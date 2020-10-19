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13 признаков, по которым можно легко понять, умен человек или глуп

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Каждый из нас хоть раз слышал от старшего поколения эту догму: «Какая молодежь бестолковая пошла, а вот в наше время...» На деле никаких оснований для таких заявлений нет. Напротив, согласно научным исследованиям, человечество с каждым годом только умнеет. Гипотеза, которая получила название эффекта Флинна, гласит, что в XX веке человечество совершило необъяснимый скачок IQ, и сейчас коэффициент интеллекта продолжает понемногу расти, особенно у женщин.

Мы в AdMe.ru изучили сотни свежих научных исследований и выяснили, как при первом знакомстве без труда выяснить, умен человек или глуп. Достаточно лишь обратить внимание на 13 факторов, которые могут свидетельствовать о высоком интеллекте. А в бонусе вас ждет объяснение, почему в школе мы часто не поднимали руку, даже если точно знали ответ.

Беременность наступила после 35

© regina_zulauf / Pixabay

Это не обязательно должен быть первый ребенок — важен сам факт родов в зрелом возрасте. Исследователи опросили 830 пожилых женщин, чтобы оценить сохранность их когнитивных способностей, и нашли прочную связь между поздней беременностью и более высоким интеллектом. Причины достоверно неизвестны. Возможно, дело в женском гормоне эстрогене, который улучшает функцию мозга.

При этом ученые попросили не воспринимать этот факт как призыв к поздним родам, поскольку они по-прежнему несут риски для здоровья женщины.

Месячные начались в раннем возрасте

© Californication / Showtime, © SouthernSun / Pixabay

То же исследование показало, что женщины, у которых менструация началась в возрасте до 13 лет, демонстрируют лучшие когнитивные способности. Положительный эффект оказывает и поздний климакс. То есть чем длиннее репродуктивный период, тем лучше будет работать мозг в старости. Исследователи отметили, что длительный прием гормональных контрацептивов также благотворно влияет на интеллект.

Некоторые звуки ужасно раздражают

© ifeelstock / Depositphotos, © YARmedia / Depositphotos

Если вас непроизвольно передергивает, когда кто-то чавкает, проводит ножом по стеклу или ломает пенопласт, возможно, вы умнее многих. Такая восприимчивость говорит о повышенной пластичности мозга, из-за которой в нем сформировались особые нейронные связи между раздражающими звуками и бурной реакцией на них. Благодаря этому свойству, мозг может легко торить новые дорожки, а следовательно, хорошо запоминать и систематизировать информацию.

К слову, некоторых людей звуки нервируют настолько, что это считается расстройством — мизофонией. Человека в таком состоянии может реально раздражать, если кто-то слишком громко дышит.

Дом находится вдали от автострад

© MaxxGirr / Pixabay, © magda-depositphotos / Depositphotos

Американские нейробиологи провели несколько опытов на лабораторных мышах и выяснили, что взвесь в воздухе вблизи автострад губительно влияет на их мозг. У животных отмирали нейроны, ответственные за обучение и память, а старение органа ускорялось. Ученые из Мексики пришли к аналогичным выводам, когда исследовали мозг человека. Загазованный воздух нередко провоцировал в нем воспалительные процессы.

Любимый танец — сальса

© Plesni Centar Mimbao / YouTube

Согласно исследованию ученых из Университета Ковентри, сальса может улучшать работу мозга. Группе из 27 танцоров-любителей проверили когнитивные функции до и после 30-минутного занятия. Испытуемые показали улучшение по разным параметрам. Особенно хорошо танец сказался на визуальной рабочей памяти: после занятия люди на 18 % лучше запоминали и воспроизводили цифры на деревянных кубиках.

По мнению преподавателя физкультуры Университета Ковентри доктора Пабло Домене (Pablo Domene), «прелесть сальсы в том, что люди не воспринимают ее как упражнение и не думают о ней как о походе в спортзал». Поэтому она так хорошо влияет на когнитивные способности.

Физические нагрузки даются с трудом

© 21 Jump Street / Columbia Pictures

Стереотип из американских фильмов об умных, но физически неактивных ботаниках и спортсменах, которые не блещут интеллектом, подтвердило исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology. Ученые в течение 7 дней исследовали 60 студентов. Сначала их протестировали и разделили на две группы: «мыслители», предпочитающие сложные когнитивные задачи, и «немыслители», которые не очень любят напрягать мозг. Затем им прикрепили акселерометры на запястье и проанализировали их активность за неделю. Оказалась, что «мыслители» практически не занимаются спортом по будням и лишь немного улучшают показатели на выходных.

По мнению ученых, главная миссия этого исследования — повысить осведомленность «мыслителей» и побудить их побольше заниматься спортом. Ведь интенсивные упражнения доказанно снижают риск ухудшения когнитивных функций в будущем.

