13 доказательств того, что талантливые люди похожи, и иногда даже слишком
В 2019 году очень популярными стали приложения и сайты, которые за пару секунд находили похожую на человека с фото знаменитость. Некоторые выбирали очень похожие варианты, другие же могли с легкостью превратить хомяка в Роберта Дауни — младшего.
Мы в AdMe.ru нашли российских и зарубежных звезд, для сравнения которых не нужна помощь искусственного интеллекта. Эти люди так похожи друг на друга, что при первой встрече их легко можно было бы перепутать. Да и при второй тоже.
Полина Гагарина — Кэти Перри
Оксана Акиньшина — Ивонн Страховски
Нюша — Нина Добрев
Ян Цапник — Джереми Реннер
Александра Бортич — Эмили де Рэвин
Данила Якушев — Райан Гослинг
Анна Михайловская — Лейтон Мистер
Геннадий Хазанов — Роберт Де Ниро
Ирина Тонева — Камерон Диас
Константин Крюков — Джастин Тимберлейк
Алена Свиридова — Тони Коллетт
Егор Бероев — Антонио Бандерас
Оксана Пушкина — Джоан Роулинг
Какое совпадение удивило вас больше всего?
Фото на превью instagram.com/gagara1987, Adam Bettcher / Stringer / Getty Images