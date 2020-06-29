13 глаголов, которые предательски выставляют нас безграмотными, когда мы их произносим

В русском языке есть прорва коварных глаголов, на которых очень легко споткнуться и выставить себя малограмотным человеком. Пресловутые «надеть / одеть» и «класть / ложить», кажется, уже освоили почти все. В нашей статье мы постарались охватить еще несколько предательски непростых слов, с употреблением которых необходимо разобраться раз и навсегда.

AdMe.ru отобрал 13 глаголов, в которых просто ошибиться, и заглянул в сборники правил, чтобы впредь говорить грамотно.

1.

Глаголы «ехать» и «ездить» не имеют формы повелительного наклонения. Поэтому таких слов, как «ехай» и «едь», просто не существует. Литературной нормой признается только форма «поезжай».

2.

В глаголах, которые на конце корня имеют буквы п, б, м, в, ф, в форме 3-го лица единственного числа происходит чередование в / вл, п / пл, б / бл, м / мл, ф / фл, то есть появляется буква л. Поэтому литературной нормой предусмотрен вариант «щиплет». А «щипет» и даже «щипает» — это разговорные варианты.

3.

Представить что-то низким, неприличным, безвкусно-грубым можно только единственным допустимым способом — поставив ударение в слове «опошлить» на второй слог.

4.

Устойчивое выражение, означающее «легко, без усилий», пишется именно так — в два слова. «Раз» здесь означает единичность, однократность, а в целом фраза носит оттенок некоторого пренебрежения.

5.

В глаголах «печь», «жечь», «стричь» ошибки случаются довольно часто. Стоит запомнить, что здесь есть лишь одна форма с буквой г — «жгут», «стригут». В других формах этой буквы нет. Так что правильно будет говорить и писать «жжет», «печет», «стрижет».

6.

Ударение в этом «теплом» глаголе нужно ставить на первый звук. Хотя некоторые современные словари, например Ирины Резниченко, допускают оба варианта — о́бнял и обня́л.

7.

Чтобы запомнить правильный вариант ударения, можно воспользоваться одним из двух четверостиший: Луна, давя Земле на жалость, По небу осторожно кра́лась. *** Мышка сильно испугалась: Вслед за нею кошка кра́лась.

8.

Сделать ход в шашках, шахматах или другой игре — значит «сходить». Так что правильно будет «сходил», а не «походил», как часто говорят не только дети, но и взрослые.

9.

Побудительная форма глагола «пойти» правильно звучит как «пойдемте». В разговорном языке допустимо употреблять «пошли». А вот вариант «пошлите» в корне неверный. Так говорить можно только в случае, если вы просите кого-то отправить письмо.

10.

«Вылазить» — разговорно-сниженный вариант. Нормативный глагол — «вылезать». А значит, правильно будет сказать «вылезаю», а не «вылажу».

11.

Запомните: занять (у кого-то) — взять деньги на время, а одолжить (кому-то) — значит дать в долг.

12.

Укол или инъекцию только «делают». «Поставить» его можно разве что в профессиональном жаргоне медицинских работников. Так что стилистически нейтральным будет говорить «сделать укол».

13.