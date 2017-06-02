12 звездных пар, которым плевать на стереотипы

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Порой быть счастливыми нам мешают только наши стереотипы или неуверенность в себе. Пора прекратить думать о росте, социальном статусе или о возрасте вашего избранника, если ваши чувства взаимны. AdMe.ru собрал 12 знаменитых пар, которые доказывают, что в делах сердечных не может быть стандартов.

Те, кому наплевать на рост

Мэри-Кейт Олсен (1,57 см) и Оливье Саркози (1,90 см). Зная любовь Мэри-Кейт ко всему старинному, Саркози выложил круглую сумму за старый особняк на Манхэттене, и скоро они поженились. Свадьба прошла в строжайшей секретности — присутствовали лишь близкие. Дэниел Рэдклифф (1,65 см) и Эрин Дарк (1,70 см). Эрин не только выше своего бойфренда, но и старше на 5 лет. Ни разница в росте, ни разница в возрасте не смогла стать помехой для романа, а в этом году пара планирует сыграть свадьбу.

Те, кому наплевать на возраст

Тильда Суинтон и Сандро Копп уже 13 лет вместе, и их совсем не смущает 18-летняя разница в возрасте. Все эти 13 лет Тильда является музой немецкого художника. Пару редко видят на публике вместе, но влюбленные считают, что каждый имеет право быть счастливым, не впуская посторонних людей в свою жизнь. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас — удивительная пара. Супруги родились в один день с разницей в 25 лет и прошли вместе долгий путь. Впервые Майкл увидел Кэтрин на закрытой премьере «Маска Зорро» и влюбился с первого взгляда. Когда началась черная полоса в их жизни, Кэтрин всегда была рядом, и Майкл убедился: эта женщина послана ему судьбой.

Те, кому наплевать на социальный статус

Мэтт Деймон (актер) и Лусиана Барросо (бармен). В 2003 году после съемок фильма «Застрял в тебе» Мэтт заглянул в местный бар, и красотка из Аргентины свела актера с ума. Они женились дважды: в 2005 году без пышных церемоний и банкетов, а также в 2013-м на шикарном курорте «Сахарный пляж» на карибском острове Сент-Люсия. Хокон (наследный принц Норвегии) и Метте-Марит (официантка). До встречи с Хоконом Метте родила сына от человека, который привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, да и сама она употребляла запрещенные препараты. Королевская семья была против такого союза. Только королева Соня приняла Метте-Марит сразу и безоговорочно, решив, что прошлое должно остаться в прошлом и главное, что ее сын очень любит эту девушку.

Те, кому наплевать на штамп в паспорте

Шакира и Жерар Пике (7 лет вместе). Пара познакомились во время съемок клипа на песню Waka Waka. Шакира и Жерар тоже родились в один день, только певица на 10 лет старше знаменитого футболиста. Она постоянно приходит на его игры, чтобы поддержать любимого, а он является фанатом ее творчества. Ева Мендес и Райан Гослинг (6 лет вместе). Роман начался на съемочной площадке, но личную жизнь пара держит в строгом секрете. Именно Еве Райан обязан наградой за фильм «Ла-Ла Ленд»: «Пока я пел и танцевал, моя леди воспитывала нашу дочь, была беременна нашим вторым ребенком и пыталась помочь своему брату победить в битве с раком. Если бы не она, то эту статуэтку точно бы забрал кто-то другой».

Те, кому наплевать на различие в национальности

Зои Салдана и Марко Перего. За итальянского художника американская актриса вышла замуж всего лишь через месяц после знакомства. Все важные события, которые происходят в жизни этой пары, остаются в тайне. Зато точно известно, что Марко и Зои уже успели стать родителями прекрасных близнецов и успешно занимаются карьерой. Мэттью Макконахи и Камила Алвес. Мэттью обедал в ресторане и обратил внимание на знойную бразильянку, отмечавшую день рождения. Актер не мог не пригласить красавицу на свидание, а та не осмелилась отказать красивому американцу. Роман закрутился мгновенно, а через 5 лет Камила сама сделала предложение Мэттью. На данный момент у пары 3 прекрасных детей.

Те, для кого внешность не главное

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон. «Когда мы познакомились, Эндрю показался мне высокомерным, а я ему — неприступной. А потом мы как-то сидели, болтали, и он неожиданно меня поцеловал. Я подумала: „Вот и все!“» Актриса не обращала внимания на внешность, и главным для нее было найти человека, с которым вместе можно реализовывать любые творческие планы. Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд. Пышная рыжеволосая красавица из сериала «Безумцы» невероятно женственна и несказанно хороша собой. Тем не менее именно Кристина в начале знакомства попросила у Джеффри номер телефона и потом первая призналась ему в любви.