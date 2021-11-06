12 звезд первой величины, которые пробивались в жизни как растения в асфальте

Гонорары зарубежных звезд исчисляются десятками миллионов долларов. Став знаменитыми, они купаются в лучах славы и пользуются всеми благами жизни. Но путь к успеху не всегда дается легко. Часто его сопровождают тяжелые испытания и преграды.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся упорством и силой воли людей, которые воплощают свои мечты в жизнь вопреки всем жизненным обстоятельствам, и вспомнили истории знаменитостей, чье восхождение к славе начиналось с нищеты и лишений.

Крис Прэтт

Семье актера Криса Прэтта постоянно приходилось переезжать из штата в штат из-за работы его отца. После нескольких лет странствий они обосновались в пригороде Сиэтла. Однако главе семейства поставили неутешительный диагноз — рассеянный склероз, и все заботы о семье легли на плечи матери. Небольшой зарплаты в супермаркете не хватало ни на что, вскоре Прэтты потеряли крышу над головой. Чтобы Крис смог завершить обучение в школе, семья временно сняла жилье, а потом перебралась в трейлер. Окончив школу, Прэтт поступил в колледж, но вскоре бросил учебу. «Для ребенка, живущего впроголодь, это не имело смысла», — вспоминал позже актер. Какое-то время он ходил по домам, продавая купоны на скидки, и работал официантом, пока ему не улыбнулась удача.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон постоянно входит в список самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, зарабатывая десятки миллионов долларов. Однако детство актрисы не было безоблачным. Несмотря на то что Йоханссон родилась и выросла в Манхэттене — самом престижном и дорогом районе Нью-Йорка, родители будущей актрисы еле сводили концы с концами. В одном из интервью Йоханссон призналась, что они жили на пособие. В семье росло четверо детей, и, чтобы прокормить их всех, родители брали талоны на продукты для малоимущих.

Лейтон Мистер

Лейтон Мистер стала известна миру благодаря роли богатой избалованной школьницы с Манхэттена Блэр Уолдорф из сериала «Сплетница». Но к самой актрисе фортуна была не так благосклонна. Лейтон пришлось в буквальном смысле побороться за свое место под солнцем. Мало кто знает, что актриса родилась в тюрьме, где ее мать отбывала срок. Актриса провела первые месяцы жизни в реабилитационном центре для заключенных, пока не перешла под опеку к бабушке.

Вуди Харрельсон

Когда актеру было 12 лет, его отец угодил за решетку, где провел 5 лет, а через несколько лет снова был осужден, но уже на пожизненный срок, проведя остаток жизни в тюрьме. Бремя содержания семьи полностью лежало на плечах матери. Поэтому Вуди был вынужден работать с малых лет. В возрасте 9 лет он придумал способ немного подзаработать. Будущий актер оптом покупал газеты у издателя, а потом доставлял их по домам. Но «бизнес» быстро прогорел. «Проблема заключалась в следующем: я хорошо доставлял газеты, но плохо собирал деньги с клиентов», — рассказывал актер.

Селин Дион

Селин Дион росла в многодетной семье, певица была младшей из 14 детей. Естественно, что семья часто сталкивалась с финансовыми трудностями. Певице приходилось спать в ящике шкафа, так как кроватей на всех попросту не хватало.

Джим Керри

Джим Керри был маленьким, когда его отец потерял работу. Не имея возможности приобрести дом, семья была вынуждена скитаться из одного кемпинг-лагеря в другой, ночуя в палатках. Денег было так мало, что подростком Джим часто сменял родителей на работе, трудясь дворником и охранником.

Мила Кунис

Мила Кунис росла в семье украинских мигрантов. Они переехали в США, когда девочке было 7 лет. Родителям актрисы пришлось в буквальном смысле построить жизнь с нуля. Кунис рассказывает, что иногда их материальное положение было настолько плачевным, что на ужин семья ела суп из кетчупа.

Джастин Бибер

Будущий кумир миллионов рос в неполной семье: его воспитывала мама. Они жили в кишащем мышами доме, повсюду были мышеловки. «У меня не было настоящей кровати. Я спал на синем раскладном диване в своей комнате. У нас никогда ничего не было в холодильнике, кроме, может быть, школьного обеда и макарон с сыром», — вспоминает певец.

Кейт Уинслет

Оба родителя Кейт Уинслет — актеры. Когда звезда «Титаника» была маленькой, денег в семье не хватало и они буквально жили впроголодь. Чтобы прокормить семью, отец актрисы подрабатывал почтальоном и даже клал асфальт. Также Уинслет вспоминает, что у них появился первый видеомагнитофон, только когда ей исполнилось 12.

Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон вырос в большой семье в штате Арканзас. Они жили бедно, еды не хватало. И часто приходилось есть то, что деду удавалось добыть на охоте. Актер трудился с малых лет, чтобы помочь семье. Параллельно с учебой в школе он работал на фабрике и выступал с местными группами.

Деми Мур

Родители Деми Мур расстались еще до ее рождения. Когда будущей актрисе было 3 месяца, ее мать вышла замуж за другого мужчину. Обстановка в доме была предельно накаленной. Семья постоянно переезжала из одного города в другой, пока окончательно не обосновалась в Лос-Анджелесе, где началась модельная, а затем и кинокарьера Мур.

Джеки Чан

Джеки Чан появился на свет в семье китайских беженцев в Гонконге. Его история рождения заслуживает отдельной экранизации. Матери актера понадобилось провести экстренное кесарево сечение. Но стоимость операции была неподъемной для семьи, и молодые родители даже рассматривали возможность продажи ребенка британскому доктору за $ 200. Благо родственники отговорили их от этого решения. Финансовое положение семьи улучшилось, когда супруги устроились на работу во французское посольство. Мать работала горничной, а отец — поваром. Денег было мало, и им приходилось буквально сводить концы с концами. Позже родители и вовсе отдали Джеки в школу-интернат пекинской оперы, где он провел 10 лет, занимаясь акробатикой, пением, боевыми искусствами и пантомимой. Несмотря на то что именно в школе будущий актер научился навыкам, которые помогли в его дальнейшей карьере, годы в интернате дались ему крайне тяжело, и он до сих пор с неохотой вспоминает о проведенном там времени.