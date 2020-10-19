13 признаков, по которым можно легко понять, умен человек или глуп

Каждый из нас хоть раз слышал от старшего поколения эту догму: «Какая молодежь бестолковая пошла, а вот в наше время...» На деле никаких оснований для таких заявлений нет. Напротив, согласно научным исследованиям, человечество с каждым годом только умнеет. Гипотеза, которая получила название эффекта Флинна, гласит, что в XX веке человечество совершило необъяснимый скачок IQ, и сейчас коэффициент интеллекта продолжает понемногу расти, особенно у женщин.

Мы в AdMe.ru изучили сотни свежих научных исследований и выяснили, как при первом знакомстве без труда выяснить, умен человек или глуп. Достаточно лишь обратить внимание на 13 факторов, которые могут свидетельствовать о высоком интеллекте. А в бонусе вас ждет объяснение, почему в школе мы часто не поднимали руку, даже если точно знали ответ.

Беременность наступила после 35

Это не обязательно должен быть первый ребенок — важен сам факт родов в зрелом возрасте. Исследователи опросили 830 пожилых женщин, чтобы оценить сохранность их когнитивных способностей, и нашли прочную связь между поздней беременностью и более высоким интеллектом. Причины достоверно неизвестны. Возможно, дело в женском гормоне эстрогене, который улучшает функцию мозга. При этом ученые попросили не воспринимать этот факт как призыв к поздним родам, поскольку они по-прежнему несут риски для здоровья женщины.

Месячные начались в раннем возрасте

То же исследование показало, что женщины, у которых менструация началась в возрасте до 13 лет, демонстрируют лучшие когнитивные способности. Положительный эффект оказывает и поздний климакс. То есть чем длиннее репродуктивный период, тем лучше будет работать мозг в старости. Исследователи отметили, что длительный прием гормональных контрацептивов также благотворно влияет на интеллект.

Некоторые звуки ужасно раздражают

Если вас непроизвольно передергивает, когда кто-то чавкает, проводит ножом по стеклу или ломает пенопласт, возможно, вы умнее многих. Такая восприимчивость говорит о повышенной пластичности мозга, из-за которой в нем сформировались особые нейронные связи между раздражающими звуками и бурной реакцией на них. Благодаря этому свойству, мозг может легко торить новые дорожки, а следовательно, хорошо запоминать и систематизировать информацию. К слову, некоторых людей звуки нервируют настолько, что это считается расстройством — мизофонией. Человека в таком состоянии может реально раздражать, если кто-то слишком громко дышит.

Дом находится вдали от автострад

Американские нейробиологи провели несколько опытов на лабораторных мышах и выяснили, что взвесь в воздухе вблизи автострад губительно влияет на их мозг. У животных отмирали нейроны, ответственные за обучение и память, а старение органа ускорялось. Ученые из Мексики пришли к аналогичным выводам, когда исследовали мозг человека. Загазованный воздух нередко провоцировал в нем воспалительные процессы.

Любимый танец — сальса

Согласно исследованию ученых из Университета Ковентри, сальса может улучшать работу мозга. Группе из 27 танцоров-любителей проверили когнитивные функции до и после 30-минутного занятия. Испытуемые показали улучшение по разным параметрам. Особенно хорошо танец сказался на визуальной рабочей памяти: после занятия люди на 18 % лучше запоминали и воспроизводили цифры на деревянных кубиках. По мнению преподавателя физкультуры Университета Ковентри доктора Пабло Домене (Pablo Domene), «прелесть сальсы в том, что люди не воспринимают ее как упражнение и не думают о ней как о походе в спортзал». Поэтому она так хорошо влияет на когнитивные способности.

Физические нагрузки даются с трудом

Стереотип из американских фильмов об умных, но физически неактивных ботаниках и спортсменах, которые не блещут интеллектом, подтвердило исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology. Ученые в течение 7 дней исследовали 60 студентов. Сначала их протестировали и разделили на две группы: «мыслители», предпочитающие сложные когнитивные задачи, и «немыслители», которые не очень любят напрягать мозг. Затем им прикрепили акселерометры на запястье и проанализировали их активность за неделю. Оказалась, что «мыслители» практически не занимаются спортом по будням и лишь немного улучшают показатели на выходных. По мнению ученых, главная миссия этого исследования — повысить осведомленность «мыслителей» и побудить их побольше заниматься спортом. Ведь интенсивные упражнения доказанно снижают риск ухудшения когнитивных функций в будущем.

