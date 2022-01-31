13 фактов об Одри Хепберн, которую называли хрупким ангелом, но только близкие знали о том, что она была крепким орешком

Женщины, образы которых Одри Хепберн создавала в кино, были утонченными, хрупкими, но характерными, с крепким внутренним стержнем. Такими, как и сама актриса. Она не играла леди, а на самом деле была ею. Одри всегда по-настоящему интересовалась жизнью, любила людей и была очень добрым человеком.

В январе 2022 года исполнилось 29 лет с момента ее ухода, и нам в AdMe.ru хочется вспомнить факты о женщине, о которой Элизабет Тейлор с грустью сказала: «Теперь у Бога появился самый красивый ангел».

Одри Хепберн родилась в Бельгии, по матери была голландкой и какое-то время жила в Нидерландах. Нелегкое детство наложило отпечаток на ее дальнейшую судьбу. К примеру, худоба, которой отличалась актриса, вовсе не была врожденной. Телосложение помешало ей стать балериной и принесло немало проблем. Такой хрупкой она стала потому, что во время войны ее обмен веществ был безнадежно нарушен. Преподаватель в балетной школе сказала ей, что при высоком росте и такой худобе и слабости ей никогда не стать примой. Все, на что она может рассчитывать, — это второстепенные роли. Одри приняла данный факт и решила стать актрисой.

Первой ролью Хепберн была роль стюардессы в документальном учебном фильме «Голландский язык в 7 уроках», который сняли в 1948 году.

Вскоре начинающую актрису пригласили сниматься в фильме «Римские каникулы» в паре со знаменитым Грегори Пеком. Именно он должен был в нем блистать, а Одри отводили роль той, кто будет оттенять бриллиант. Но актер увидел в девушке настоящий талант и настаивал на том, чтобы ее имя стояло в титрах наравне с его. И он не ошибся: за эту роль Хепберн получила свой первый и единственный «Оскар».

Любимым блюдом актрисы была паста с томатным соусом. Она до такой степени любила ее, что часто путешествовала с сушеными спагетти в чемодане, чтобы приготовить их сразу, как только доберется до места. Впрочем, эта любовь нисколько не отражалась на ее фигуре.

В знак уважения к своей знаменитой соотечественнице голландцы назвали в ее честь редкий сорт белого тюльпана. Первый именной цветок актриса подарила своей пожилой тете Жаклин.

Одри Хепберн в 1961 году во время съмок фильма «Завтрак у Тиффани».

Простой и элегантный стиль актрисы копировали многие модницы того времени. Несмотря на это, Одри вовсе не была любительницей шопинга и не набивала свой шкаф вещами. В повседневной жизни она носила джинсы и рубашки от Ральфа Лорена, а для приемов выбирала платья разных дизайнеров в зависимости от случая.

Она сотрудничала со многими дизайнерами, но близко дружила только с Юбером де Живанши. Он называл Хепберн своей музой. Именно он придумал для нее черное платье, в котором актриса блистала в фильме «Завтрак у Тиффани». Актриса также вдохновила Живанши на создание духов L’Interdit («Запрет»). Модельер посвятил их Одри и подарил ей самый первый экземпляр.

В 2006 году на аукционе было продано культовое черное платье от Givenchy за колоссальные $ 923 187. На тот момент это было рекордной суммой, пока знаменитое белое платье, в котором Мэрилин Монро красовалась в метро в картине «Зуд седьмого года», не ушло с молотка за $ 5,6 млн.

Первым мужем Хепберн был актер Мел Феррер, в браке с которым родился сын, но вот их семейная жизнь быстро сошла на нет. Вторым мужем Одри был итальянской психиатр Андреа Дотти. В браке с ним она родила второго сына. Хепберн очень любила детей, и старший сын вспоминал, что его детство было по-настоящему счастливым, ведь по сути мама уделяла больше внимания им с братом, нежели карьере. Однако стать матерью Хепберн удалось не сразу. Одна из ее беременностей закончилась выкидышем, что сильно подкосило актрису, ведь она всегда мечтала о семье.

Одри Хепберн и Мел Феррер с новорожденным сыном.

Считается, что настоящую любовь актриса нашла только тогда, когда ей исполнился 51 год. И этой любовью стал голландский актер Роб Уолтерс. В 1989 году она назвала 9 лет, проведенных с ним, самыми счастливыми в своей жизни. И заявила, что считает их женатыми, только не официально.

Актрису порой сравнивали с прекрасным олененком. И забавно, что у нее дома жил самый настоящий олененок. Его звали Пиппин, он попал к Одри во время съемок одного из фильмов. Дрессировщица предложила Хепберн взять животное домой, чтобы приручить его для более естественного нахождения в кадре. Олененок стал ее другом и сопровождал ее даже в магазин.

Одри была известна не только как актриса. В 80-х годах Хепберн была назначена послом доброй воли ЮНИСЕФ. Ее сотрудничество с организацией началось еще в 50-х, когда она вела 2 детские радиопрограммы для ЮНИСЕФ.

Одри Хепберн в 1989 году.

Актриса ушла из жизни в 1993 году в возрасте 63 лет, причиной стало онкозаболевание. Американский институт киноискусства назвал Хепберн 3-й среди величайших женщин-звезд всех времен (на 1-м и 2-м месте — Кэтрин Хепберн и Бетт Дейвис). И зрители полностью согласны с этим определением, ведь эту уникальную женщину помнят и любят до сих пор.