13 доказательств того, что талантливые люди похожи, и иногда даже слишком

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В 2019 году очень популярными стали приложения и сайты, которые за пару секунд находили похожую на человека с фото знаменитость. Некоторые выбирали очень похожие варианты, другие же могли с легкостью превратить хомяка в Роберта Дауни — младшего.

Мы в AdMe.ru нашли российских и зарубежных звезд, для сравнения которых не нужна помощь искусственного интеллекта. Эти люди так похожи друг на друга, что при первой встрече их легко можно было бы перепутать. Да и при второй тоже.