13 абсурдных фактов о нашей с вами жизни
Наши представления об окружающем мире с завидной регулярностью разбиваются на мелкие осколки об новые открытия и исследования. Это серьезные и уважаемые работы, призванные улучшить нашу жизнь или просто дать ответы на давно волнующие нас вопросы.
Но есть и другая категория фактов. Они становятся известны в результате наблюдений таких обычных людей, как мы с вами.
AdMe.ru собрал несколько доказательств того, что наш мир прекрасен, хоть и чуточку безумен.
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