13 героев, которых многие романтизируют, а на деле они те еще негодники

Мужские персонажи из классической литературы часто кажутся нам образцовыми представителями своего пола. Читательницы влюбляются в гордого мистера Дарси, статного Эдварда Рочестера или настойчивого Ретта Батлера. Однако если тщательнее проанализировать поступки многих героев, то они уже не выглядят такими безупречными.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к любимым джентльменам из культовых романов и в каждом из них нашли ту самую ложку дегтя. А в бонусе вас ждет один из самых популярных романтических героев современности, к которому тоже есть вопросы.

Мистер Рочестер («Джейн Эйр» Шарлотты Бронте)

Когда Эдвард Рочестер впервые появляется в романе, героиня проникается симпатией к нему. Даже несмотря на то, что джентльмен ведет себя высокомерно, а порой бестактно в силу социальной пропасти между ними. При этом мужчина не единожды хвалит свою добродетель, раз взял на попечение чужую незаконнорожденную дочь. Но читатель мог заметить, что к ребенку он относится холодно. Позднее мистер Рочестер прибегает к манипуляциям и играет на чувствах Джейн, то проявляя внимание, то заявляя о любви к другой женщине. Жертвой его интриг становится не только главная героиня, но и леди, которой он подает ложную надежду на брак. И все это Рочестер проделывает при наличии живой жены, хоть и душевнобольной. Конечно, мужчина действительно испытывает настоящие чувства к Джейн, но любовь его эгоистична. Лживый и грубоватый Рочестер ну никак не тянет на главного героя девичьих грез. © vasilis / LiveLib

Максим де Винтер («Ребекка» Дафны Дюморье)

Начало книги похоже на сказку. Статный, загадочный и богатый мистер де Винтер влюбляется в бедную девушку и зовет ее замуж. Однако, когда он привозит молодую жену в свое поместье, радость той быстро угасает, потому что все вокруг напоминает о почившей предшественнице. На протяжении всего романа Максим остается слеп по отношению к переживаниям и страхам главной героини. Он уворачивается от ее попыток откровенно поговорить, напоминая супруге о разнице в возрасте. Тем самым он словно указывает девушке на то, что она не ровня ему, а ее мысли и чувства не имеют никакого веса. Максим никакой симпатии не вызвал, жена у него вместо домашней зверушки. © MrsBee / LiveLib

Мастер («Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова)

Влюбиться в Мастера не составит труда, ведь это тонко чувствующий интересный человек. Но, как и многим творческим людям, ему присуща отрешенность от будничной жизни. Мужчина даже не помнит имени бывшей супруги, когда о ней спрашивает сосед по лечебнице. Это говорит о том, что в браке он был сосредоточен только на себе и своих творческих исканиях, а жена значения не имела. Такой человек, как Мастер, требует некой жертвенности. Его возлюбленная не должна ждать от него защиты и поддержки, потому что Мастер сам нуждается в них. Свое счастье он находит только рядом с Маргаритой, которая готова отказаться от всего, что имеет, чтобы защитить любимого как от врагов, так и от него самого. Мастер такой жалкий. Только и делает, что стонет: «Оставьте меня!» — и страдает над судьбой своего романа. © Velary / LiveLib

Джей Гэтсби («Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда)

Любовь Гэтсби к Дэйзи завораживает. Ради девушки он поднимается с самых низов, зарабатывает состояние и пытается привлечь к себе внимание громкими вечеринками. Его не останавливает даже то, что его зазноба уже замужем. Однако тот факт, что Джей не так уж хорошо успел познакомиться с Дэйзи, должен насторожить читателя. Скорее всего, мужчина любил не настоящую девушку, а образ, который создал в своем воображении. Ведь у него не было возможности узнать ее как следует во время мимолетных встреч в юности. Из этого можно сделать вывод, что Гэтсби могло постигнуть разочарование в отношениях с возлюбленной, напиши автор другую концовку. Тот образ, который Гэтсби нарисовал для себя в своей же голове, сделал его слепым глупцом, над которым имеет власть низкое создание под именем Дэйзи. Любил ли он ее душу? Или все же влюбился в образ? © Tasha_Gaster / LiveLib

