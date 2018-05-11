13 хитростей для создания кулинарного шедевра от известного шеф-повара

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Быть поваром — это не только призвание, но и стиль жизни. Об этом как никто другой знает Гордон Рамзи — британский шеф-повар, на счету которого 16 мишленовских звезд. Именно он может рассказать, как устроена кухня, как приготовить идеальное блюдо и как правильно выбрать продукты.

AdMe.ru собрал для вас уникальные лайфхаки от легенды «Адской кухни», которые помогут усовершенствовать навыки кулинарного искусства.

1. Готовим яичницу правильно

Солите яичницу только в конце готовки. Ведь соль быстро выводит влагу из яиц, а это может сделать текстуру блюда резиновой и жесткой, если примените ее в самом начале готовки.

2. Делаем оливковое масло вкусным

Используйте стебельки от зелени для усиления вкуса и аромата оливкового масла. Все, что необходимо сделать: вымойте стебли розмарина, базилика или орегано, высушите их, залейте теплым оливковым маслом (его температура не должна превышать +85 °С), закройте тару и оставьте настояться.

3. Ускоряем созревание фруктов

Ускорить процесс созревания фруктов можно, положив недозрелые плоды в бумажный пакет совместно с бананом и оставив их в темном месте. При созревании выделяется один из растительных гормонов — этилен, а при нехватке влаги его действие усиливается. Таким образом один уже созревший банан формирует благоприятную среду для выделения этилена у остальных.

4. Делаем сахар ароматным

Сделайте сахар более ароматным, добавив стручки ванили в сахарницу. Также усилить аромат можно с помощью пары ложек молотых специй: кардамона, мускатного ореха, корицы. Но не переусердствуйте, иначе получите чересчур приторный запах.

5. Запекаем идеальный картофель

Для того чтобы приготовить идеально запеченный картофель, сначала отварите его, а после немного обваляйте в муке или манной крупе и отправьте запекаться в духовку. Благодаря этому вы сможете получить восхитительную хрустящую корочку.

6. Чистим лук без слез

Ваши слезы — неотъемлемая часть чистки лука? Забудьте об этом. Не удаляйте его корень до тех пор, пока не очистите и не нарежете. Сделайте это после.

7. Маринуем мясо правильно

Ни для кого не секрет, что необходимо делать надрезы на мясе для его лучшей пропитки. Но где именно их следует делать? Чтобы мясо было более сочным, сделайте надрезы на его жирной стороне. И тогда вы сможете полноценно насладиться вкусом своего блюда.

8. Используем разные помолы перца для разных блюд

Мельницы для перца способны на большее, чем думают люди. К примеру, затяните верхний винт на ней и получите молотый перец, который идеально подходит для супов и соусов. Ослабьте винт немного, чтобы он был установлен где-то посередине, и используйте перец среднего помола для салатов и готовых блюд. А если ослабить винт, получится грубый помол, которым смело можете приправить стейк и рыбу. Если же вы еще не обзавелись подобной штуковиной, просто покупайте перец разного помола.

9. Используем повторно масло для жарки

А вы знали, что растительное масло можно использовать повторно? Но для того чтобы не чувствовался вкус того, что готовилось в нем первый раз, необходимо прогреть в этом масле кусочек имбиря толщиной 0,5 см. Использовать этот прием можно только один раз, иначе рискуете значительно повысить уровень холестерина в вашем организме.

10. Используем мед вместо масла в маринаде

Замените масло в маринаде на мед. Он обладает бактерицидными свойствами и является естественным загустителем, а также добавит необычную сладость вашему блюду. Такой маринад можно использовать к любому мясу или рыбе, но идеально подойдет к свинине.

11. Используем только 5 ингредиентов в рецепте

Известный кулинар советует не изобретать колесо и быть проще в выборе ингредиентов для своего блюда: «Требуется максимум 5 ингредиентов для отличного блюда. Когда дело доходит до 7–8 составляющих, я запрещаю рецепт».

12. Измельчаем чеснок

Если вам необходимо идеально измельчить чеснок, добавьте щепотку соли в емкость, в которой будете его перетирать: соль поможет расщепить волокна чеснока.

13. Загущаем соус с помощью помидоров

Многие из нас сталкиваются с проблемой загустения соуса. В этом случае используют муку и крахмал, но можно обойтись и без них. Добавьте порубленные помидоры, чтобы ускорить загустение и придать вкусу соуса свежести.

А какими кулинарными приемами пользуетесь вы?