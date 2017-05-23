13 человек, которые оказались слишком хороши для своей работы
Некоторые люди не только умеют хорошо делать свою работу, но и искренне любят то, чем занимаются. Они продумывают мельчайшие детали и стремятся все довести до совершенства.
AdMe.ru собрал 13 примеров того, как эти ребята смогли вывести свою работу на новый уровень крутизны.
Когда действительно ждешь вопроса от клиента
Огоньки на табличках в этом ресторане позволяют узнать, занята ли уборная. И не надо стоять у двери!
Корейский бармен превращает обычный кофе в произведение искусства
Заботливые сотрудники отеля приделали к стене подушку, чтобы постояльцы не ударялись головой
Лифт здания парковки, где у каждого этажа есть забавное название и своя картинка. Так посетители точно не забудут, где оставили машину
Плюшевые панды попытались сбежать из IKEA. Очевидцы побега просто не смогли не купить бедняжек
Зеркало в магазине одежды, позволяющее увидеть, как вы будете выглядеть в «лучах» вечернего, дневного и офисного освещения
Лупа в аптеке, чтобы наконец разобрать мелкий шрифт на упаковке
Так выглядит каска рабочего, который занимается укладкой искусственного травяного покрытия
Интересно, какие темы еще есть у водителей? Придется на всех такси прокатиться, чтобы узнать
Подача полотенец и уборка номеров в этом отеле вышли на новый, недосягаемый уровень
В туалете кинотеатра есть экран, транслирующий фильм, с которого вы были вынуждены уйти. Лишь бы зритель ничего не пропустил
Ведущий прогноза погоды пришел на работу в таком забавном костюме. +100 к настроению коллег и телезрителей