Князь Мышкин («Идиот» Федора Достоевского)

Бесхитростный князь Мышкин не может не вызывать симпатии у читателя. Находясь среди людей сомнительных моральных качеств, он демонстрирует благородство души. Также князь галантен по отношению к женщинам. Однако его сложно назвать завидным женихом, и вот почему. Лев Мышкин легко ведом, а также имеет нездоровую тягу к тем, кто, по его убеждению, нуждается в спасении. Потому, когда становится выбор между двумя женщинами, он выбирает не ту, которую любит, а ту, что менее избалована судьбой. Такая излишняя жертвенность не приносит счастья никому. На мой взгляд, он совершенно не тот прекрасный человек, каким хотел изобразить его автор. Напротив, он усугубляет все проблемы, даруя людям надежду в совершенно безвыходном положении. © chipotle / LiveLib

Энджел («Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Харди)

По сюжету романа главная героиня Тэсс, пережив внебрачные отношения с безнравственным мужчиной, встречает доброго и искреннего Энджела. Создается впечатление, что такой благородный человек способен наконец-то подарить настрадавшейся Тэсс счастье. Но не тут-то было. Когда Энджел узнает о прошлом девушки от нее самой, он меняется. Если учесть особенности исторического периода, в котором развиваются события романа, мужчину можно было бы оправдать, если бы он, не будучи готовым пойти наперекор собственным убеждениям, поставил окончательную точку. Однако Энджел не собирался отпускать Тэсс, но упреками только усугублял ее душевные терзания. Человек, который своими метаниями сломал все, что смог. Любовь его странна. Да и разве можно назвать это любовью? Он Тэсс лишь увлечен, потому что, как только идеальный образ рассеивается, вся его любовь рассыпается, словно карточный домик. © lerch_f / LiveLib

Юрий Живаго («Доктор Живаго» Бориса Пастернака)

Доктор Живаго — образованный интеллигентный мужчина с тонкой душевной организацией. Он талантливый врач, а еще пишет проникновенные стихи. Находясь в гуще тяжелых исторических событий, Юрий сохраняет доброту и человечность. Однако герою присуща безвольность. Мужчина склонен просто плыть по течению, не предпринимая никаких решительных поступков, чтобы оказаться в более благоприятных условиях. Герой остается пассивным даже тогда, когда в силу обстоятельств лишается любимых женщин на разных этапах жизни. Это история о мужчине, который был слишком слаб, поэтому паразитировал на сильных и решительных женщинах и всем трем испортил жизнь. © tawarwaith / LiveLib

Уолтер («Узорный покров» Сомерсета Моэма)

По сюжету благородный доктор-бактериолог везет свою неверную жену Китти в китайскую деревушку, где свирепствует холера. Наблюдая за самоотверженной работой мужа, женщина впервые начинает испытывать к нему любовь. Похождения героини на стороне вызывают справедливое осуждение у читателя, но к Уолтеру тоже стоит присмотреться. Персонаж изначально знал, что Китти выходит за него не по любви. В браке он не уделял жене внимания и часто молчал в ее обществе, потому та не устояла перед интересом красноречивого ловеласа. И когда Уолтер догадался об измене, он решил отомстить супруге изощренным способом вместо того, чтобы отпустить или провести совместную работу над ошибками. Да, измена — это отвратительно. Но чего Уолтер ждал от жены, которая его не любила? Он ведь не старался повлиять на ее чувства, увлечь ее. © tanya_nsk / LiveLib

Кямран («Королек — птичка певчая» Решата Нури Гюнтекина)

Проникновенная история отношений Фериде и Кямрана стала любимой у многих поклонников классических романов. Красивая турецкая девушка с очень непростым характером проходит через многочисленные испытания, чтобы в конце концов остаться с возлюбленным — спокойным и уравновешенным Кямраном.

