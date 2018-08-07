12 звездных пар, которым плевать на разницу в возрасте (Спойлер: Сильвестру Сталлоне можно только позавидовать)

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По мнению американских ученых, идеальная разница в возрасте между супругами должна составлять 1 год, в таком случае риск развода очень низок — около 3 %. Если же разница более 5 лет, то риск развестись составляет 18 %, ну а если свыше 20 лет, то этот показатель возрастает до 95 %. Однако эту аксиому готовы опровергнуть зарубежные и российские звездные пары, которые находятся в долгом и счастливом браке с партнерами намного старше или младше себя.

Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку. В ней представлены пары с большой разницей в возрасте, которые вместе вот уже более 15 лет.

1. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Разница в возрасте: 25 лет. Вместе с 1998 г. (20 лет). Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс празднуют один день рождения на двоих, ведь они появились на свет 25 сентября, с разницей в 25 лет. Будущие супруги познакомились в 1998-м, а в официальном браке пара находится с 2000 года. На их долю выпало немало испытаний: рак Майкла, лечение в психиатрической клинике Кэтрин и даже попытка развода. Сегодня они воспитывают сына Дилана Майкла (род. в 2000 г.) и дочь Кэрис Зету (род. в 2003 г.).

2. Селин Дион и Рене Анжелил

Разница в возрасте: 26 лет. Вместе с 1988 г. (28 лет). Это была любовь длиною в жизнь. Первая встреча Селин и Рене произошла в 1980-м, когда ей было 12, а ему 38. Они начали встречаться через 8 лет, а в декабре 1994 года пара официально узаконила свои отношения. В 2001-м у них родился сын Рене-Шарль Анжелил, а в 2010-м — близнецы Эдди и Нельсон. Супруги прожили в счастливом браке 22 года, и, возможно, их любовь длилась бы еще дольше, если бы не уход из жизни Рене Анжелила в 2016 году.

3. Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Разница в возрасте: 10 лет. Вместе с 1993 г. (25 лет). Для Пирса Броснана этот брак является вторым. До этого актер был женат на Кассандре Харрис, которая была младше него на 5 лет. Она умерла от рака. Со своей нынешней женой Пирс познакомился в 1993 году, когда ему было 40, а ей 30. Спустя 8 лет после знакомства пара сыграла свадьбу. У них двое детей — Дилан Томас (род. в 1997 г.) и Пэрис Бекетт (род. в 2001 г.).

4. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

Разница в возрасте: 22 года. Вместе с 1988 г. (30 лет). Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин познакомились в 1988 году на съемке фильма «Рокки-5». Она была влюблена в него еще со школьных времен. Неоднократно пара расходилась и воссоединялась вновь. Свадьба 51-летнего актера, у которого к тому времени за плечами было два брака, и 29-летней манекенщицы состоялась в Сикстинской капелле в 1997 году. Сегодня они воспитывают трех дочерей — Софию (род. в 1996 г.), Систин (род. в 1998 г.) и Скарлетт (род. в 2002 г.) и не представляют своей жизни друг без друга.

5. Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер

Разница в возрасте: 19 лет. Вместе с 2000 г. (18 лет). До брака с Кристин Баумгартнер актер Кевин Костнер был женат, от прошлого союза у него трое детей. Со своей нынешней женой он познакомился в 2000 году, в непростой для него период, когда в работе была большая пауза. Пара сыграла пышную свадьбу в 2004 году в загородном особянке Кевина Костнера. На тот момент ему было 49, а ей 30. Сегодня у них трое детей — сыновья Кайден Уотт (род. в 2007 г.) и Гайс Логан (род. в 2009 г.), а также дочь Грейс Эйвери (род. в 2010 г.).

6. Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Разница в возрасте: 22 года. Вместе с 2002 г. (16 лет). Харрисон Форд и Калиста Флокхарт познакомились в 2002 году на церемонии «Золотой глобус». Тогда на банкете Калиста случайно пролила на рукав Харрисона вино, ну а 60-летний актер не упустил возможность спросить ее имя и по истечении нескольких часов пригласил Калисту на свидание. До этого актер был дважды женат, для девушки же этот брак стал первым. Пара поженилась в июне 2010 года. Форд и Флокхарт воспитывают сына Лайама (род. в 2001 г.).

7. Олег Табаков и Марина Зудина

Разница в возрасте: 30 лет. Вместе с 1985 г. (33 года). Марина Зудина была влюблена в Олега Павловича с 16 лет, когда поступила в ГИТИС и попала к нему в мастерскую. Они начали встречаться в 1985-м, когда ему было 50, а ей 20, официально же оформили свои отношения в 1995 году. Тогда же у пары родился сын Павел, в 2006-м дочь Мария. Их история любви закончилась 12 марта 2018 года, когда Олега Павловича не стало.

8. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Разница в возрасте: 13 лет. Вместе с 1995 г. (23 года). Эта пара считается одной из самых крепких в Голливуде. СМИ не раз их «разводили», однако они вместе вот уже 21 год. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились в 1995 году на съемочной площадке мини-сериала «Корелли», где она играла психолога мужской колонии, а он — заключенного. Тогда ему было 27, а ей 40. Пара официально узаконила свои отношения в апреле 1996 года. В 2000-м они усыновили новорожденного Оскара, а спустя пять лет удочерили Аву.

9. Уоррен Битти и Аннетт Бенинг

Разница в возрасте: 21 год. Вместе с 1990 г. (28 лет). Уоррен Битти и Аннетт Бенинг познакомились в 1990 году и с тех пор не расставались. До брака с ней любвеобильный Клайд (Уоррен Битти сыграл в культовой ленте «Бонни и Клайд») встречался со многими девушками и после своего развода с Джоан Коллинз долго носил статус завидного холостяка Голливуда. В 1992 году Битти и Бенинг поженились, тогда же у них родился Стивен Айра, в 1994-м — Бенджамин Маклин, в 1997-м — Изабель, а в 2000-м — Элла.

10. Дональд и Мелания Трамп

Разница в возрасте: 24 года. Вместе с 1998 г. (20 лет). Тогда еще медиамагнат Дональд Трамп и словенская модель Мелания Кнаусс познакомились на одной из вечеринок в Нью-Йорке в 1998 году, когда ему было 52, а ей 28. Будущий президент США заметил эту девушку и попросил у нее номер телефона, однако Мелания отказала и вместо этого спросила его номер. Она позвонила ему через неделю, а через несколько дней они встретились, и у них сразу же завязался роман. В 2005 году пара оформила свои отношения, ну а в 2006-м у них родился сын Бэррон Уильям Трамп.

11. Бейонсе и Jay-Z

Разница в возрасте: 12 лет. Вместе с 2002 г. (16 лет). По некоторым данным, Бейонсе и Jay-Z начали встречаться в 2002 году, во время работы над совместным клипом ’03 Bonnie & Clyde. Тогда ему было 33, а ей 21. Первые слухи об их скорой свадьбе поползли в 2005 году, однако главные герои никак не комментировали эту информацию. Торжество состоялось в 2008 году в Нью-Йорке. Сегодня Бейонсе и Jay-Z абсолютно счастливы, в 2012-м в их семье появилась малышка Блю Айви Картер, а в 2017-м близнецы Сэр и Руми Картер.

12. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Разница в возрасте: 36 лет. Вместе с 1996 г. (22 года). Знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой состоялось в Сочи в 1996 году. К тому времени у 59-летнего актера было четыре неудачных брака, а у 23-летней начинающей актрисы — один (фиктивный). В 1998-м они поженились, годом позднее у пары родилась дочь Мария, а в 2003-м сын Петр. В 2013 году семья попала в страшную аварию, из-за которой их дочь, получившая черепно-мозговую травму, уже 4,5 года находится в коме. Однако они не теряют надежды на выздоровление Марии и поддерживают друг друга в этой непростой ситуации.