В рационе в детстве было много рыбы

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что еженедельное употребление рыбы может увеличить IQ ребенка на 4 пункта по сравнению со сверстниками, которые не едят морепродукты. Они следили за питанием более 500 китайских детей в возрасте 9–11 лет, а по достижении ими 12 лет замеряли их интеллект. Исследователи предположили, что морепродукты улучшили качество сна детей, а это в свою очередь повысило их когнитивные функции. Впрочем, возможно, дело в йоде, железе и других полезных веществах — по мнению ученых, они приводили к увеличению мозга еще у первобытных людей.

Родители уделяли повышенное внимание гигиене

Между уровнем гигиены и уровнем IQ существует прямая корреляция. В странах или регионах, где меньше инфекций и паразитов, средний интеллект населения выше. Исследователи объясняют это гипотезой паразитарного стресса: если растущему организму приходится тратить силы на иммунные ответы возбудителям болезней, развитие когнитивных функций приходится отложить на второй план.

Окружающие хвалят за чувство юмора

Люди, которые способны отмочить хорошую шутку, чаще всего кажутся нам умнее и привлекательнее. Ученые доказали, что это не иллюзия. Они отобрали 400 студентов обоих полов, оценили их чувство юмора и показатели интеллекта — общего и вербального (то есть способности анализировать и интерпретировать речь). В результате исследований они заметили прямую корреляцию между IQ и шутками. Вероятнее всего, это объясняется эволюционным движением: партнер с хорошим чувством юмора кажется более привлекательным, соответственно, у него больше шансов оставить потомство.

Особенно нравится черный юмор

Австрийский ученый Ульрике Виллинджер (Ulrike Willinger) провела исследование, в котором приняло участие 156 человек. Она проверила степень их любви к черному юмору, показав карикатуры из «Черной книги» Ули Штайна, а затем сопоставила эти показатели с уровнем интеллекта и агрессивностью. Выяснилось, что картинки не понравились людям со средним IQ и самым высоким уровнем агрессии. А больше всего они приглянулись самым неагрессивным испытуемым с наиболее высоким интеллектом.

Теплые помещения кажутся комфортнее холодных

Нам постоянно советуют проветривать комнаты и снижать температуру, чтобы улучшить работоспособность. Однако свежие исследования опровергают эту мысль — во всяком случае, касательно женщин. По данным исследователей, работоспособность и вербальный интеллект девушек повышается, когда в помещении тепло — не привычные 18–21 °C, а около 24 °C. А вот мужчины по-прежнему чувствуют себя лучше в прохладе.

Зрение падает с каждым годом

Еще один стереотип — «все очкарики умные» — нашел научное подтверждение. Исследователи в области зрения и офтальмологии протестировали 1 204 школьника 10–12 лет и действительно обнаружили эту взаимосвязь. Дети с близорукостью показывали более высокие результаты на тестах IQ по сравнению с их коллегами со 100 %-ным зрением. И дело тут вовсе не в том, что эти дети много читали и испортили глаза. Ученые полагают, что высокий интеллект сам по себе является одним из факторов риска для снижения зрения.

Вокал в песнях часто не нравится

Люди с высоким интеллектом отдают предпочтение инструментальной музыке. Это не обязательно должна быть классика — жанр вообще не играет роли. К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация, которая исследовала музыкальные предпочтения 467 старшеклассников. Ученые сопоставили эти данные с результатами их тестов на невербальный интеллект. Жанровых закономерностей они не выявили, а вот любовь к инструментальной музыке без вокала прослеживалась четко.

Бонус: если в школе вы не поднимали руку, даже когда точно знали ответ, а потом корили себя за это, возможно, вы были самым умным в классе

Чтобы выявить самого умного человека в коллективе, многие руководители пользуются маленькой хитростью: задают простой вопрос. Люди, которые первыми бросаются на него отвечать, обычно не самые умные (даже если отвечают правильно). Интеллект выше у тех, кто отмалчивается — по многим причинам. Во-первых, они всегда думают, что вопрос не так прост, как кажется, и возможен подвох. Во-вторых, они понимают, что ответ на простой вопрос никак их не выделит. Таким образом, и в этой ситуации, и в целом они проявляют лучшие аналитические способности и креативное мышление.