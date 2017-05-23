13 человек, которые оказались слишком хороши для своей работы

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Некоторые люди не только умеют хорошо делать свою работу, но и искренне любят то, чем занимаются. Они продумывают мельчайшие детали и стремятся все довести до совершенства. AdMe.ru собрал 13 примеров того, как эти ребята смогли вывести свою работу на новый уровень крутизны.

Когда действительно ждешь вопроса от клиента

Огоньки на табличках в этом ресторане позволяют узнать, занята ли уборная. И не надо стоять у двери!

Корейский бармен превращает обычный кофе в произведение искусства

Заботливые сотрудники отеля приделали к стене подушку, чтобы постояльцы не ударялись головой

Лифт здания парковки, где у каждого этажа есть забавное название и своя картинка. Так посетители точно не забудут, где оставили машину

Плюшевые панды попытались сбежать из IKEA. Очевидцы побега просто не смогли не купить бедняжек

Зеркало в магазине одежды, позволяющее увидеть, как вы будете выглядеть в «лучах» вечернего, дневного и офисного освещения

Лупа в аптеке, чтобы наконец разобрать мелкий шрифт на упаковке

Так выглядит каска рабочего, который занимается укладкой искусственного травяного покрытия

Интересно, какие темы еще есть у водителей? Придется на всех такси прокатиться, чтобы узнать

Подача полотенец и уборка номеров в этом отеле вышли на новый, недосягаемый уровень

В туалете кинотеатра есть экран, транслирующий фильм, с которого вы были вынуждены уйти. Лишь бы зритель ничего не пропустил