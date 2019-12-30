13 доказательств того, что талантливые люди похожи, и иногда даже слишком

16
29
29
5k

В 2019 году очень популярными стали приложения и сайты, которые за пару секунд находили похожую на человека с фото знаменитость. Некоторые выбирали очень похожие варианты, другие же могли с легкостью превратить хомяка в Роберта Дауни — младшего.

Мы в AdMe.ru нашли российских и зарубежных звезд, для сравнения которых не нужна помощь искусственного интеллекта. Эти люди так похожи друг на друга, что при первой встрече их легко можно было бы перепутать. Да и при второй тоже.

Полина Гагарина — Кэти Перри

Оксана Акиньшина — Ивонн Страховски

Нюша — Нина Добрев

Ян Цапник — Джереми Реннер

Александра Бортич — Эмили де Рэвин

Данила Якушев — Райан Гослинг

Анна Михайловская — Лейтон Мистер

Геннадий Хазанов — Роберт Де Ниро

Ирина Тонева — Камерон Диас

Константин Крюков — Джастин Тимберлейк

Алена Свиридова — Тони Коллетт

Егор Бероев — Антонио Бандерас

Оксана Пушкина — Джоан Роулинг

Какое совпадение удивило вас больше всего?

16
29
29
5k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться