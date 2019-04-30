13 фактов о еде, которые вызывают желание вновь вернуться в универ и изучить что-то новое

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Прием пищи многие считают самым большим удовольствием в жизни. И это действительно так: еда не просто удовлетворяет наши потребности, она дарит нам радость вкуса и насыщения. Это та редкая сторона жизни, узнавать о которой можно бесконечно.

Мы в AdMe.ru тоже люди, с уважением относимся к еде. Мы немного углубились в тему и обнаружили, что знали о ней далеко не все. Но теперь мы восполним этот пробел. Итак, поехали!

Вы удивитесь, но, оказывается, яблоки бывают... черными. Ладно, очень темно-фиолетовыми. Яблоки сорта «черный бриллиант» растут в горах Тибета, на высоте 3 100 м над уровнем моря. Из-за суточных перепадов температуры и большого количества ультрафиолета кожура этих яблок получает такую непривычную окраску. Стоят такие яблоки тоже вполне «бриллиантово» — примерно € 6,5 за штуку.

Многие из нас уверены, что фрукты лучше всего есть, когда они свежие. И в большинстве случаев все так и есть. А вот с ананасами дела обстоят иначе: новые исследования показали, что, будучи нарезанными и охлажденными, они на протяжении целых 9 дней практически не теряют своих полезных свойств. Так что это удовольствие можно растянуть на некоторое время.

Знаете ли вы, что плоды клубники — это вовсе не та красная мякоть, которую все так любят? На самом деле главное в ней — маленькие семечки на поверхности ягоды. А та вкусная и красивая часть, которую мы едим, предназначена для того, чтобы люди и животные распространяли семена.

Ананас после того, как его сорвали, дозревает не так, как остальные фрукты и овощи. Сладкий вкус у него появляется за счет крахмала, содержащегося внутри. Когда крахмал распространяется по всей мякоти, плод становится слаще. Поэтому, если вы купили недоспевший ананас, просто переверните его: так вы ускорите распределение имеющегося внутри него крахмала.

Если положить в воду лимоны и лаймы, лимоны всплывут, а лаймы утонут. Так происходит, потому что плотность лимонов меньше, чем плотность лаймов. Кроме того, в кожуре лимонов есть поры, которые формируют своего рода крошечные воздушные карманы. Благодаря этим факторам, эти похожие фрукты ведут себя совершенно по-разному в одних и тех же условиях.

Морковь не всегда была оранжевой. Считается, что изначально, веков 10–11 назад, морковь была белой и пурпурной. Но позже она стала мутировать и к настоящему времени обрела свой традиционный оранжевый цвет.

Это Coca-Cola Clear — бесцветный диетический вариант традиционной Coca-Cola. Без обычного карамельного ингредиента Coca-Cola Clear не имеет типичного темного цвета. Вкус лимона, говорят, компенсирует удаленную карамель. Этот напиток был разработан в Coca-Cola Asia Pacific и запущен локально в Японии в июне 2018 года.

Инжир — любимое лакомство многих гурманов. Однако этот необычный плод с изысканным вкусом не так прост, как кажется. Люди, которые собирают и упаковывают инжир, предпочитают делать свою работу в перчатках: он выделяет латекс, который в больших количествах может вызывать высыпания на коже. Иногда перчаток недостаточно: при склонности к аллергии протеины латекса вызывают затруднение дыхания, а у особых «счастливчиков» может случиться даже анафилактический шок.

Белый шоколад на самом деле не совсем шоколад, так как не содержит шоколадных компонентов. Обычно он состоит из смеси сахара, молочных продуктов, ванили, лецитина и какао-масла. При этом в нем отсутствует теобромин — вещество, которое и определяет настоящий шоколад. Любите желейных мишек Haribo? Конечно, многие к ним неравнодушны! А как вы относитесь к карнаубскому воску, который делают из листьев пальмы? Этот воск используют для придания глянцевого блеска аппетитным фруктовым конфетам, которые так любят дети и взрослые. А еще его используют для придания блеска автомобилям, натирают пол, делают лак для обуви, изготавливают зубную нить и производят доски для серфинга.

Не так давно был выведен удивительный сорт яблок, который носит название «красная любовь». Эти яблоки красные не только снаружи, но и внутри. «Красная любовь» — это гибрид: селекционер соединил растения, у которых красная мякоть, с растениями, устойчивыми к парше. В результате такие плоды не только удивляют своим необычным видом, но и содержат на 30–40 % больше антиоксидантов.

На жаргоне банановой индустрии гроздь бананов, состоящая из 5–6 штук, называется «рукой». Соответственно, один банан — это «палец».

Мясо дикого лосося имеет розовый цвет из-за большого количества креветок, которых он ест. А вот лосось, выращенный на ферме, питается не так. Не то чтобы плохо, просто по-другому. И чтобы добиться этого приятного розового цвета, на лососевых фермах добавляют в корм рыб каротиноиды — растительные пигменты. Именно это вещество помогает придать мясу искусственно выращенного лосося естественный оттенок дикой рыбы. Посмотрите сами, какая разница между филе лосося, выросшего в естественной среде, и филе рыбы, выращенной на ферме.

Бонус: еще один распространенный продукт, на который стоит обратить пристальное внимание, — обычная лаврушка