13 правил жизни японцев, которые непостижимы для любого европейца

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Про странности японцев слагают легенды. И если вам однажды повезет посетить Страну восходящего солнца, то будьте готовы принять местные правила поведения: не ходить в гости, мусор нести с улицы домой и ни в коем случае не чистить нос прилюдно. Ах да, и о своих вегетарианских убеждениях лучше не распространяться: все равно мясом накормят.

AdMe.ru сравнил взгляды на жизнь европейцев и японцев: кажется, это 2 параллельные вселенные, которые никогда не пересекутся.

Японки не красят волосы

Пару лет назад они, как и европейские девушки, часто красили шевелюру в коричневые оттенки или делали мелирование, но сейчас в тренде естественные черные волосы. У школьников и студентов должен быть натуральный цвет. И если он не черный, то нужно предъявить доказательства того, что локоны некрашеные, например детские фотографии.

Что касается окраски волос в ядовитые цвета, то этим в Японии занимаются только фанаты аниме и косплееры.

Здесь не принято приглашать друзей в гости

Приглашение даже близкого друга в свое личное пространство здесь является поступком из ряда вон выходящим, так как люди в этой стране считаются достаточно скрытными. Все встречи назначаются в общественных местах. Японцы не ходят в гости просто так или от скуки: для визита должна быть веская причина.

Никто не ест на ходу

У японцев существует культ еды, они фактически возвели ее в высший ранг поклонения. А потому процесс приема пищи здесь — это святое, и местные жители не будут есть, гуляя по улице. Но тем не менее можно пить около торгового автомата с напитками. Прием пищи в городском общественном транспорте также осуждается, но в поездах дальнего следования считается приемлемым.

Считается, что сигналить, когда стоишь в пробке, — хамство

Даже в самых сложных ситуациях на дороге в центре Токио не услышать гудков машин. Горожане в пробках ведут себя прилично, терпеливо ждут и боятся побеспокоить другого на дороге. Европейцы же часто снимают стресс и показывают свое недовольство, используя сигнал автомобиля.

Быть вегетарианцем в Японии практически невозможно

Местная кухня не предполагает, что люди могут не употреблять мясо. Во всех блюдах всегда есть ингредиенты животного происхождения. Даже обычная лапша, как правило, варится на мясном бульоне, поэтому если блюдо выглядит вегетарианским и в нем вроде бы содержатся только овощи, все равно, скорее всего, при его приготовлении пострадали животные.

Насморк может до глубины души оскорбить японца

Если начать чистить нос при ком-нибудь в Японии, то можно нанести ему ужасное оскорбление или даже дать понять, что и вовсе за человека его не считаете. Если у местного жителя насморк, то он обязательно должен носить маску. Странно, что такое отношение к проявлению простуды спокойно сочетается с шумным хлюпаньем при поедании лапши.

Отдых после работы — что-то из области фантастики

Из-за чудовищной занятости в Стране восходящего солнца у людей нет возможности полноценно заниматься своим хобби, спортом или путешествовать. Если японец работает добросовестно, то есть более 60 часов в неделю, то свободного времени практически нет. В Европе вечера можно потратить на себя и свои интересы.

Японцам нельзя помогать друг другу в работе

В Японии не стоит выполнять чужую работу. Ведь именно она здесь делает человека полноценным членом общества, и если вы разложили письма за почтальона или подняли мусор за уборщика, это может быть воспринято не как помощь, а как факт того, что вы пытаетесь занять его законное место.

Пользоваться урнами не получится

В Токио почти нет урн и люди бросают мусор в кучи, которые позже вывозят специальные службы. Это связано с тем, что в начале 2000-х годов часто минировали урны и в результате таких терактов были погибшие. Многие японцы вообще предпочитают донести свой мусор до дома и там его уже утилизировать. Курят горожане в строго отведенных местах, поэтому проблем с окурками у них также не возникает.

В Японии люди подмечают любые мелочи

В обществе японцев мимолетный взгляд и взмах руки не останутся незамеченными. Любое изменение в голосе — и сразу последует вопрос: «Все в порядке?» Люди тут без слов, по самым незначительным признакам могут считывать информацию и предугадывать все просьбы и пожелания. Иностранная женщина может долго доказывать свою любовь японскому мужчине, но он поймет, что его любят, только тогда, когда она сделает ему, например, чай по особому рецепту или красиво нарежет фрукты специально для него. А то, что она уехала из своей страны, оставив всех друзей и родственников, не считается доказательством.

Женщинам априори платят меньше за работу

В стране очень сильны идеи патриархата. Официально они не продвигаются, но все прекрасно понимают, что дело женщины — заниматься домом и семьей. А если она решила строить карьеру, то для начала ей нужно смириться с тем, что она будет получать меньше денег, чем мужчина на аналогичной должности. Поэтому некоторые девушки открывают свои фирмы и устанавливают удобные им правила. В этом есть другая сторона: после свадьбы обычно власть над семьей и домом берет супруга. Она контролирует все, даже количество денег, которые муж может иметь на карманные расходы. Здесь распространена практика переводить зарплату добросовестного японца жене, которая обычно не работает.

Есть такая традиция — с начальником по барам ходить

Ходить в бар с начальником уже стало традицией в этой стране. Считается, что таким образом укрепляются отношения в коллективе. В своеобразном рабстве находятся офисные работники: если не пойдешь, то выбьешься из коллектива, а этого они больше всего боятся. Но если кто-то из коллег не хочет идти, его никто не будет заставлять. Однако отказывать нужно, соблюдая все правила японского этикета, чтобы не обидеть работодателя, ведь он приглашает всех веселиться за свои деньги.

В Японии не платят за переработку

Если в офисе негласно существует правило ежедневной переработки, то японец будет без всяких возражений задерживаться на рабочем месте. Зарплата офисных сотрудников повышается в зависимости от срока работы в компании, а не от их заслуг. Поэтому можно каждый день получать новое задание или растянуть одну задачу на пару дней, изображая полную занятость. Большинство местных выбирают второй вариант.

Вы смогли бы жить по таким правилам?