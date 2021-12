13 хитов, которые известные певцы написали для своих коллег по звездному цеху

Талант некоторых музыкантов — стихия. Они не ограничиваются исполнением песен собственного авторства и с легкой руки создают настоящие хиты для своих коллег по цеху. Благодаря певице Сие появилась легендарная Diamonds Рианны, а культовая Do it Well Дженнифер Лопес вышла из-под пера вокалиста OneRepublic Райана Теддера.