Но некоторые читатели предполагают, что супружеская жизнь у героев могла сложиться совсем не гладко. Ведь герой склонен к похождениям налево. А, казалось бы, искренние раскаяния Кямрана могут оказаться обычной манипуляцией. Ведь в случившемся он винит обстоятельства, а не себя. А значит, вновь может предать Фериде, если подвернется возможность. Если на горизонте появится новая юбка, будьте уверены, Кямран ее не пропустит. © StepMother / КиноПоиск

Ретт Батлер («Унесенные ветром» Маргарет Митчелл)

Казалось бы, Ретт Батлер представляет собой образец настойчивости и целеустремленности. Он долго и упорно добивается женщины, в которую влюбился. При этом персонаж не теряет лицо. Ретт не возносит Скарлетт на пьедестал, а считает себе ровней, что выделяет его на фоне других поклонников девушки. По ходу сюжета внимательный читатель может засомневаться в искренности чувств героя. Ретт Батлер — дамский угодник, но впервые получил от понравившейся особы отпор. Равнодушие Скарлетт подстегивает его охотничий азарт, поэтому он идет до конца. Но, получив желаемое, Батлер не столь высоко ценит трофей в виде любви Скарлетт, о чем говорит его недовольство браком. Я ненавижу Ретта Батлера. Когда читаю, что это один из любимых женщинами персонажей в литературе, мне хочется визжать и топать ногами. © Villi_Lapsi / LiveLib

Жоффрей де Пейрак («Анжелика» Анн и Сержа Голон)

Анжелика соглашается на брак с графом де Пейраком по воле отца, но испытывает к нему отвращение. Все дело в том, что супруг намного старше, к тому же обезображен увечьями. Но со временем девушка узнает его получше и влюбляется, потому что, несмотря на внешние недостатки, мужчина умен, добр и интересен. Вместе с Анжеликой к персонажу проникаются и поклонники книжной серии и фильмов.

Однако герой не лишен серьезных недостатков, например легкомысленности и тщеславия. Граф, что называется, лезет на рожон, когда ради собственного самолюбия демонстрирует свое могущество королю, зная, чем это может быть чревато для него и его семьи. Чудом избежав гибели, Жоффрей начинает все с чистого листа. Персонаж думает только о себе. Он не принимает участия в судьбе близких людей на протяжении долгих лет, хотя им приходится расхлебывать заваренную им кашу. Считать себя защищенным, когда король неоднократно лишал не менее знатных господ всего имущества, как минимум глупо. Это простительно юной Анжелике, но не Жоффрею. © Fox_Of_Probability / LiveLib

Он мне напоминает то ли петуха, то ли индюка. Слишком уж красуется собой, и это портит впечатление. © Lisana / LiveLib

Мистер Дарси («Гордость и предубеждение» Джейн Остин)

Мистер Дарси представлен в романе человеком, которому не чужд снобизм. Он с пренебрежением отзывается о людях, которые ниже его по социальной лестнице. Влюбившись же в Элизабет, он заявляет, что готов жениться на ней вопреки доводам рассудка. Однако героиню не прельщает такое оскорбительное предложение руки и сердца, потому она отвергает его. И он меняется. Но некоторые читатели не поверили в то, что настолько принципиальный джентльмен может так легко отказаться от своих взглядов. Вероятно, что ради расположения возлюбленной он только продемонстрировал мнимые перемены в характере. А в отношениях с Элизабет герой все равно рано или поздно проявит высокомерие и напыщенность. Мистер Дарси — наглое, высокомерное создание, считающее себя пупом земли. Если бы не состояние его отца, чего бы он стоил со своей глупой гордостью? © yayanka / LiveLib

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В нем есть нотки манипулятора и собственника. Вспомним, как он реагировал на дружбу Беллы с Джейкобом. Их отношения не совсем здоровые. © may_witness / Twitter

Не нотки. Ему 100 лет, а он встречается со школьницей. Либо вампиры не развиваются и ментально остаются на уровне своего биологического возраста, что очень трагично, либо у него нездоровые наклонности. © NrQ6ocCajGPiYNX / Twitter