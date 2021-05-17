13 отличий поколения Z от их родителей, которые доказывают, что яблоко от яблони иногда ох как далеко падает

Они выросли с гаджетами в руках, а скроллинг лент в многочисленных соцсетях для них такой же ежедневный ритуал, как чистка зубов. Молодые люди, родившиеся в период с середины 1990-х, прозванные зумерами, — первое digital-поколение. Интернет для них не только основной источник информации, но и место для самовыражения и заработка. Они проводят онлайн по 7 часов в день и, кажется, уже неразлучны со своими смартфонами.

AdMe.ru решил копнуть глубже и разобраться, что из себя представляет поколение Z и в чем отличие «цифровых аборигенов» от их родителей — поколений X и Y.

Не любят звонить, но ценят общение лицом к лицу

Как и их предшественники миллениалы, «зеты», выбирая между звонками и текстовыми сообщениями, примут решение в пользу последних. Однако, будучи поколением, для которого важен визуальный контент, все больше и больше зумеров используют видеосообщения. Этот более быстрый вид коммуникации позволяет подключать мимику и жесты при передаче информации. Сами постмиллениалы отмечают, что, несмотря на господство интернета в их жизни, более ценным для них является личное общение. Именно лицом к лицу они предпочитают решать все деловые вопросы.

Больше всего денег тратят на еду

Больше всего денег поколение Z тратит на еду. Они не могут отказать себе в любимом стритфуде и снеках. При выборе кафе или ресторанов молодые люди ориентируются на отзывы и аккаунты заведений в инстаграме, от просмотра которых должны течь слюнки. Концептуальные места с интересной подачей блюд пользуются особым спросом среди зумеров, ведь там можно сделать фото, которое наберет сотни лайков от виртуальных друзей.

Новое поколение заботится о своем здоровье и с большим аппетитом будет уплетать гастрономические изыски, сделанные из экологически чистой местной продукции. Кстати, именно digital-молодежь все чаще отказывается от мяса в пользу вегетарианского рациона.

Не жалеют средств на развлечения и виртуальные продукты

Постмиллениалы не жалеют средств на развлечения, технологии и моду, а бесплатная доставка имеет наибольшее влияние на их решение приобрести что-либо. Они также доверяют любимым блогерам и охотно покупают рекламируемый ими товар. «Зеты», как ни одно другое поколение, тратятся на виртуальные продукты: подписки на развлекательные сервисы, игры и внутриигровые продукты. Они также покупают виртуальную одежду и обувь. Ну а что, такие футболки и кроссовки не забивают гардероб, а их создание не наносит вреда окружающей среде.

Принимают взвешенные решения

Поколение Z не знает мира без интернета и использует Всемирную паутину в том числе для принятия взвешенных решений. В отличие от своих родителей, постмиллениалы более прагматичны. И перед тем как определиться с покупкой, например, наушников, они пересмотрят десятки обзоров, прочитают тонну отзывов, проанализируют данные и только после сделают заказ оптимального для них товара.

Понимают важность обеспечения безопасности информации, размещаемой в сети

«Зеты», в отличие от своих родителей, не боятся вводить данные своих банковских карт для совершения покупок онлайн и делиться личной информацией в сети. Несмотря на это, они понимают необходимость защиты данных. Чтобы избежать риска взлома камеры на ноутбуке или планшете, постмиллениалы прикрывают ее. Они также внимательно следят за своими публикациями в интернете, так как осознают, что любая информация может быть использована против них.

Не разделяют мир на реальный и виртуальный

Зумеры не разделяют друзей на реальных и виртуальных. Они могут поделиться своими переживаниями как с другом, с которым росли в одной песочнице, так и с товарищем из интернета, с которым каждый вечер бок о бок сражаются в компьютерной игре. Соцсети позволяют им мгновенно переключаться между тематическими онлайн-сообществами, в которые объединяются люди разных бэкграундов. Это значительно развивает коммуникационные навыки молодых людей и расширяет их кругозор.