В рационе в детстве было много рыбы

© BestPhotoStudio / Depositphotos, © kzenia / Depositphotos

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что еженедельное употребление рыбы может увеличить IQ ребенка на 4 пункта по сравнению со сверстниками, которые не едят морепродукты. Они следили за питанием более 500 китайских детей в возрасте 9–11 лет, а по достижении ими 12 лет замеряли их интеллект.

Исследователи предположили, что морепродукты улучшили качество сна детей, а это в свою очередь повысило их когнитивные функции. Впрочем, возможно, дело в йоде, железе и других полезных веществах — по мнению ученых, они приводили к увеличению мозга еще у первобытных людей.

Родители уделяли повышенное внимание гигиене

© MoonSafari / Depositphotos

Между уровнем гигиены и уровнем IQ существует прямая корреляция. В странах или регионах, где меньше инфекций и паразитов, средний интеллект населения выше. Исследователи объясняют это гипотезой паразитарного стресса: если растущему организму приходится тратить силы на иммунные ответы возбудителям болезней, развитие когнитивных функций приходится отложить на второй план.

Окружающие хвалят за чувство юмора

© Engin_Akyurt / Pixabay

Люди, которые способны отмочить хорошую шутку, чаще всего кажутся нам умнее и привлекательнее. Ученые доказали, что это не иллюзия. Они отобрали 400 студентов обоих полов, оценили их чувство юмора и показатели интеллекта — общего и вербального (то есть способности анализировать и интерпретировать речь). В результате исследований они заметили прямую корреляцию между IQ и шутками.

Вероятнее всего, это объясняется эволюционным движением: партнер с хорошим чувством юмора кажется более привлекательным, соответственно, у него больше шансов оставить потомство.

Особенно нравится черный юмор

Австрийский ученый Ульрике Виллинджер (Ulrike Willinger) провела исследование, в котором приняло участие 156 человек. Она проверила степень их любви к черному юмору, показав карикатуры из «Черной книги» Ули Штайна, а затем сопоставила эти показатели с уровнем интеллекта и агрессивностью. Выяснилось, что картинки не понравились людям со средним IQ и самым высоким уровнем агрессии. А больше всего они приглянулись самым неагрессивным испытуемым с наиболее высоким интеллектом.

Теплые помещения кажутся комфортнее холодных

© OlgaVELES / Depositphotos, © Daria Shevtsova / Pexels

Нам постоянно советуют проветривать комнаты и снижать температуру, чтобы улучшить работоспособность. Однако свежие исследования опровергают эту мысль — во всяком случае, касательно женщин. По данным исследователей, работоспособность и вербальный интеллект девушек повышается, когда в помещении тепло — не привычные 18–21 °C, а около 24 °C. А вот мужчины по-прежнему чувствуют себя лучше в прохладе.

Зрение падает с каждым годом

© Savenkomasha.gmail.com / Depositphotos

Еще один стереотип — «все очкарики умные» — нашел научное подтверждение. Исследователи в области зрения и офтальмологии протестировали 1 204 школьника 10–12 лет и действительно обнаружили эту взаимосвязь. Дети с близорукостью показывали более высокие результаты на тестах IQ по сравнению с их коллегами со 100 %-ным зрением. И дело тут вовсе не в том, что эти дети много читали и испортили глаза. Ученые полагают, что высокий интеллект сам по себе является одним из факторов риска для снижения зрения.

Вокал в песнях часто не нравится

© bulgarin.ua.fm / Depositphotos, © JDunbarPhoto / Depositphotos

Люди с высоким интеллектом отдают предпочтение инструментальной музыке. Это не обязательно должна быть классика — жанр вообще не играет роли. К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация, которая исследовала музыкальные предпочтения 467 старшеклассников. Ученые сопоставили эти данные с результатами их тестов на невербальный интеллект. Жанровых закономерностей они не выявили, а вот любовь к инструментальной музыке без вокала прослеживалась четко.

Бонус: если в школе вы не поднимали руку, даже когда точно знали ответ, а потом корили себя за это, возможно, вы были самым умным в классе

© ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Чтобы выявить самого умного человека в коллективе, многие руководители пользуются маленькой хитростью: задают простой вопрос. Люди, которые первыми бросаются на него отвечать, обычно не самые умные (даже если отвечают правильно). Интеллект выше у тех, кто отмалчивается — по многим причинам. Во-первых, они всегда думают, что вопрос не так прост, как кажется, и возможен подвох. Во-вторых, они понимают, что ответ на простой вопрос никак их не выделит. Таким образом, и в этой ситуации, и в целом они проявляют лучшие аналитические способности и креативное мышление.

Какие черты, говорящие о высоком интеллекте, вы нашли у себя?

Фото на превью SouthernSun / Pixabay, regina_zulauf / Pixabay
19372479
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