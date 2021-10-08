13 фактов о жизни пиратов, о которых не пишут в книгах и не показывают в кино
В детстве книги и фильмы о пиратах казались нам полными романтики и приключений. Казалось, что они только и делают, что бросаются в бой, захватывают в плен красавиц и перебирают золото в сундуках с сокровищами. Однако, хоть их жизнь и на самом деле была яркой (и часто короткой), пираты были обычными людьми со своими правилами жизни, четкими законами и обязанностями.
Мы в AdMe.ru решили узнать, что же происходило в повседневной жизни гроз морей, когда они не кричали «На абордаж!», и о каких фактах нам не рассказывают писатели и режиссеры.
- Меню пиратов было довольно скромным, и не потому, что они не могли себе позволить питаться разнообразно. Просто оно должно было максимально подходить для жизни на корабле. Никаких помещений, где бы сохранялся постоянный холод, не было, поэтому подходили только ферментированные овощи, вяленое мясо. Но все же обеспечить команду свежими продуктами помогала смекалка: на корабле содержали животных — коз, кур, кроликов. Они не требовали много места и могли обеспечить команду свежим молоком, яйцами и в конечном итоге мясом.
- Флаг с черепом и костями прочно ассоциируется с пиратами, хотя они использовали и другие символы для устрашения моряков, могли вообще не поднимать знамя или вывешивать флаги любой страны, чтобы запутать противника. А вот символика «Веселого Роджера» сначала не была зловещей. Пираты позаимствовали ее у обычных моряков, где она означала, что кто-то на корабле умер. Подобный значок капитан ставил возле имени погибшего в корабельной книге. Для пиратов же «Веселый Роджер» стал знаком короткой, но насыщенной жизни, которую они для себя выбирали.
- Серьги, которые носили пираты, были не только частью имиджа. Просто дорогое украшение давало его владельцу надежду на то, что когда он погибнет, то будет достойно похоронен. Золото будет платой тому, кто организует погребение на совесть. Однако сережки выполняли свои функции и при жизни. Кто-то из морских разбойников считал, что определенное воздействие на мочку может предотвратить морскую болезнь. Кто-то прикреплял к серьгам небольшие кусочки воска, чтобы вставить их в ухо при стрельбе из пушки и не повредить слух.
- У каждого пирата на корабле была своя должность и обязанности, это влияло в том числе и на дележ добычи. Одной из самых неоднозначных должностей считался плотник. На первый взгляд, у него были простые обязанности: отвечать за исправность корпуса корабля и мачты, заделывать пробоины. Также плотники внимательно осматривали захваченные корабли после сражения, чтобы понять, можно ли их использовать дальше. Но при поступлении на службу не все знали, что, если на корабле отсутствовал врач, у плотника появлялась неприятная обязанность: если кому-то из команды требовалась ампутация, именно он должен был ее выполнять.
- Главным хранителем награбленных сокровищ на корабле считался квартирмейстер. Это была одна из самых ответственных должностей. Все до последней монетки поступало в его распоряжение после сражения, он тщательно все подсчитывал и записывал, а после производил дележ согласно кодексу команды. Утаивание чего-либо после грабежа строго наказывалось.
- В некоторых пиратских кодексах были прописаны даже такие, казалось бы, непредсказуемые вещи, как ссоры. Команда должна была быть сплоченной, потому что разногласия между своими несли угрозу ее существованию. Поэтому в кодексе прописывались пункты, как именно можно свести такие склоки к минимуму.
- То, что некоторые пираты имели вполне официальный статус, их поддерживало правительство их стран — известный факт. Это корсары, флибустьеры, каперы. Но некоторые из них вошли в историю еще и как первооткрыватели земель. Значимые географические открытия совершил Фрэнсис Дрейк, которого считали своим героем англичане, а испанцы ненавидели как грозного пирата по кличке Эль Драк. В частности, его именем назван пролив между Тихим и Атлантическим океаном.
- Первооткрывателю Васко да Гама также приписывают пиратское поведение, в ходе экспедиций под его руководством на раз совершались нападения на суда.
- Из-за того что пираты проводили месяцы и даже годы в море, практически не видя земли, они решали, что на корабле должно быть место не только обязанностям и простому отдыху, но и развлечениям. Поэтому нередко среди членов команды были музыканты, а то и целые коллективы, которые иногда разыгрывали полноценные театральные представления.
- Пиратов нередко называли маронерами — от слова «маронинг», то есть намеренное оставление кого-то на необитаемом острове. Эта практика действительно была распространенной, и члены команды знали, чем может грозить злостное нарушение дисциплины на корабле. Например, такое суровое наказание могло постичь пирата за обман своих товарищей.
- Песня «Сундук мертвеца», которую придумал Стивенсон в своем романе «Остров сокровищ», вовсе не о сундуке с сокровищами. Так назывался далекий и заброшенный остров, куда по легенде пират Черная Борода высадил мятежников, которые подняли бунт на корабле. Именно о них, 15 смельчаках, которые закончили свою жизнь на острове, и идет речь.
- То, что все пираты были суровыми одиночками, не более чем миф. Конечно, такой образ жизни не был удобным для создания семьи, но все же некоторые мужчины были женаты, имели детей. Другие же ждали, пока «выйдут на пенсию», чтобы осесть дома и жениться. Тем более что в кодексе пиратов на каждом корабле оговаривалось, на какое содержание может рассчитывать пират после завершения «карьеры».
- У пиратов была своя почтовая система. Обширные связи, которые они выстраивали на суше и на море, позволяли им переписываться с родными, пересылать им посылки. К тому же существовали договоренности и возможности, при помощи которых пираты, которые «уходили на пенсию», могли попасть домой из самых дальних уголков земли.
А что интересного слышали вы о таких неоднозначных личностях, как пираты?
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