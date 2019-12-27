13 фактов, которые королевская семья предпочла бы сохранить в секрете. Но уже поздно

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Британская королевская семья на данный момент пользуется огромной популярностью. За жизнью Елизаветы ll, ее детей, внуков, правнуков и всех тех, кто состоит с ними в родстве, затаив дыхание, следят по всему миру. И когда удается приподнять завесу тайны над их частной жизнью, интерес публики обеспечен. Тем более что сами Виндзоры по максимуму избегают скандальной славы и всячески замалчивают пикантные моменты.

AdMe.ru разузнал, кто был мужем Меган Маркл до принца Гарри и как маленькая принцесса Шарлотта в столь нежном возрасте умудряется зарабатывать деньги для британской короны. А в конце статьи вы найдете историю о том, как принцесса Диана невольно публично оскорбила своего мужа.

Кейт Миддлтон такая стройная, потому что придерживается особой диеты

Герцогиня Кембриджская — мать троих детей и все еще обладательница тонкой талии. Секрет в том, что супруга принца Уильяма придерживается тех же пищевых привычек, что и Елизавета ll: простые продукты с низким содержанием углеводов и никакого крахмала.

Подробности диеты королевы выдал бывший придворный шеф-повар Даррен Макгрейди (Darren McGrady): «Она предпочитает рыбу с овощами, отварную или приготовленную на гриле, но избегает картофеля и других крахмалосодержащих продуктов. В меню Елизаветы ll могло бы быть все что угодно, но именно сдержанность и дисциплина помогают ей оставаться здоровой и быть в хорошей форме».

Принц Гарри — не первый муж Меган

До свадьбы с Гарри Меган Маркл уже побывала замужем. С режиссером и актером Тревором Энгельсоном она познакомилась на одной вечеринке. Влюбленные встречались почти 10 лет, а потом поженились.

Но через 2 года случился развод: в какой-то момент работа заставила супругов разъехаться по разным городам, и спустя некоторое время Меган вернула мужу обручальное кольцо заказным письмом.

Елизавета ll прячет в юбке утяжелители

За годы своего правления королева Великобритании сумела обойтись без эпических провалов на публике. Например, никто никогда не видел, чтобы подхваченная ветром юбка Елизаветы ll открыла гораздо больше, чем допускают приличия. Дело в том, что придворные портные уже не первый десяток лет пришивают к краям ее подолов самые простые металлические утяжелители.

В отличие от Елизаветы ll, другие представительницы королевской семьи чаще полагаются на авось, отчего периодически случаются конфузы. Кейт Миддлтон не утяжеляет подолы своих платьев и юбок, несмотря на перспективу шалостей от погоды.

К примеру, на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка платье Кейт взметнуло порывом сильного ветра — совсем не по протоколу. К счастью, герцогиня успела придержать подол.

Принц Чарльз заставляет гладить ему шнурки

В документальном фильме «Serving the Royals: Inside the Firm» бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл (Paul Barrell) рассказал, что принц Уэльский требует особого ухода за собой.

Шнурки его ботинок должны быть выглажены утюгом, затычка от ванны — лежать в определенном месте, а вода — быть не ниже и не выше заказанной принцем температуры. А еще камердинер Чарльза каждое утро выдавливает дюйм зубной пасты на его щетку.

Елизавету ll называют «белой цаплей»

Помимо официальных титулов, у британской королевы есть и локальные. Например, в Новой Зеландии ее называют «котуку» (kotuku), что на языке маори означает «белая цапля».

Новая Зеландия — одно из 16 Королевств Содружества, в которых королева Елизавета II является монархом и выступает как глава государства. В каждом из них она носит соответствующий титул.

Принцесса Диана пригласила к себе домой супермоделей, чтобы сделать сюрприз сыну-школьнику

Когда принц Уильям еще учился в школе, мать решила познакомить его со знаменитыми красавицами, которые ему очень нравились. Постеры с их изображениями висели в комнате Уильяма. В интервью Harper’s Bazaar он признается: «Мама сделала так, чтобы, когда я вернулся из школы, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон стояли на верхней площадке лестницы нашего дома в ожидании меня. Помню, я стоял у подножия лестницы и смотрел на них во все глаза — обычный мальчишка, у которого стены комнаты увешаны их фотографиями».

