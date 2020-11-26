12 звездных платьев, которые нехило потрепали нервы своим хозяйкам

Выбрать идеальный наряд для важного мероприятия — миссия сложная, но выполнимая. И даже у звезд мирового уровня бывали случаи, когда платья мечты выматывали не на шутку. На нарядах одних расходились швы в самый неподходящий момент, другие не подумали, удобно ли им будет двигаться.

Мы в AdMe.ru любим напоминать себе, что звезды тоже люди, поэтому покопались в историях моделей, актрис и певиц и узнали, какие проблемы с нарядами возникали у них.

Мадонна рухнула со сцены вниз головой из-за плаща

Во время выступления на церемонии награждения BRIT Awards 2015 с Мадонной произошел несчастный случай. Все случилось по вине ребят, бывших у нее на подтанцовке. По плану певица должна была незаметно развязать плащ, а танцоры — быстренько его снять. Но что-то пошло не так. Вот как объясняет случившееся сама Мадонна: «Перед выступлением все боялись, что тяжелый плащ соскользнет с меня, пока я иду, поэтому его очень туго завязали. Вот я шла, подобно королеве, добралась до вершины лестницы, дернула шелковую ленту, а она не развязалась. У меня был выбор: либо задохнуться, либо упасть. Я выбрала второе».

Элизабет Олсен доказала, что ветер и короткие юбки несовместимы

Во время фотосессии подул ветерок и поднял подол юбки Олсен, но актриса успела быстро среагировать и придержать его клатчем. Почти Мэрилин Монро!

Александр Скарсгард спас Марго Робби от конфуза

Скарсгард и Робби позировали перед фотографами на премьере совместного фильма «Тарзан. Легенда». Внезапно у Марго расстегнулась молния, но актриса этого не заметила. Александр Скарсгард, как настоящий джентльмен, быстро среагировал и со знанием дела поправил молнию на платье. Робби же наградила своего спасителя дружеским поцелуем в щеку.

Кэтрин Хейгл не смогла сполна насладиться вкусом победы из-за лопнувшей лямки

Во время церемоний нередко происходят неприятные казусы. Актрисе Кэтрин Хейгл тоже не повезло. Она вышла за наградой и готова была произнести благодарственную речь, как вдруг лямка лопнула. Но Кэтрин не растерялась, быстро подхватила падающее платье и закончила выступление.

Платье Софии Вергары порвалось чуть ниже поясницы за 20 минут до награждения

Актриса приехала на премию «Эмми» вместе с коллегами по «Американской семейке». Ничто не предвещало беды, как вдруг за 20 минут до того, как со сцены объявили, что их сериал победил, у Вергары разошлось по швам платье. Ее команде пришлось экстренно заняться ремонтом.

Хейден Панеттьер запуталась в слишком длинном подоле

В 2014 году звезда сериала «Герои» пришла на Бал Института костюма в потрясающем платье, как у принцессы. Вероятно, для миниатюрной Хейден наряд оказался слишком длинным: когда актриса поднималась по лестнице, она запуталась в подоле и упала. Но Панеттьер быстро оправилась, дошла до конца и прокричала публике: «Аллилуйя! Я поднялась!»

Брайс Даллас Ховард вынуждена сама покупать себе наряды для церемоний

Когда звезды собираются на важное мероприятие, например на церемонию награждения, их гардеробом занимаются стилисты. Именно они обращаются к дизайнерам и договариваются о запасных и основных вариантах. Но Брайс Даллас Ховард пошла другим путем: она сама выбирает и покупает наряды в универмаге. Так было, к примеру, в 2016 году на церемонии вручения «Золотого глобуса». И дело не в том, что Ховард хочет выделиться. Актриса объясняет свое решение так: «Если у вас нестандартная фигура, нет близких отношений с дизайнером или вы недостаточно популярны, то платье 6-го размера просто так не заполучить».

Рене Зеллвегер примеряла платье для «Оскара» не меньше 12 раз

На церемонии вручения «Оскара» в 2020 году Рене покорила всех своим безупречным платьем от Armani Privé. Чтобы наряд сел как влитой, над ним трудилось 3 портных. Но не только им досталась кропотливая работенка. Зеллвегер пришлось примерить платье не меньше 12 раз, и это того стоило. А мы можем только позавидовать ее терпению и выдержке (и точеной фигуре, разумеется).

Волшебное платье Зендаи весило почти 5 кг

Костюм Золушки, в котором Зендая сияла на Met Gala, — настоящее инженерное чудо. По взмаху волшебной палочки серебристое платье трансформировалось на глазах у зрителей в прекрасный голубой наряд принцессы. Над его созданием трудилась команда из 8 человек в течение 3 месяцев. Для конструирования понадобились стержни из углеродного волокна, аккумуляторные батареи и светодиоды. В итоге платье весило 4,9 кг. Многовато для хрупкой Зендаи. А если вам интересно посмотреть на процесс создания, можете почитать об этом здесь.

Элисон Бри помогали влезть в платье 4 человека

В 2019 году звезда сериалов «Сообщество» и «Блеск» пришла на премию Гильдии киноактеров в платье от Miu Miu с огромным бантом за спиной, который больше походил на крылья. Влезть в этот наряд актрисе помогали аж 4 человека: «Бант как бы отстегивается и снова застегивается. Мне даже кажется, что я частично вшита в платье», — объясняла актриса репортерам.

Селена Гомес практически не могла двигать руками

Для премии Hollywood Beauty Awards знаменитая певица выбрала не совсем удачный наряд. Ее розовое атласное платье оказалось дико неудобным. Селена не могла пошевелить руками. У нее даже не вышло нормально отпить из бокала. Интересно, о чем думали закройщики, когда конструировали эти рукава?

Рианне пришлось придерживать верх платья

На премьере фильма «8 подруг Оушена» в Лондоне Рианна появилась в роскошном платье с глубоким декольте. Наряд явно не приносил певице комфорта. Во время фотосессии золотистое платье лихо соскользнуло с правого плеча, практически обнажив правую грудь певицы. Но Рианна лишь ухмыльнулась и остаток вечера периодически поправляла верх.