Опускают глаза при разговоре лицом к лицу

Основное различие между зумерами и их родителями заключается в меньшем зрительном контакте. Представители поколения Z буквально с рождения держат гаджеты в руках и привыкли смотреть вниз, на экран. Поэтому иногда даже при беседе с кем-то они по привычке опускают взгляд в поисках заветного смартфона.

Имеют eco-friendly-мышление

Представители поколения Z отличаются eco-friendly-мышлением. Они следят за своим здоровьем и пытаются минимизировать вред окружающей среде. Употребление натуральных продуктов, поддержка экологичных брендов, покупка одежды в секонд-хендах, отказ от полиэтиленовых пакетов, сортировка мусора — это лишь некоторые из полезных привычек молодежи. Несмотря на то что многие из зумеров еще неплатежеспособны ввиду юного возраста, статистика показывает, что поколение в целом готово переплачивать за этичные продукты и бойкотировать не eco-friendly-бренды.

Не готовы сидеть над учебниками

«Зетам» все труднее дается традиционное обучение с увесистыми учебниками и конспектами. «Много букв» у них вызывает лишь скуку, а удержать внимание поколения Z в течение целого урока ох как непросто. Им проще воспринимать информацию в картинках, а еще лучше в мемах, к помощи которых и прибегают прогрессивные учителя. Современным подросткам ближе и понятнее краткосрочные онлайн-курсы и вебинары. Они занимаются самообразованием и готовы часами смотреть ролики на YouTube о серых китах или цивилизации майя, если эти темы им, конечно, действительно интересны.

Придумывают новые офлайн-развлечения

В число интересов зумеров входят музыка, кино и компьютерные игры. А 62 % представителей этого поколения используют соцсети, чтобы следить за жизнью любимых инфлюэнсеров: актеров, певцов, геймеров и блогеров. Однако развлечения постмиллениалов не ограничиваются экранами телефонов и ноутбуков. На тусовки в барах и клубах у них не всегда есть деньги, некоторым и вовсе рано туда ходить, а шататься туда-сюда по улицам и паркам надоедает. Поэтому они ищут новые способы времяпрепровождения, одним из которых стала «культура аэропортов». «Зеты» запасаются закусками и отправляются в воздушные гавани, чтобы там в полной безопасности знакомиться с новыми людьми и провожать взглядом самолеты.

Путешествуют с раннего возраста

В отличие от предыдущих поколений, зумеры путешествует с раннего возраста. Для них важны не только направления, но и уникальный опыт, который они могут получить, оказавшись на другом конце Земли. Так, пока их родители предпочитают «тюлений отдых» на пляже, они успевают посетить мастер-класс по гончарному искусству, занятие по йоге на берегу моря и исследовать ближайшие окрестности в поисках «инстаграмного» места.

Не ограничивают себя стандартами красоты

Постмиллениалы бросают вызов понятиям о красоте. Они стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и выглядеть так, как комфортно им самим. Яркие прически и эксцентричные образы, мужской маникюр и макияж или же полное отсутствие косметики и мешковатая одежда — каждый выбирает имидж по душе. Гардероб поколения Z — это часто ностальгия по 90-м, в которых многие из «зетов» даже и не жили: узкие сумочки-багеты, босоножки и туфли на платформе, тай-дай. Подросткам важно даже на улице чувствовать себя как дома, поэтому чем проще и свободнее одежда, тем лучше.

Страдают от синдрома упущенной выгоды

В современном мире, кишащем возможностями, поколение Z боится упустить что-то важное. Наблюдая в соцсетях за успехами ровесников, они вгоняют себя в депрессию мыслями о собственной непродуктивности. В поисках себя и желаемой сферы деятельности зумеры трудоспособного возраста все чаще и чаще меняют работу. При этом на каждом месте они стремятся выполнять сразу несколько функций. Молодых людей хлебом не корми — дай что-то персонализировать. И речь не только о кастомной одежде и обуви, но и о должностях. 57 % зумеров предпочитают сами определять список своих обязанностей на рабочем месте.