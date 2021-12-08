13 хитов, которые известные певцы написали для своих коллег по звездному цеху

Талант некоторых музыкантов — стихия. Они не ограничиваются исполнением песен собственного авторства и с легкой руки создают настоящие хиты для своих коллег по цеху. Благодаря певице Сие появилась легендарная Diamonds Рианны, а культовая Do it Well Дженнифер Лопес вышла из-под пера вокалиста OneRepublic Райана Теддера.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто стал авторами других мировых хитов и умудрился остаться в тени.

Сия — Рианна, «Diamonds»

Сия не только исполнитель, но и автор многих хитов. Она пишет не только для себя. Песню «Diamonds», которая возглавила чарты во многих странах мира, исполнила Рианна. Певице настолько понравилась демоверсия в исполнении Сии, что она постаралась имитировать ее голос, чтобы передать характер и настроение композиции. Известно, это Сия написала «Diamonds» за 14 минут.

Бьорк — Мадонна, «Bedtime Story»

Бьорк сочинила песню «Bedtime Story» для альбома Мадонны 1994 года «Bedtime Stories». Мадонна с радостью спела эту песню, так как была поклонницей творчества Бьорк и очень хотела, чтобы она приняла участие в создании альбома. Бьорк согласилась, но не сразу. С альбома было выпущено 4 сингла, в том числе «Bedtime Story», каждый из которых был очень популярен.

Леди Гага — Брэдли Купер, «Alibi»

Леди Гага писала песни для других исполнителей в начале своей карьеры. Однако в последнее время сочиняла только для себя. В 2018 году певица сделала исключение. Она стала соавтором песни «Alibi» — саундтрека к фильму «Звезда родилась». Ее исполнил напарник Леди Гага Брэдли Купер.

Тимбалэнд — Бейонсе и Jay-Z, «Drunk in Love»

Тимбалэнд активно участвовал в работе над альбомом Бейонсе «Beyoncé». Он стал соавтором хита «Drunk in Love». Сингл был очень популярен: он занял второе место в американском чарте Billboard Hot 100 и провел 8 недель в первой десятке. Песня победила в номинациях «Лучшая R&B-песня» и «Лучшее R&B-исполнение» на 57-й церемонии «Грэмми».

Пинк — Адам Ламберт, «Whataya Want from Me»

Сингл «Whataya Want from Me» вышел в 2009 году. Изначально Пинк записала эту песню для своего альбома «Funhouse», но по личным причинам решила не включать ее в альбом и отдала ее финалисту American Idol Адаму Ламберту. Сингл занял десятую строчку в чарте Billboard Hot 100.

Принс — Шинейд О’Коннор, «Nothing Compares 2U»

Принс написал песню «Nothing Compares 2U» в 1984 году для группы The Family. Однако популярность она приобрела после того, как ее исполнила Шинейд О’Коннор в 1989 году. Сингл возглавил хит-парады 15 стран.

Фаррелл Уильямс — Бритни Спирс, «I’m a Slave 4 U»

Фаррелл Уильямс сочинил песню «I’m a Slave 4 U», ставшую знаковой в карьере Бритни Спирс. Головокружительный сингл и музыкальное видео помогли певице утвердиться на вершине музыкального олимпа в 2001 году. Живое исполнение хита на церемонии Video Music Awards осталось в памяти у многих: Бритни спела «I’m a Slave 4 U» в компании своих танцоров и питона-альбиноса по кличке Банан. Согласно опросу читателей журнала Rolling Stone в 2014 году, это выступление заняло седьмую строчку в рейтинге VMA.

Эд Ширан — Рита Ора, «Your Song»

В 2017 году британская певица Рита Ора вернулась в индустрию спустя 6 лет перерыва. Песня «Your Song» помогла Оре сразу же ворваться в музыкальные чарты. Эд Ширан не только участвовал в создании композиции, он еще и спел вместе с Ритой Орой в припеве. В результате песня попала в топ-10 синглов Великобритании.

Кэти Перри — Селена Гомес, «That’s More Like it»

Кэти Перри сочинила эту песню в соавторстве с Джошем Александером и Билли Стейнбергом. Песня вошла в третий студийный альбом Селены Гомес. Сама Селена была очень рада, что именно Кэти поучаствовала в создании этой композиции: песня рассказывала о больших возможностях, которые есть у всех девушек, а творчество Перри как нельзя лучше иллюстрировало подобные настроения.

Джон Леннон — Дэвид Боуи, «Fame»

Сингл «Fame» Дэвид Боуи написал в соавторстве с Джоном Ленноном в 1975 году. Результат совместной однодневной работы двух талантливых музыкантов попал в Зал славы рок-н-ролла «500 песен, которые сформировали рок-н-ролл».

Райан Теддер из группы OneRepublic — Дженнифер Лопес, «Do it Well»

Райан Теддер, вокалист OneRepublic, сочинил многие песни не только для своей группы, но и для других звезд. В их числе Бейонсе, Кристина Агилера, Адель, Келли Кларксон. В 2007 году Дженнифер Лопес спела песню «Do it Well» авторства Теддера, ставшую хитом. По своему звучанию и настроению композиция была совсем не похожа на стиль OneRepublic, что в очередной раз подтверждает талант Теддера.

Бруно Марс — Адель, «All I Ask»

«All I Ask» — песня Адель, соавтором которой в 2015 году выступил Бруно Марс. Песня вошла в третий студийный альбом Адель и получила одобрение музыкальных критиков. Кроме того, она попала в чарты Америки, Канады, Австралии, Южной Кореи, Финляндии. Певица исполнила «All I Ask» на некоторых концертах в рамках своего тура Adele Live 2016.

Аврил Лавин — Келли Кларксон, «Breakaway»

Да, так оно и есть: бунтарка Аврил Лавин сочинила романтичную песню «Breakaway», ставшую одним их главных хитов в дискографии Келли Кларксон. Композиция должна была войти в альбом Лавин «Let Go» еще в 2002 году, но этого не случилось. И в 2004 году Келли Кларксон исполнила песню, повествующую о жизни и переживаниях Аврил Лавин.