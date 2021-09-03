13 фактов о шумерах — древнем народе, мужчины которого мерились длиной юбок

Загадочная цивилизация шумеров была открыта только в XIX веке. Их земли лежали между реками Тигр и Ефрат. Именно они подарили миру колесо, арифметику, геометрию, ирригацию, сандалии и множество других необходимых вещей. О жизни этого народа известно многое, но вот происхождение их языка до сих пор остается загадкой.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кем же были шумеры, какой след в истории они оставили и как выглядела их повседневная жизнь.

Как выглядели древние шумеры

Сейчас сложно точно сказать, как выглядели представители этого народа. Ученые склоняются к тому, что они были преимущественно кареглазыми брюнетами, крепкими, невысокими людьми с тонкими прямыми носами. А голубые глаза, которые так часто можно увидеть у древних статуй, символизировали связь с божествами.

Древние шумеры до сих пор влияют на нашу моду

Древние шумеры высоко ценили красивые наряды. Именно они изобрели бахрому: пучки шерсти, скрученных нитей или кожаных ремешков продевались сквозь грубое полотно. Украшенная таким образом одежда напоминала туалеты, сделанные из искусственного меха. Шумерские платья до сих пор вдохновляют модельеров, и созданные по древним образцам наряды можно увидеть на подиуме.

Юбки были самой популярной одеждой

Наряды в основном шили из шерсти. Женщины ткали полотно, а мужчины окрашивали его в различные цвета. И мужчины, и женщины носили туники и юбки. Знатность человека можно было определить по длине его наряда: слуги носили короткие, выше колена, а аристократы могли похвастаться длинными. Ткань оборачивали вокруг торса и закрепляли с помощью ремня.

Окна в домах были свидетельством достатка

Здания в Месопотамии строили из тростника или из кирпича-сырца. Скромные домики могли насчитывать всего пару комнат. Более зажиточные обиталища состояли из нескольких этажей. Крышу делали плоской, на ней можно было готовить еду или ужинать в жару. Окна могли себе позволить только богатые люди: использовавшаяся для переплета древесина стоила недешево.

Городской мусор и тогда был проблемой

Как и современные мегаполисы, древние шумерские поселения страдали от обилия мусора. Если в деревнях большинство отходов отправлялось на переработку, то в городах избавиться от них было непросто. Скорее всего, мусор свозили на городские свалки, археологи нашли несколько таких полигонов. Но кто делал это — сами жители или государственные службы, — так и остается загадкой. Дворцы и зажиточные виллы были оборудованы системой канализации. Так что в богатых домах существовали отдельные туалетные комнаты. А вот как решали эту проблему более бедные слои населения, пока неизвестно.

Первый писатель родился здесь

Аккадская княжна Энхедуана была главной жрицей бога луны Нанны в городе Ур. Но прославилась девушка отнюдь не благодаря высокому посту или знатному происхождению. Энхедуана — это первый в истории человечества писатель, которого мы знаем по имени. Так что древнейший авторский текст вышел из-под пера, а вернее, палочки женщины.

Шумеры изобрели мыло

Шумеры ценили чистоту. В богатых домах были свои ванные комнаты. Бедные жители не могли позволить себе такую роскошь, и воду для купания приходилось доставлять из близлежащего канала или реки. Именно шумеры изобрели первые мыльные растворы. Жиры или масла кипятили в щелочи и использовали для стирки одежды и ритуальных омовений в храмах.

Новый рецепт духов в те времена мог принести немалые деньги

Парфюмерией и косметикой пользовались как мужчины, так и женщины. С помощью сурьмы красили брови и подводили глаза. Знатные особы часто пользовались париками. В Месопотамии были свои парфюмеры. Духи готовили, замачивая ароматные травы в воде, а потом смешивая получившийся раствор с маслами. Иногда результат превосходил все ожидания и готовый продукт становился очень популярным. Секрет таких духов хранился в тайне, ибо мог принести мастеру не только большие деньги, но и благородный статус.

Брачный контракт был серьезным делом

К брачным церемониям относились со всей серьезностью — это было очень важно событие в жизни людей. Союзы были договорными. Отец будущей невесты либо выбирал подходящего жениха, либо выставлял девушку на брачный аукцион. Тогда руку барышни получал самый богатый соискатель. Заключался договор, и семьи будущих молодых обменивались приданым. Затем проходила сама церемония. А по истечении года от женщины ожидали появления наследника. Если хоть один из пунктов не соблюдался, брак можно было расторгнуть. Но в этом случае необходимо было вернуть приданое семье невесты, а супруг получал обратно свой выкуп.

На развод могли подать как муж, так и жена

Женщины в древней Месопотамии обладали многими правами. Они могли владеть собственностью, выбрать жреческую стезю, заниматься бизнесом и даже подать на развод. Последнее было делом непростым. Необходимо было доказать жестокое обращение со стороны мужа. Поэтому некоторые обиженные жены просто сбегали от опостылевших мужей в другой город. И начинали там жизнь заново.

Кулинарное искусство шумеров можно изучить и сейчас

Древние шумерские таблички донесли до наших дней и множество кулинарных рецептов. Расшифровать некоторые затруднительно, потому что ученые не могут понять, какой ингредиент подразумевался в том или ином случае. Основной зерновой культурой был ячмень. Блюда приправляли различными маслами, например кунжутным, и солью. Помимо домашнего скота разводили гусей и уток. Еду обжаривали или тушили на огне.

Как сейчас выглядят шумеры

Шумерская цивилизация практически исчезла в XIX веке до н. э. под натиском захватчиков — амореев. Язык народа еще использовался какое-то время, но быстро был вытеснен другими наречиями. О самом существовании народа вспомнили лишь в XIX веке, когда при раскопках были обнаружены первые поселения. Современными потомками шумеров некоторые ученые считают болотных арабов.

Какими шумерскими изобретениями люди пользуются до сих пор

Возможные потомки шумеров до недавнего времени жили в тех же землях. И каждый день пользовались разными изобретениями своих далеких предков. Например, строили тростниковые дома по такому же принципу, что и древние шумеры. Они также применяли старинные способы обработки земель, придуманные еще в Месопотамии.