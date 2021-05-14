12 звездных примеров того, как визажист может разрушить или возвысить образ

Все знают, что макияж способен кардинально изменить внешность. И если обычные люди могут позволить себе придерживаться одного подходящего образа, то звезды мирового уровня в поисках популярности вынуждены постоянно освежать свой имидж. Но даже они не знают заранее, что из этого выйдет — крах или очередной хит.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за известными личностями, а еще больше — учиться на их примере. Сегодняшняя подборка наглядно покажет, на что способен удачный или неподходящий макияж. И даже звезды Голливуда — символы красоты и привлекательности — не застрахованы от казусов.

Ники Минаж

Сейчас макияж Ники Минаж выглядит менее кукольным, чем раньше. Теперь певица предпочитает более сдержанные оттенки и ресницы умеренной длины. Согласно мнению ученых, оптимальная длина ресниц должна составлять треть размера глаза, что объясняется физиологическими причинами. Однако и с эстетической точки зрения непропорционально длинные ресницы могут испортить даже самый продуманный образ.

Анджелина Джоли

Даже такие мировые звезды, как Анджелина Джоли, не застрахованы от фейлов. Фото слева — известный пример неудачного применения полупрозрачной пудры, использование которой связано с рядом нюансов. Поэтому перед фотосессией настоятельно рекомендуется проверять, хорошо ли смотрится макияж именно при том освещении, при котором будет проводиться съемка.

Дженнифер Лоуренс

Нанося макияж, лучше не заходить далеко за естественный контур губ. Если соблюдать умеренность, этот прием может сработать и губы покажутся более полными. Но если переборщить, то они будут выглядеть неестественно. Видимо, Дженнифер Лоуренс заметила этот момент, и теперь ее мейкап тщательно выверен и выглядит профессионально.

Кристина Агилера

Золотое правило макияжа гласит: нужно подчеркивать либо глаза, либо губы, но не то и другое одновременно. Например, если ярко выделены глаза, то для губ лучше выбрать естественный оттенок. На втором фото у Кристины Агилеры поставлен акцент на глаза, а помада выбрана приглушенного цвета, что делает ее образ более сбалансированным.

Дженнифер Лопес

Светлая помада (коралловая, нюдовая, розовая) зачастую прекрасный выбор. Благодаря ей губы выглядят более полными и свежими. Но при выборе слишком бледного оттенка лицо может смотреться неестественно и даже болезненно. Подобного провала не удалось избежать даже такой признанной красавице, как Дженнифер Лопес. Однако сейчас знаменитость хорошо изучила свою внешность и точно знает, как подчеркнуть свои достоинства с помощью макияжа.

Кристен Стюарт

Удачно нанести лайнер — дело не из легких, и не каждый эксперимент с подводкой заканчивается успешно. Даже у звезд Голливуда это не всегда получается. Благо есть много советов специалистов о том, как не допустить шаблонных ошибок. Не стоит объяснять, что более лаконичная подводка делает взгляд Кристен Стюарт мягким, но при этом не лишает его дерзости.

Натали Дормер

Обведение верхнего века карандашом или лайнером — хорошая идея. А вот нанесение контура на нижнее веко может визуально уменьшить даже самые большие глаза. Кроме того, средство может потечь, создавая темные круги. Макияж на правом снимке делает Натали Дормер заметно свежее и моложе.

Кейт Бланшетт

Румяна добавляют лицу свежести, но чрезмерное их количество может дать обратный эффект. Поэтому их рекомендуют наносить при естественном дневном свете: так можно лучше контролировать процесс использования косметических средств. Разница хорошо видна на этих двух фото: если на первом тон лица Кейт оставляет желать лучшего, то на втором к нему не сможет придраться даже самый педантичный визажист.

Шэрон Стоун

Выбирая макияж, очень важно учитывать природные данные. Например, оттенок кожи может быть теплым или холодным, розовым или золотистым. Правильный мейкап может значительно оживить лицо, как это и получилось у Шэрон Стоун.

Марго Робби

Сбалансированная растушевка теней делает макияж более естественным. По словам экспертов, под рукой должно быть минимум 3 кисти: одна — для нанесения средства и две чистые, чтобы закончить процесс без лишних следов. На первом снимке визажист Марго Робби, возможно, немного переусердствовал с тенями, в то время как на втором специалист выбрал более естественные оттенки и мягко их растушевал.

Селена Гомес

Слишком яркая помада привлекает внимание к любым мелким линиям вокруг рта или недостаткам. Из-за нее может сложиться впечатление, что женщина старше, чем на самом деле. Спокойный, почти воздушный мейкап Селены Гомес привнес в ее образ утонченность и легкость.

Сирша Ронан

По мнению визажистов, если на вас ослепительный наряд, то для баланса лучше использовать нейтральную палитру макияжа. Именно так и поступила Сирша Ронан, и результат полностью оправдал себя: нежные, теплые оттенки на втором снимке придают ей тот самый шарм, за который ее так любят зрители. А вот необычный эксперимент с подведенными нижними веками и отсутствием помады делает ее образ блеклым и даже немного болезненным.