Эту историю вспомнила и Синди Кроуфорд (Cindy Crawford). Она запостила в своем Instagram фото, снятое в тот день, и написала: «Принцесса Диана как-то выяснила номер моего агента и позвонила, чтобы меня пригласить. Мой помощник был в шоке! Когда нас соединили, она спросила, не против ли я зайти к ней на чай, когда в следующий раз буду в Лондоне. Сказала, что я очень нравлюсь ее старшему сыну и она думает, что мой визит будет приятным сюрпризом для него и для принца Гарри. Я тогда так нервничала: не знала, что надеть, и вообще, но, когда я приехала и мы с ней стали общаться, беседа шла так непринужденно, будто я болтала с хорошей подругой. Диана была классной. Она всем нам показала, какой должна быть современная принцесса».

Маленькие принцы и принцессы тоже донашивают одежду за старшими

Многие предметы королевской одежды тщательно хранятся для потенциальных экспонатов, но также и для случаев, когда кто-нибудь из королевской семьи захочет использовать их повторно.

В 2016 году фотографы сняли маленького принца Джорджа, который стоял на балконе Букингемского дворца во время парада, одетый в такую же рубашечку, как и его отец на крестинах принца Гарри в 1984 году.

И это не первый случай передачи одежды «по наследству»: королевская семья любит давать вторую жизнь старым вещам. К примеру, когда принцессе Шарлотте, дочери Уильяма и Кейт, было 2 года, она вместе с родителями была сфотографирована в аэропорту Варшавы. Шарлотта сидела на руках у своей мамы, наряженная в легкое цветастое платьице, а на ногах у нее были те же самые красные сандалики, которые более 30 лет назад ее дядя, принц Гарри, надевал для семейной фотосессии.

Хотя принц Джордж и 3-й в очереди на престол, именно его младшая сестра «зарабатывает» деньги для британской короны

По данным Forbes, королевская семья стоит $ 88 млрд. Эта цифра рассчитана с учетом их активов (к примеру, Букингемского дворца) и того, сколько денег их знаменитый статус приносит казне. Например, Шарлотта «обеспечила» британскую экономику на $ 5 млрд, в то время как ее старший брат «вложился» на $ 3,6 млрд. Это происходит благодаря «эффекту принцессы Шарлотты», когда родители со всего мира покупают своим дочкам такие же наряды, как и те, в которых щеголяет маленькая принцесса.

Знаменитая фотография около роддома, где Кейт держит дочку на руках, а рядом стоит принц Уильям, мгновенно облетела весь мир. И тот самый платок, в который была завернута новорожденная, сразу стал вожделенной целью для многих людей. «Всего за пару минут запросы на покупку этого платка в нашем онлайн-магазине сильно возросли», — вспоминает Джиллиан Тейлор (Gillian Taylor), директор компании G. H. Hurt & Son. В тот знаковый день около 100 тыс. человек из 183 стран зашли к ним на веб-сайт.

Есть слова, которые члены королевской семьи никогда не используют в своей речи

Королевский протокол регулирует не только поведение, гардероб и график венценосных персон, но и их лексикон. Об этом в своей книге «Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior» рассказывает антрополог Кейт Фокс. Вот некоторые из запрещенных слов: Patio (внутренний дворик) Если принц Джордж, принцесса Шарлотта или принц Луи захотят поиграть на улице, родители отправят их именно на террасу (terrace), а вовсе не во внутренний дворик (patio).

Dad / mom (папа / мама) Казалось бы, раз запрещено говорить «dad» и «mom», то ожидаемыми будут более официальные обращения «father» (отец) и «mother» (мать). Но нет, признанными обращениями к родителям считаются еще более нежные «daddy» и «mummy». Toilet (туалет) Вместо стандартного в обиходе слова «toilet» члены королевской семьи предпочитают более нейтральное «lavatory». Использование именно этого слова предписывает королевский этикет, рекомендующий также отказаться от синонимов вроде «bathroom» или «ladies». Living room (гостиная) В Букингемском дворце гостиную принято называть «drawing room» или «sitting room», так что для желающих найти «living room» или «lounge» поиски будут безуспешными. Кстати, в королевской гостиной вы не обнаружите диван (couch), а только софу (sofa). Pardon (прошу прощения) Если королева не расслышит, что вы сказали, она переспросит: «What?» Казалось бы, слова «pardon» или «sorry» звучат куда более вежливо, однако представители британской короны в публичной беседе их не используют.

Perfume (духи) Ее Величество использует именно аромат (scent), а вовсе не духи (perfume), которые можно купить в первом попавшемся парфюмерном магазине. Tea (чай) Речь здесь идет не о напитке, а о приеме пищи, так распространенном в Англии. Примерно с 17:00 до 19:00 британцы собираются за столом после трудового дня и устраивают вечернюю трапезу. Обыватели чаще всего называют ее «чай». Однако этот термин получил распространение благодаря рабочему классу. Высшее сословие, включая королевскую семью, называют этот прием пищи обедом (dinner) или ужином (supper). Posh (шикарный) В Букингемском дворце использование слова «posh» считается прерогативой низших классов. Члены королевской семьи используют исключительно слово «smart».

