13 фактов о Софи Марсо, французской актрисе, которая смогла пойти наперекор обстоятельствам и прославиться на весь мир

17 ноября 2021 года французской актрисе и режиссеру Софи Марсо исполняется 55 лет. Фильм «Бум», в котором она сыграла свою первую роль, прогремел на весь мир и сделал ее знаменитым подростком Франции. Но Софи доказала, что не просто красива, а по-настоящему талантлива и сможет блистать не только в родной стране.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить неординарные факты из жизни этой утонченной актрисы, которая проявила себя и в режиссерской профессии, и как художник, и как модель люксовых брендов, но никогда не забывала о том, что самое важное для нее — это дети.

Марсо — это псевдоним актрисы (ее настоящее имя Софи Мопю). Она придумала его в память о своем первом кастинге. И зрители удивляются, когда понимают, что это просто название одного из парижских шоссе. По нему она ехала на пробы.

Софи родилась в обычной французской семье, в 13 лет мама отвела ее в модельное агентство, где девочка научилась вести себя перед камерой и зрителями. Именно там ее и заметил Клод Пиното, режиссер фильма «Бум», который вышел в 1980 году. Роль обаятельной Вик сделала из Марсо настоящую звезду, через 2 года она снялась в продолжении картины «Бум 2» и получила за нее премию «Сезар» как самая многообещающая актриса.

В студии Gaumont быстро поняли, какой бриллиант оказался у них в руках. Поэтому они заключили с Софи долгосрочный контракт. Она не имела права сниматься в фильмах других компаний.

Но в 16 лет Софи встретила своего первого мужа, польского режиссера Анджея Жулавского. Она долго скрывала, что именно он помог ей избежать тюрьмы. Преступление состояло в том, что актриса не смогла сразу заплатить неустойку в ₣ 1 млн, которую выставила ей студия за то, что она захотела разорвать контракт раньше. Анджей нашел юристов и помог собрать деньги. «У меня не было такой суммы. Это было жестоко, студия делала все, чтобы я не могла сниматься в „Шальной любви“ (фильм Жулавского). Я принадлежала Gaumont, я была их маленьким питомцем и обязана была их слушать. Но это было невыносимо. Я ходила по Елисейским Полям, не представляя, что делать. Я боялась попасть в тюрьму за нарушение контракта», — вспоминала актриса.

Софи Марсо и Анджей Жулавский.

Жулавский был старше Марсо на 26 лет, и эта связь очень смущала семью актрисы. Но Софи не обращала внимания на пересуды, она была влюблена. Она переехала за любимым в Варшаву, выучила польский, родила сына и стала вести обычную скромную жизнь. Тем не менее она снималась в фильмах своего мужа.

Официально женаты Софи и Анджей не были. Пара прожила вместе более 10 лет, но в конце концов рассталась. Причиной разрыва называли роман Софи с Мелом Гибсоном. Во время съемок «Анны Карениной» Марсо познакомилась с Джимом Лемли, который стал ее вторым мужем и отцом дочери Жюльет. К сожалению, второй брак актрисы тоже продлился недолго и распался в 2007-м, через год после знакомства Марсо с Кристофером Ламбертом. Легендарный «горец» сначала стал гражданским мужем, а затем и третьим супругом звезды, с которым она прожила более 7 лет.

Актриса любит гулять босиком не только по дому, но даже по улицам Парижа. Находясь в России, Софи босиком гуляла по Эрмитажу и Центральному дому художника. Свою немного странную привычку актриса объясняет тем, что таким образом она лучше узнает окружающий мир.

Помимо актерства, Марсо пробовала себя и в другом творчестве: в 1985 году она записала свой музыкальный альбом. Он не стал слишком популярным, но поклонники актрисы остались довольны.

Кроме того, она писала маслом портреты, натюрморты и пейзажи.

Известна Марсо и как писатель: она издала полуавтобиографическую книгу «Лгунья», в которой рассказала о своей личной жизни.

Софи Марсо, как и Монику Беллуччи, называют одной из самых красивых актрис мира. И этим двум потрясающим женщинам было суждено сняться вместе. Они сыграли в триллере «Не оглядывайся». Режиссер Марина де Ван хотела подчеркнуть, с одной стороны, их похожесть, а с другой — разницу, и это ей удалось.

Софи Марсо известна и как режиссер. Свой первый фильм она сняла в 1995 году, он назывался «Рассвет наизнанку». В 2018-м вышел ее фильм «Миссис Миллс», где она сыграла главную роль в паре со своим давним другом Пьером Ришаром. Эту картину, в частности, она представляла в Пекине. Марсо считается одной из самых известных французских актрис в азиатских странах.

На одном из показов в Китае мужчина-киноман попросил актрису стать свидетелем его предложения руки и сердца. Актриса с удовольствием поучаствовала в этом событии и даже спела песню в честь новоиспеченных жениха и невесты.

Софи всегда подчеркивала, что ее дети — очень важная часть ее жизни. «Женщины, у которых нет ребенка, живут наполовину. И разговоры о том, что ребенка нет, потому что нет времени, — это обычное проявление эгоизма», — считает она. Старший сын Венсан родился в браке с режиссером Анджеем Жулавским и, похоже, идет по стопам родителей: в 26 лет он снял короткометражный фильм. Жюльет — дочь Софи и продюсера Джима Лемли публично не озвучивает, какую профессию она выбрала, но говорит, что это не кино.