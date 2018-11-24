13 фактов, которые доказывают, что жизнь намного необычнее, чем мы привыкли думать

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Мы можем изучить весь интернет, прочитать каждую статью, посмотреть все видео и увидеть целую вселенную в своем телефоне. Но даже тогда мир найдет чем нас удивить и в очередной раз доказать, что жизнь полна интересных открытий, захватывающих приключений и новых историй.

AdMe.ru приводит 13 фактов, которые дадут топливо мозгу и помогут расширить горизонты восприятия.

1. Существует особый вид курицы — «шелковая курица»

Она похожа на мягкую игрушку. Но помимо оперения, которое напоминает шелк, эта порода имеет несколько других необычных качеств: у них черная кожа и кости, синие мочки ушей и 5 пальцев на каждой ноге (у других куриц их только 4). А стоит такое чудо $ 25 за штуку.

2. Так выглядит настоящее сердце синего кита

Это единственное сохранившееся сердце, так как мертвые киты обычно тонут. Но когда в 2014 году одного вымыло на берег, исследователи предприняли все усилия, чтобы извлечь сердце и уберечь его от разложения. Вес сердца составляет 200 кг, размер сопоставим со средним автомобилем, а с каждым ударом оно способно перекачивать 220 л крови. Но, несмотря на это, сердцебиение синего кита — самое медленное среди всех животных на планете: всего от 4 до 8 ударов в минуту.

3. Бабочки при возможности с радостью выпьют вашу кровь

Мы уже писали о том, что бабочки могут пить слезы черепах. Но у этих насекомых есть и другой темный секрет: все виды бабочек не откажутся испить крови, если ее увидят. Дело в том, что кровь содержит минералы и питательные вещества, например натрий и глюкозу. Они нужны бабочкам в больших количествах, но их не так легко отыскать.

4. В 1952 году Вернер фон Браун написал книгу под названием «Проект Марс», в которой народом управлял человек по имени Илон

По сути «Проект Марс» — это руководство по тому, какими должны быть экспедиция на Красную планету и ее колонизация. В одной из глав автор предложил, что правительство должно состоять из 10 человек, главным из которых был всенародно избираемый лидер — Илон. Думаете, это совпадение?

5. Молот Тора действительно существует, его может поднять только достойный. Но тут есть одна хитрость

Как сказал английский изобретатель Артур Кларк : «Любая передовая технология неотличима от магии». И это правда. Изобретатель-самоучка Аллен Пэн создал молот Тора и показал принцип его работы на YouTube. Молот использует мощные электромагниты, которые не дают оторвать его от земли. А в рукоять встроены сканеры отпечатков пальцев, так что поднять молот может только тот, чей отпечаток подойдет.

6. Fremdschämen — слово на немецком, которого нам иногда так не хватает

Fremdschämen — это немецкое слово, обозначающее то состояние, когда вы чувствуете себя невероятно смущенным за чужое поведение. Его произносят тогда, когда себя некуда деть от стыда за другого человека.

7. С точки зрения науки, коты — это действительно жидкость

По определению из физики, жидкость — это вещество, которое умеет принимать форму сосуда, в котором находится. Шутки шутками, но коты подходят под это определение. Они иногда ведут себя как жидкость и могут принимать форму другого твердого тела. На этот счет даже были проведены исследование и несколько конференций, чтобы понять, как следует классифицировать кошек: как жидкость или как твердое вещество. Вопрос пока остался не решенным, но за эти исследования уже была получена Шнобелевская премия.

8. Секрет KFC раскрыт. Но не рецепт, а другой секрет

Известно, что рецепт курицы KFC содержит 11 трав (на англ. Herb) и специй (на англ. Spice). Не так давно пользователь твиттера Майк Эджета заметил, что на официальную учетную запись KFC в твиттере подписано 5 девушек по имени Spice и 6 мужчин по имени Herb (то есть 11 Трав и Специй). Майк тут же написал о своей находке в твите, который лайкнули 700 тыс. раз и ретвитнули 300 тыс. KFC не остался в стороне и поблагодарил Майка за следственную работу, прислав ему большую картину, где нарисован сам Майк, сидящий на спине полковника Сандерса, на фоне красивого лесного пейзажа.

9. Вы можете жить всю жизнь, питаясь картошкой со сливочным маслом

Если вы закупаетесь на черный день, то помимо консервов берите картошку и сливочное масло. Картошка содержит сбалансированное количество углеводов, клетчатки и белка. А также обеспечит организм основными витаминами. Но в картофеле мало жиров, поэтому сливочное масло будет не только вкусным, но и полезным дополнением. Старший диетолог Дана Ханнес из медицинского центра UCLA говорит, что картошку с маслом можно использовать в качестве краткосрочной диеты для тех, кто хочет сбросить вес и поменять свой рацион.

10. В Великобритании есть «благодарные деревни»

В Англии есть 53 «благодарные деревни» (thankful village), в которых все жители до одного вернулись домой живыми после окончания Первой мировой войны . Из этого списка 13 деревень называются «вдвойне благодарные» (double thankful village) и имели такой же успех и во Второй мировой . Возле каждой деревни стоит соответствующий знак, который предупреждает о том, что вести машину нужно вдвойне осторожнее.

11. Рэп-баттлы появились еще в V веке

Рэп-баттлы — это состязания между рэп-исполнителями, в которых побеждает тот, кто сможет унизить соперника лучшей рифмой. Но интересно то, что в V веке было распространено состязание под названием «флайтинг». Во время флайтинга два поэта должны были оскорблять друг друга в форме классических стихов. А проигрывал все так же тот, кто хуже рифмовал оскорбления.

12. Высота самого маленького снеговика составляет 2,7 микрона

Для сравнения: толщина человеческого волоса — 75 микрон. Чтобы создать такого снеговика, ученые при помощи электронно-лучевой литографии поставили друг на друга три сферы кремнезема размером 0,9 микрона каждая. Глаза и рот вырезали при помощи фокусированного ионного пучка, а руки и нос — из платины. Кто сказал, что наука — это не весело?

13. Крокодилы и аллигаторы не могут умереть от старости и будут расти вечно