13 актрис Золотого Голливуда, которые дадут фору современным красоткам

Во все времена существовали женщины, вызывавшие восхищение у миллионов людей. Золотой век Голливуда был особенно богат на таких красавиц. Каждая из них обладала своим собственным, особенным очарованием. Нестандартные лица, изящные черты, нежность и женственность — все это до сих пор покоряет наши сердца.

Мы в AdMe.ru, как и многие, любим смотреть на настоящую красоту. Поэтому решили напомнить вам о женщинах, у ног которых когда-то был весь мир.

Симона Синьоре

Французская актриса и американский «Оскар» — необычная комбинация. Однако у Симоны Синьоре получилось. Дважды она была замужем: со вторым мужем, Ивом Монтаном, она прожила 35 лет, до самой своей смерти.

Жанна Моро

Режиссеры не хотели снимать ее из-за «немодельной» внешности. Однако в 1960-х Жанна Моро стала одной из самых востребованных актрис, получила множество наград за актерское мастерство и несколько раз сама возглавляла жюри на кинофестивалях.

Оливия Мэри де Хэвилленд

Оливия Мери де Хевилленд знакома многим из нас благодаря оскароносной роли Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром». В актерском мире она известна благодаря судебному процессу, который позволил актерам получить большую свободу во взаимоотношениях с киностудиями.

Джинджер Роджерс

Джинджер Роджерс, одна из самых кассовых и высокооплачиваемых актрис 1940-х годов, прославилась благодаря тандему с Фредом Астером «Джинджер и Фред», который стал очень популярным танцевальным дуэтом. В 1941 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Мартин Кароль

Эта французская актриса за свою относительно короткую жизнь снялась более чем в 50 фильмах и была достаточно хорошо известна. Самой яркой считается ее роль в фильме о Лоле Монтес. К сожалению, актриса скончалась в возрасте 46 лет.

Мишель Мерсье

Нет, наверное, человека, который бы не смотрел фильм «Анжелика — маркиза ангелов». От главной роли в этой картине отказались Брижит Бардо и Катрин Денев. А Мишель Мерсье не отказалась — и правильно сделала. Благодаря этой роли ее красоту увидел весь мир.

Джейн Уайман

Эта красивая женщина была очень популярной и востребованной актрисой в 1930–50-е годы. Она получила «Оскар» за роль без слов, сыграв глухонемую. Также Джейн была первой женой Рональда Рейгана (задолго до того, как он стал задумываться о политической карьере).

Сара Монтьель

Сара Монтьель начинала свою карьеру как певица, а не как актриса, и добилась огромного успеха. Однако красота и талант девушки сделали свое дело: в 16 лет ее заметили на кинопробах. Тогда и началась ее актерская карьера. Сначала она снималась на родине, в Испании, однако настоящая слава пришла к ней в Голливуде.

Дебора Керр

Британская актриса, популярная в 1950–60-х годах, номинировалась на «Оскар» 6 раз и ни разу не выиграла его. Тем не менее Дебора получила статуэтку от Academy Honorary Award: в 1994 году ей вручили ее «за достижения всей жизни».

Морин О’Хара

Она была невероятно популярной в середине прошлого века, хотя первые кинопробы девушки, казалось бы, прошли неудачно. Однако ее заметил известный актер, который впоследствии порекомендовал Морин для другого фильма. В результате ей предложили 7-летний контракт, а одной из ее первых ролей стала роль в фильме Альфреда Хичкока.

Полетт Годдар

Эта женщина прожила яркую жизнь: ее карьера началась в детстве, когда маленькая красивая девочка стала моделью магазина «Сакс Пятая Авеню». В 15 лет она стала танцовщицей, а после первого брака, принесшего ей $ 375 тыс., перебралась в Голливуд и стала актрисой. Была замужем за Чарли Чаплином и Эрихом Марией Ремарком.

Джин Тирни

Однажды 17-летняя девушка попала на киностудию, где режиссер Анатоль Литвак был поражен ее красотой и предложил ей стать актрисой. В 1940–50-х годах Джин действительно стала очень популярной голливудской актрисой, которую номинировали на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Эльса Мартинелли

Карьера итальянской актрисы, ставшей известной в 1950-е годы, началась с работы моделью: в 1953 году юную официантку заметил молодой дизайнер. Позже ее пригласили сниматься в кино, а в 1956 году она удостоилась награды на 6-м Берлинском международном кинофестивале.