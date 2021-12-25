13 раз, когда стилистам телешоу хочется сказать: «Верните как было и уберите свои руки»

Редкое модное шоу обходится без перевоплощений участников. У некоторых из них после пары часов в кресле профессионала словно новая жизнь начинается, а другие с трудом сдерживают слезы. Потому что даже самые именитые специалисты могут ошибиться с выбором платья или краски для волос. Благо всегда можно переодеться и вновь изменить цвет шевелюры.

AdMe.ru посмотрел архивы и выбрал самые неоднозначные преображения на телевизионных шоу, которые у участников вызвали целый спектр эмоций.

Подруга не поддержала экспертов, которые сказали, что в новом образе Гульмира выглядит моложе.

Женщина считает, что эффект обратный — ее состарили. Зрители также не оценили преображение героини, отметив, что новая прическа Гульмиры ей не идет, и именно поэтому женщина чуть не заплакала во время дефиле. Помимо этого есть мнение, что стилисты программы ошиблись и с макияжем женщины: с ее близко посаженными глазами не стоило делать подобный акцент.

Тайра Бэнкс вдохновилась образом Розмари из фильма «Ребенок Розмари», когда придумывала прическу для Кассандры

Когда героиня узнала, какое преображение ее ждет, она расплакалась, потому что очень любила свои длинные темные волосы. Однако позже было принято решение состричь еще несколько сантиметров, Кассандра отказалась и в итоге покинула проект.

«Из молодой девушки тетку сделали, ну неужели ведущие этого не заметили?»

Сама Ксения, увидев преображение, была в легком шоке. Девушке 18 лет, и она отметила, что в отражении не она, а какая-то 25-летняя девушка. Также героиня призналась, что ей жалко отрезанных волос.

У Дензела не растет борода, поэтому он обрадовался, когда узнал, что у него будет накладная

Итогом молодой человек остался доволен, даже несмотря на то, что выглядела борода не очень естественно. Но вот другая участница проекта не оценила преображение и считала, что Дензелу лучше было до изменений. И хотя сам молодой человек был рад новому образу, чаще его все же можно было видеть без искусственных волос.

Ведущие признали, что оба стилиста проекта работали с одинаковой идеей, подбирая схожие оттенки

Несмотря на восторженные реакции сестры главной героини, многие зрители посчитали, что главное преимущество стилистов программы — это прическа и макияж. Наряды, по их мнению, подобраны неудачно, их скорее можно один раз примерить, но не носить каждый день.

Главная героиня Юля осталась очень довольна преображением и в итоге забрала то, что предложили ей модные эксперты

Мало кто еще оценил преображение героини. Люди считают, что девушку одели в стиле 80-х, что совсем ей не идет, к тому же это неактуально. Также Эвелина Хромченко добавила, что один из комплектов от стилистов программы был создан непропорционально, а укладка сделана не совсем удачно.

Бриттани была позитивно настроена, поэтому с улыбкой восприняла новость о том, что у нее теперь будут длинные и пышные рыжие волосы

Несмотря на позитивный настрой, девушка сомневалась, насколько комфортно будет себя чувствовать с искусственными волосами. При этом сам процесс создания задуманной прически был неприятным: Бриттани пришлось терпеть боль. В носке новая шевелюра тоже не была беспроблемной. Один из узлов на голове был настолько тугим, что девушка не могла ни о чем другом думать, ей было попросту больно. У Бриттани также постоянно чесалась голова, и, чтобы хоть немного снять напряжение, она использовала карандаш, потому что руками почесать голову было невозможно. Когда участница рассказала о своих переживаниях, Тайра Бэнкс извинилась и прислала к ней парикмахера, который избавил ее от накладных волос. Ведущая также позже призналась, что с натуральными волосами Бриттани выглядит намного лучше.

«Какой мальчик хороший. Был до нападения стилистов»

Роману не понравилось, как с ним поработали стилисты программы. Молодой человек считает, что он слишком стар для подобной одежды.

И муж героини, и она сама остались довольны тем, как поработали стилисты проекта

Но вот мнение зрителей оказалось противоположным. Многие посчитали, что приглашенный стилист поработал лучше. Главную героиню перекрасили в почти черный цвет и подобрали темные комплекты, и это не пошло на пользу. Анна стала выглядеть хоть и элегантнее, но значительно старше.

Преображение Энн заключалось в том, чтобы сделать ее блондинкой

Девушка была рада этому, потому что ей стало интересно, как она будет выглядеть с новым цветом волос. Однако впоследствии она расплакалась, когда увидела, насколько ей обрезали волосы. Энн ненавидит короткие стрижки, поэтому ей оказалось непросто свыкнуться с новой собой.

«Много было разговоров о том, что одежда героини не соответствует такой уникальной красоте, как итог предложили стандартный гардероб»

Многие зрители восторгались красотой главной героини, но они также отмечали, что новые комплекты одежды были в некоторых моментах вульгарными. Сама же Екатерина сказала, что ей нравится то, как с ней поработали стилисты.

Стилисты проекта решили, что Филу будет лучше с длинными волосами. Но молодому человеку искренне не нравилась идея

Ему говорили успокоиться, быть терпеливым и сильным и просто ждать, пока профессионалы закончат свою работу. Другие участники также не оценили его преображение, считая, что прическа ужасная. Хотя в итоге Филу понравился его новый образ.

Многие отметили, что героиня изменилась только благодаря макияжу и новому цвету волос, комплекты в обоих случаях были одинаковыми

А некоторые зрители посчитали, что с рыжим цветом волос Мария выглядит моложе и задорнее. Также некоторые вопросы у Эвелины Хромченко вызывал выбор аксессуаров и обуви к некоторым комплектам стилистов программы.