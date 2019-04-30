13 фактов о еде, которые вызывают желание вновь вернуться в универ и изучить что-то новое
Прием пищи многие считают самым большим удовольствием в жизни. И это действительно так: еда не просто удовлетворяет наши потребности, она дарит нам радость вкуса и насыщения. Это та редкая сторона жизни, узнавать о которой можно бесконечно.
Мы в AdMe.ru тоже люди, с уважением относимся к еде. Мы немного углубились в тему и обнаружили, что знали о ней далеко не все. Но теперь мы восполним этот пробел.
Итак, поехали!
- Вы удивитесь, но, оказывается, яблоки бывают... черными. Ладно, очень темно-фиолетовыми. Яблоки сорта «черный бриллиант» растут в горах Тибета, на высоте 3 100 м над уровнем моря. Из-за суточных перепадов температуры и большого количества ультрафиолета кожура этих яблок получает такую непривычную окраску. Стоят такие яблоки тоже вполне «бриллиантово» — примерно € 6,5 за штуку.
- Многие из нас уверены, что фрукты лучше всего есть, когда они свежие. И в большинстве случаев все так и есть. А вот с ананасами дела обстоят иначе: новые исследования показали, что, будучи нарезанными и охлажденными, они на протяжении целых 9 дней практически не теряют своих полезных свойств. Так что это удовольствие можно растянуть на некоторое время.
- Знаете ли вы, что плоды клубники — это вовсе не та красная мякоть, которую все так любят? На самом деле главное в ней — маленькие семечки на поверхности ягоды. А та вкусная и красивая часть, которую мы едим, предназначена для того, чтобы люди и животные распространяли семена.
- Ананас после того, как его сорвали, дозревает не так, как остальные фрукты и овощи. Сладкий вкус у него появляется за счет крахмала, содержащегося внутри. Когда крахмал распространяется по всей мякоти, плод становится слаще. Поэтому, если вы купили недоспевший ананас, просто переверните его: так вы ускорите распределение имеющегося внутри него крахмала.
- Если положить в воду лимоны и лаймы, лимоны всплывут, а лаймы утонут. Так происходит, потому что плотность лимонов меньше, чем плотность лаймов. Кроме того, в кожуре лимонов есть поры, которые формируют своего рода крошечные воздушные карманы. Благодаря этим факторам, эти похожие фрукты ведут себя совершенно по-разному в одних и тех же условиях.
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Морковь не всегда была оранжевой. Считается, что изначально, веков 10–11 назад, морковь была белой и пурпурной. Но позже она стала мутировать и к настоящему времени обрела свой традиционный оранжевый цвет.
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Это Coca-Cola Clear — бесцветный диетический вариант традиционной Coca-Cola. Без обычного карамельного ингредиента Coca-Cola Clear не имеет типичного темного цвета. Вкус лимона, говорят, компенсирует удаленную карамель. Этот напиток был разработан в Coca-Cola Asia Pacific и запущен локально в Японии в июне 2018 года.
- Инжир — любимое лакомство многих гурманов. Однако этот необычный плод с изысканным вкусом не так прост, как кажется. Люди, которые собирают и упаковывают инжир, предпочитают делать свою работу в перчатках: он выделяет латекс, который в больших количествах может вызывать высыпания на коже. Иногда перчаток недостаточно: при склонности к аллергии протеины латекса вызывают затруднение дыхания, а у особых «счастливчиков» может случиться даже анафилактический шок.
- Белый шоколад на самом деле не совсем шоколад, так как не содержит шоколадных компонентов. Обычно он состоит из смеси сахара, молочных продуктов, ванили, лецитина и какао-масла. При этом в нем отсутствует теобромин — вещество, которое и определяет настоящий шоколад.
- Любите желейных мишек Haribo? Конечно, многие к ним неравнодушны! А как вы относитесь к карнаубскому воску, который делают из листьев пальмы? Этот воск используют для придания глянцевого блеска аппетитным фруктовым конфетам, которые так любят дети и взрослые. А еще его используют для придания блеска автомобилям, натирают пол, делают лак для обуви, изготавливают зубную нить и производят доски для серфинга.
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Не так давно был выведен удивительный сорт яблок, который носит название «красная любовь». Эти яблоки красные не только снаружи, но и внутри. «Красная любовь» — это гибрид: селекционер соединил растения, у которых красная мякоть, с растениями, устойчивыми к парше. В результате такие плоды не только удивляют своим необычным видом, но и содержат на 30–40 % больше антиоксидантов.
- На жаргоне банановой индустрии гроздь бананов, состоящая из 5–6 штук, называется «рукой». Соответственно, один банан — это «палец».
- Мясо дикого лосося имеет розовый цвет из-за большого количества креветок, которых он ест. А вот лосось, выращенный на ферме, питается не так. Не то чтобы плохо, просто по-другому. И чтобы добиться этого приятного розового цвета, на лососевых фермах добавляют в корм рыб каротиноиды — растительные пигменты. Именно это вещество помогает придать мясу искусственно выращенного лосося естественный оттенок дикой рыбы. Посмотрите сами, какая разница между филе лосося, выросшего в естественной среде, и филе рыбы, выращенной на ферме.
Бонус: еще один распространенный продукт, на который стоит обратить пристальное внимание, — обычная лаврушка
А вам известно что-нибудь интересное и необычное о каких-то продуктах? Можете рассказать об этом?