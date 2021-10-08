13 фактов о жизни пиратов, о которых не пишут в книгах и не показывают в кино

В детстве книги и фильмы о пиратах казались нам полными романтики и приключений. Казалось, что они только и делают, что бросаются в бой, захватывают в плен красавиц и перебирают золото в сундуках с сокровищами. Однако, хоть их жизнь и на самом деле была яркой (и часто короткой), пираты были обычными людьми со своими правилами жизни, четкими законами и обязанностями.