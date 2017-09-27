13 старых игрушек из Макдоналдса, которые сегодня стоят в 100 раз больше

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Первый детский набор появился в сети в 1979 году как часть рекламной акции — рестораны Сент-Луиса решили сделать продукт специально для детей. Идея пришлась по вкусу, и спустя 18 лет сеть продавала по 100 млн игрушек в год. AdMe.ru выяснил, какие наборы и фигурки пользуются особой популярностью у коллекционеров и сколько можно заработать, разобрав свои ящики с игрушками.

13. Брелки с тамагочи по $ 30 за набор

Это не совсем то, чем кажется. Тамагочи из детского набора были внешне похожи на оригинал, но на самом деле это были коробочки с брелками внутри. Тем не менее такой сувенир из 1990-х до сих пор пользуется спросом. Цена: около $ 30 за набор.

12. Наборы для пластилина Play-Doh за $ 50

Застывающий пластилин — одна из самых популярных детских игрушек. Большим спросом пользуются винтажные наборы из Макдоналдса, в которые входят инструменты и формочки, чтобы лепить бургеры, картошку фри и разноцветные коктейли. Цена: около $ 50 за набор из 1993 или 1998 года или по $ 20 за отдельные игрушки.

11. Наборы и фигурки Lego за $ 100

Вряд ли найдется много желающих продать такие наборы. Дети и взрослые отслеживают появление на аукционах этих игрушек и охотятся за редкими фигурками, которые совместимы с обычным конструктором. Цена: до $ 250 за игрушку Lego Bionicle, около $ 100 за один из наборов и около $ 30 за редкую фигурку.

10. Набор Snoopy за $ 400

Одна из самых милых и популярных коллекций игрушек за всю историю сети. Самым популярным считается набор 1998 года, который сегодня продается на аукционах за несколько сотен долларов. Набор 1999 года стоит уже пару сотен, а 16 плюшевых собак в домике с кармашками можно купить за $ 100. Цена: от $ 100 за набор или по $ 15 за игрушку.

9. Полный набор Furbies за $ 1000

В конце 1990-х в сети появилась почти сотня лохматых Ферби — игрушка-робот с мягкой шерсткой и большими глазами, которая умеет говорить. Серии этих чудаковатых ребят пользуются огромной популярностью до сих пор, поэтому их периодически перезапускают. Цена: полный набор из 1998–1999 годов за $ 1000 и по $ 20 за одну игрушку.

8. Игрушка из серии Potato Heads за $ 120

Одна из самых безумных игрушек — мистер Картофельная голова родом из 1949 года — не раз становилась героем детских наборов в McDonald’s. К каждой фигурке идет набор аксессуаров, который подходит ко всем другим картофелинам: уши, носы, глаза, руки, шляпы и костюмы. Цена: до $ 120 за игрушку из набора к Хеллоуину 2010-го или по $ 15 за обычные фигурки из 1990-х.

7. Плюшевая игрушка из серии Space Jam за $ 50

Редкая коллекция из 7 плюшевых игрушек 1996 года. Самыми разыскиваемыми стали Багз Банни и Даффи Дак. Здесь не нашлось места для главного героя «Космического джема», но McDonald’s вместе с Майклом Джорданом придумал другую серию игрушек Fitness Fun, которая пользовалась успехом. Цена: около $ 50 за игрушку или примерно $ 200 за весь набор.

6. Мультяшки из набора 100 Years of Magic за $ 70

Компания Disney в честь юбилея выпустила огромную коллекцию из 100 игрушек, созданных по образу самых популярных персонажей мира Disney. Каждая фигурка стоит на маленьком постаменте, где указано имя персонажа и год, когда он впервые появился на экране. Цена: около $ 70 за одну фигурку и до нескольких тысяч долларов за весь набор.

5. Наборы «Гадкий я» за $ 500

Игрушки в виде миньонов из мультфильма «Гадкий я» и его продолжений вызвали небывалый интерес. Первая серия игрушек вышла несколько лет назад, но коллекционеры уже готовы заплатить круглую сумму за полную серию к одному из фильмов. Цена: до $ 500 за набор.

4. Наборы Super Mario Bros. 3 за $ 300

Впервые серия Super Mario появилась в августе 1990 года благодаря невероятной популярности одноименной игры. В наборе было 4 игрушки, и нераспакованная коробочка спустя 27 лет ценится больше всего. Позже серию перезапускали раз в несколько лет. Цена: до $ 300 за набор или до $ 50 за отдельную игрушку.

3. Куклы Barbie за $ 150

Куклы Barbie попали в серии детских наборов в конце XX века, после чего регулярно возвращаются. Их аксессуары и малышки-дети отлично дополняли вселенную оригинальных Barbie. Самые востребованные куклы среди коллекционеров — те, что родом из 1990-х. Цена: до $ 150 за куклу.

2. Машинки Hot Wheels за $ 100

Игрушки из этой серии — самые продаваемые за всю историю сети. Коллекции часто обновляются, потому что мальчики во все времена были без ума от Hot Wheels. Один из самых популярных — набор 1983 года. Цена: до $ 100 за машинку или до $ 400 за весь набор из 14 машинок.

1. Плюшевые игрушки Beanie Babies за $ 10 000

Если у вас сохранилась мягкая игрушка из серии Beanie Babies 1997 года, то вы можете неплохо заработать на ее продаже. И купить себе новый автомобиль. Цена: до $ 10 000 за одного мишку.