: пленка и проявка стоили денег. Снял разок, и что получилось, то получилось. Создатели соцсети Dispo решили напомнить всем о ценности каждого кадра. В приложение нельзя загружать фото, его можно сделать только непосредственно через Dispo. И появляются снимки не сразу, а на следующий день. Такая вот фотопленка XXI века.

Буккроссинг

Основная идея буккроссинга — прочитал — передай дальше. Иногда книги просто оставляют в общественных местах, чтобы кто-нибудь другой их нашел и прочел. Сейчас в парках и кафе стали делать специальные полки или шкафы для буккроссеров: можно прийти, выбрать себе томик и положить другой взамен. Это отличная идея для тех, кто любит читать, но собирать домашнюю коллекцию книг не хочет. А еще таким образом можно экономить. Однако задолго до возникновения этого движения появилась знакомая всем организация — старая добрая библиотека. Пользоваться ею даже удобнее, потому что можно выбрать из сотен книг, а приверженцы буккроссинга никогда не знают, что им достанется сегодня. С другой стороны, полученную книгу можно оставить себе, если она очень уж понравилась, а вот библиотечный экземпляр точно придется вернуть.

Комбуча

Вы наверняка помните стоящую у бабушки на столе 3-литровую банку, в которой плавал чайный гриб. Напиток кисловатый, хорошо утоляет жажду. А сейчас его разливают в яркие, красивые бутылки и называют загадочным словом «комбуча». Звучит модно и выглядит менее пугающе.

Вторичное использование

Практика сбора макулатуры и стеклотары знакома нашим бабушкам, дедушкам и родителям не понаслышке. Вместо полиэтиленовых пакетов упаковывали продукты в вощеную бумагу, а уж если брали мешочек, то неоднократно его стирали и заново использовали. Конечно, мотивация была другой, но факт остается фактом: вторичное применение и разумное потребление появились в нашей стране задолго до экоактивизма.

Каршеринг

Арендовать машины стали еще в начале ХХ века. Однако в то время владение личным транспортом было признаком достатка, поэтому люди стремились обзавестись своим, а не пользоваться чужим. Прошло время, у руля встали миллениалы, которые отказываются от идеи обладания и любят брать все напрокат. Так аренда машин вновь оказалась востребованной, каршеринг — популярным сервисом, а Москва — городом с крупнейшим парком каршеринга в мире.

А что еще из того, что сейчас считается новым, на самом деле существовало уже давно?