Машинисту королевского поезда обязательно нужно снизить скорость состава к 7:30

Королевский поезд был сконструирован еще в XIX веке и остается единственным средством передвижения, созданным полностью на деньги королевской семьи. В поезде есть ванная комната, которая оснащена полноразмерной ванной. Около 7:30 машинист сбавляет скорость, чтобы не расплескать воду, которая к этому времени уже набрана для одного из представителей британской короны.

Чтобы контролировать расходы, парламент разрешает использовать королевский поезд только Елизавете ll, ее супругу герцогу Эдинбургскому, принцу Чарльзу и Камилле, герцогине Корнуольской. Только однажды его на время «одолжили» принцу Уильяму.

Зарплата некоторых королевских слуг очень мала

В 2003 году журналист издания Daily Mirror Райан Перри (Ryan Parry) работал под прикрытием в качестве королевского лакея в Букингемском дворце. Впоследствии репортер заявил, что его зарплата тогда составляла менее £ 12 тыс. в год. И это при том, что, по данным статистики, работники британских гостиниц и ресторанов средней руки получали более £ 16 тыс. в год. Сейчас на официальном сайте королевской семьи появилась вакансия помощника экономки. Предлагаемая зарплата — «competitive plus benefits». «Competitive» означает, что зарплата будет примерно равна той, которую получают работники на аналогичных должностях в той же географической зоне. «Benefits» — дополнительные преимущества: пенсионные отчисления либо другие бонусы. Заработная плата может показаться низкой, но многие работники соглашаются на трудоустройство из-за того, что живут они там же, где и работают, — во дворце. Хотя это больше похоже на жизнь в общежитии. Райан Перри описывал номера для служащих так: «односпальная кровать, шкаф и раковина».

Крестильную рубашку для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон подкрашивали чаем

Копию королевской крестильной рубашки, которой заменили оригинал 1841 года, подкрашивали крепким чаем, как признается в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» личный костюмер Елизаветы ll Анджела Келли (Angela Kelly).

Это было сделано для того, чтобы рубашка была как можно больше похожа на ту самую, в которой на протяжении многих лет крестили всех младенцев британской короны, включая принцев Уильяма, Гарри, Чарльза и саму Елизавету II. После каждой церемонии рубашку бережно стирали вручную, но в 2000-х годах она пришла в негодность. 11 лет назад по заказу королевской семьи была изготовлена ее точная копия. А для того, чтобы она выглядела похожей на оригинал, ее на несколько минут положили в емкость с холодной водой и пакетиком крепкого йоркширского чая.

Принцесса Диана станцевала на сцене Королевской оперы, чем шокировала всех венценосных родственников

В тот день леди Ди вместе со своим мужем, принцем Чарльзом, приехала в Королевский театр Ковент-Гарден. Они сидели в ложе и смотрели представление. В какой-то момент один из танцоров — сегодня это знаменитый британский артист балета, хореограф и режиссер Уэйн Слип (Wayne Sleep) — подал Диане знак, и она вышла из ложи. Чарльз даже не обратил на это внимания: он подумал, что жена отлучилась в туалет или что-то в этом роде.

Эту историю рассказал сам Уэйн в сюжете, посвященном памяти принцессы: «Я вышел на сцену, заиграла музыка — это была „Uptown Girl“ Билли Джоэла. Я стал делать длинные прыжки, люди зааплодировали, а я подумал: „Подождите, просто немного подождите!“ Остановился. Зрители все еще хлопали, и тут из-за кулис вышла она, Диана. Вышла и остановилась посреди сцены. Все 2,5 тыс. человек ахнули от удивления — будто одновременно сделали глубокий вдох».

Принцесса танцевала так, будто была рождена для этого. Номер длился всего 3 минуты, а вот выходов на поклон у дуэта было целых 8. После 8-го Диана предложила Уэйну выйти еще раз, но он ответил: «Нет, лучше оставь их в предвкушении». Вопреки ожиданиям леди Ди, которая хотела преподнести свой танец как сюрприз своему мужу и сбегала тайком на репетиции 2 месяца кряду, принц Чарльз его не оценил. Более того, он был страшно раздосадован поступком Дианы, недостойным королевской особы.

Может, вы слышали и другие секреты, о которых королевская семья не спешит распространяться?