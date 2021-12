13 английских слов и выражений, которые нам кажутся уместными, а иностранцы от них глаза закатывают

Вы наверняка замечали, что иногда иностранная речь звучит очень знакомо. Действительно, из-за большого числа заимствований похожие друг на друга русские и английские слова могут иметь одно и то же значение. Но это правило имеет ряд исключений. Иногда слово переводится неожиданным образом или вовсе отсутствует в английской речи — да-да, некоторые англицизмы русскоязычные люди придумали сами.

Мы в AdMe.ru разобрались с хитрыми словами и выражениями, которые могут запутать даже продвинутого ученика. Этим списком можно смело пользоваться самому и делиться с увлеченными английским языком друзьями.

Accurate и tidy

Если хотите подчеркнуть аккуратность и опрятность человека, следует использовать слово tidy. Accurate же не имеет ничего общего с внешним видом или чистотой дома. Его применяют, когда говорят о точности. Например, прогноз погоды может быть accurate. Этим словом можно разнообразить свою речь, если необходимо подчеркнуть правоту суждений собеседника. Вместо «that’s right» следует сказать «that’s accurate».

Normal и okay

Если человек интересуется вашими делами, не стоит говорить «I’m normal». Такой ответ будет значить, что вы попросту находитесь в трезвом уме и твердой памяти. В следующий раз на рядовое «How are you?» лучше ответить просто и лаконично — «I’m okay» или «I’m fine».

Face control и bouncer

Face control изобрели русские для обозначения охранников на входах в ночные клубы. В англоговорящих странах у этого вида охраны есть свое название — bouncer. Самым близким к оригиналу переводом было бы слово «вышибала».

Magazine и shop

Пусть созвучное русскому магазину magazine вас не смущает. В английском языке так называют журнал для чтения. Чтобы иностранцы поняли ваше намерение посетить магазин, стоит использовать слова shop или store.

For good и for the better

«Ты хочешь сказать, чтобы я просто ушел сейчас или ушел навсегда?»

Простая с виду конструкция for good может смутить новичка. For good значит «навсегда». Если же вы хотите сказать, что все к лучшему, используйте словосочетание for the better.

Businessman и entrepreneur

Для обозначения профессий в английском языке все больше используются гендерно-нейтральные варианты. Так, обозначения с корнем -man все реже встречаются в речи. Ставшее таким родным слово businessman следует заменить словами businessperson или entrepreneur.

Strings и thongs

Когда Эд Ширан поет «play the strings», никто не считает это вульгарным. Дело в том, что в английском языке у слова strings совсем другое значение. В данном контексте певец говорит о струнах гитары, но string также может быть веревкой или ниткой бус. На случай похода в магазин нижнего белья запомните слово thongs — именно так называют трусики-стринги.

Brother/sister и cousin

Это в русском языке у сестер и братьев степень родства определяется прилагательными, а в английском языке для этого используют простое слово cousin. Так, например, родных сестер Ким и Кортни Кардашьян можно назвать sisters или siblings, а двоюродных сестер Дженни и Мелиссу Маккарти — только cousins.

Shop и grocery store

Услышав слово shop, носитель языка поймет вас, но наверняка уточнит, какого рода шопинг вы собираетесь совершить. Для обозначения продуктового магазина следует использовать словосочетание grocery store. В английском языке для каждого рода магазина найдется свое слово. Так, например, универмаг называют department store, а мясную лавку — butcher’s.

Clip и music video

Еще один ложный друг переводчика — слово clip. В английском языке так называют обычные канцелярские скрепки или зажимы. Для обозначения музыкального клипа используется словосочетание music video. К слову, профессии клипмейкера в английском тоже нет. Созданием видеоклипов занимается режиссер — director.

Icebox и freezer

В начале XX века компактный комнатный шкаф-холодильник именовали icebox. Сегодня никто так не говорит. «Ледяную коробку» — речь, конечно же, о морозильной камере — принято называть freezer. Если перевести с английского буквально — замораживатель.

Refrigerator и fridge

Для обычного холодильника в английском языке есть сразу несколько слов. Вариант подлиннее — refrigerator. Его можно встретить разве что в техническом паспорте устройства. В устной речи уместнее использовать версию покороче — fridge.

Altogether и all together

Всего одна буква может поменять смысл целого предложения. Так, например, наречие altogether следует переводить как «в целом, всего». У all together совсем другое значение. Это выражение используют, когда хотят сказать все вместе. «Было приятно снова собрать всю семью вместе — It was lovely to have the family all together again».