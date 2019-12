13 фактов, которые королевская семья предпочла бы сохранить в секрете. Но уже поздно

Кейт Миддлтон такая стройная, потому что придерживается особой диеты

Принц Гарри — не первый муж Меган

Елизавета ll прячет в юбке утяжелители

Принц Чарльз заставляет гладить ему шнурки

Елизавету ll называют «белой цаплей»

Принцесса Диана пригласила к себе домой супермоделей, чтобы сделать сюрприз сыну-школьнику

Маленькие принцы и принцессы тоже донашивают одежду за старшими

Хотя принц Джордж и 3-й в очереди на престол, именно его младшая сестра «зарабатывает» деньги для британской короны

Есть слова, которые члены королевской семьи никогда не используют в своей речи

Королевский протокол регулирует не только поведение, гардероб и график венценосных персон, но и их лексикон. Об этом в своей книге «Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior» рассказывает антрополог Кейт Фокс. Вот некоторые из запрещенных слов:

Машинисту королевского поезда обязательно нужно снизить скорость состава к 7:30

Зарплата некоторых королевских слуг очень мала

Крестильную рубашку для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон подкрашивали чаем

Копию королевской крестильной рубашки, которой заменили оригинал 1841 года, подкрашивали крепким чаем, как признается в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» личный костюмер Елизаветы ll Анджела Келли (Angela Kelly).