13 глаголов, которые предательски выставляют нас безграмотными, когда мы их произносим
В русском языке есть прорва коварных глаголов, на которых очень легко споткнуться и выставить себя малограмотным человеком. Пресловутые «надеть / одеть» и «класть / ложить», кажется, уже освоили почти все. В нашей статье мы постарались охватить еще несколько предательски непростых слов, с употреблением которых необходимо разобраться раз и навсегда.
AdMe.ru отобрал 13 глаголов, в которых просто ошибиться, и заглянул в сборники правил, чтобы впредь говорить грамотно.
1.
Глаголы «ехать» и «ездить» не имеют формы повелительного наклонения. Поэтому таких слов, как «ехай» и «едь», просто не существует. Литературной нормой признается только форма «поезжай».
2.
В глаголах, которые на конце корня имеют буквы п, б, м, в, ф, в форме 3-го лица единственного числа происходит чередование в / вл, п / пл, б / бл, м / мл, ф / фл, то есть появляется буква л. Поэтому литературной нормой предусмотрен вариант «щиплет». А «щипет» и даже «щипает» — это разговорные варианты.
3.
Представить что-то низким, неприличным, безвкусно-грубым можно только единственным допустимым способом — поставив ударение в слове «опошлить» на второй слог.
4.
Устойчивое выражение, означающее «легко, без усилий», пишется именно так — в два слова. «Раз» здесь означает единичность, однократность, а в целом фраза носит оттенок некоторого пренебрежения.
5.
В глаголах «печь», «жечь», «стричь» ошибки случаются довольно часто. Стоит запомнить, что здесь есть лишь одна форма с буквой г — «жгут», «стригут». В других формах этой буквы нет. Так что правильно будет говорить и писать «жжет», «печет», «стрижет».
6.
Ударение в этом «теплом» глаголе нужно ставить на первый звук. Хотя некоторые современные словари, например Ирины Резниченко, допускают оба варианта — о́бнял и обня́л.
7.
Чтобы запомнить правильный вариант ударения, можно воспользоваться одним из двух четверостиший:
Луна, давя Земле на жалость,
По небу осторожно кра́лась.
***
Мышка сильно испугалась:
Вслед за нею кошка кра́лась.
8.
Сделать ход в шашках, шахматах или другой игре — значит «сходить». Так что правильно будет «сходил», а не «походил», как часто говорят не только дети, но и взрослые.
9.
Побудительная форма глагола «пойти» правильно звучит как «пойдемте». В разговорном языке допустимо употреблять «пошли». А вот вариант «пошлите» в корне неверный. Так говорить можно только в случае, если вы просите кого-то отправить письмо.
10.
«Вылазить» — разговорно-сниженный вариант. Нормативный глагол — «вылезать». А значит, правильно будет сказать «вылезаю», а не «вылажу».
11.
Запомните: занять (у кого-то) — взять деньги на время, а одолжить (кому-то) — значит дать в долг.
12.
Укол или инъекцию только «делают». «Поставить» его можно разве что в профессиональном жаргоне медицинских работников. Так что стилистически нейтральным будет говорить «сделать укол».
13.
С кофе всегда возникают какие-то проблемы: то род существительного определяем неверно, то подходящую форму глагола никак не можем выбрать.
Разберемся сначала с инфинитивом. В русском языке существуют глаголы и «мелить», и «молоть». «Мелить» — это покрывать мелом. А «молоть» — значит дробить, измельчать. Выходит, кофе все же нужно «молоть».
А вот в других формах глагола «молоть» появляется буква е: «я мелю», «ты мелешь». «Я молю» — это форма глагола «молить», значит, к кофе она не подходит.