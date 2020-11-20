13 аксессуаров, которые окончательно устарели, но многие упорно продолжают их носить

Жизнь современных трендов скоротечна. И то, что вчера считалось модным или классикой, сегодня устаревает и отправляется в утиль. Это касается не только обуви и одежды, но и аксессуаров. Иногда даже маленькая деталь может испортить самый продуманный образ. Если вам хочется разобраться в том, что сейчас актуально, — наша статья для вас.

AdMe.ru следит за модными показами. Теперь мы точно знаем, какие аксессуары нужно убрать на верхнюю полку шкафа. И чем их можно заменить, чтобы выглядеть стильно и ярко.

1. Заколка с жемчужинами

Пару лет назад заколки с жемчугом были хитом. Их продавали ювелирные магазины, масс-маркет, шоурумы и китайские сайты. В этом аксессуаре нет ничего ужасного. Просто чем популярнее вещь, тем быстрее она надоедает и переходит в разряд антитрендов. Стильной альтернативой могут служить геометричные заколки, объемные ободки в стиле 90-х, повязки в восточном стиле или невидимки.

2. Массивное ожерелье с камнями

Плотно прилегающее к шее колье было очень популярно лет 5 назад. Оно утяжеляет образ и требует тщательного подбора остальных аксессуаров. Сейчас в моде минимализм. На смену ожерелий приходят крупные цепи. Носить их можно как с женственными платьями и блузками, так и с водолазкими и свитерами.

3. Снуд

Когда-то снуды смотрелись оригинально. Но время неумолимо, и все оригинальное превращается в скучное и неинтересное. Если вы хотите разнообразить гардероб, вместо снуда выбирайте лаконичный оверсайз-шарф или большой платок. А тем, кто носит снуд на голове, могут приглянуться шерстяные косынки и капоры.

4. Комплекты украшений

У гарнитуров есть один плюс — не нужно долго думать над тем, что и как сочетать между собой. Комплект украшений уместен на торжественных мероприятиях: свадьбах, выпускных или мероприятиях со строгим дресс-кодом. В остальных же случаях гарнитур выглядит как привет из прошлого. Если у вас есть проблема с подбором украшений, присмотритесь к изделиям, выполненным в одном стиле, металле или с общими деталями.

5. Подвеска с буквами

Подвески с буквами потеряли актуальность. Сегодня дизайнеры предлагают анималистичные украшения в виде морских созданий, насекомых и животных. Романтичные барышни могут обратить внимание на кулоны в виде сердечек. А любителям бохо понравятся кулоны с натуральными, почти не обработанными камнями.

6. Шляпа с волнистыми полями

Стилисты советуют оставить шляпы с волнистыми полями в шкафу до лучших времен. На смену им пришли головные уборы с узкими, широкими, но устойчивыми полями. Самым смелым стилисты предлагают заменить шляпы на панамы и береты из экокожи.

7. Тонкая цепочка с большим кулоном

Такие кулоны еще и с обилием камней или страз старомодны. Но, невзирая на это, их до сих пор можно найти в магазинах. А если сочетать украшения с водолазкой или тонким трикотажным свитером, получится образ прямиком из 2000-х. Если вы не хотите отказываться от таких украшений, просто снимите подвеску. Интересно смотрится микс из нескольких цепочек разной толщины и фактуры.

8. Красная нить

Красная нить из религиозного символа уже давно перекочевала в сферу моды. Ее можно купить в ювелирном магазине или у хендмейд-мастериц. Иногда на нити вешают подвески, которые символизируют богатство, счастье, удачу в карьере и так далее. Если вы не придаете глубокого смысла этому украшению, замените его на браслеты-цепи. Футуристично выглядят украшения в форме расплавленного металла.

9. Жемчужная нить

Длинные бусы из пластикового «жемчуга» могут накинуть десяток лет, а небольшая нитка на шее не вписывается в образ современной девушки. Такие украшения уже давно стали классикой, но и они требуют обновления. Сочетайте короткую жемчужную нить с тонкими цепочками или подвесками. Обратите внимание на неровный барочный жемчуг. Украшения с ним выглядят свежо и необычно.

10. Абстрактные украшения

В ювелирных магазинах полно абстрактных витиеватых изделий, украшенных россыпью камней. Кажется, что их дизайн не менялся с 1980 года. В фаворе у модниц дутые кольца, мужские печатки с гравировкой, перстни к крупными камнями. А все «чрезмерно ювелирные» украшения лучше носить на торжественных мероприятиях.

11. Шапка крупной вязки

Когда шапки крупной вязки стали набирать популярность, мнения о них были неоднозначными. Одни говорили, что головной убор не защищает от холода и делает голову огромной. Другие — что он уютный и оригинальный. Актуальна в наступающем сезоне вязаная шапка бини в рубчик. Цвет нейтральный, от нежно-молочного до черного.

12. Черненые металлы

Дизайнеры считают, что черненые металлы начинают терять свою актуальность. На смену им приходят украшения из одноцветных металлов и смеси золота и серебра. В тренде изделия из бирюзы, особенно в сочетании с бриллиантами.

13. Двусторонние серьги

Еще один аксессуар, который постепенно уходит на второй план. У таких сережек по обе стороны от замочка расположены декоративные элементы. Любительницам маленьких аккуратных украшений понравятся широкие колечки из толстого металла и гвоздики с крупными камнями.