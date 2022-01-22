12 знаменитостей, которые одним внешним видом показали, что творится у них на душе

Новая прическа, эксперименты с одеждой или внезапное изменение веса могут рассказать о многом. Тут два варианта: человек либо проходит через серьезные жизненные испытания, либо только что вышел из кризиса.

На примере звезд AdMe.ru покажет, как душевные переживания проявляются во внешнем виде. Ни счастью, ни печали не удастся скрыться.

Анджелина Джоли

Пару Анджелины Джоли и Брэда Питта называли одним из самых красивых союзов Голливуда. Актриса, которая когда-то была счастлива в браке, подала на развод в сентябре 2016 года. Последние совместные фотографии «Бранджелины» дают повод подумать, что супруги находятся на грани развода. Мать 6 детей совсем не улыбается, все чаще выбирает мрачные бесформенные наряды и заметно теряет в весе. Позже Анджелина признается, что расставание далось ей нелегко и она практически потеряла себя. В 2019 году развод был официально оформлен и Джоли, окруженная любовью и поддержкой детей, снова засияла на красных ковровых дорожках в статусе свободной женщины.

Меган Маркл

После выхода из королевской семьи стиль Меган Маркл стал значительно свободнее, а улыбка — шире. Дело в том, что монаршие особы обязаны следовать определенному протоколу в одежде. Предпочтительны однотонные закрытые наряды и элегантные украшения. Открытое красное платье с последней фотографии точно не вписалось бы в подобный гардероб.

Джиджи Хадид

Роман супермодели Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика начался в 2015 году. Пара то расставалась, то снова сходилась, а в 2020 году у молодых влюбленных родилась дочка. Неожиданный разрыв отношений произошел в октябре прошлого года. Несколькими неделями позже Джиджи представила миру свой новый образ с прямой челкой.

Бен Аффлек

Говорят, старая любовь не ржавеет. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес это доказывают. Бывшие возлюбленные сошлись после 17 лет порознь. За эти годы Аффлек сначала женился на Дженнифер Гарнер, потом обзавелся 3 детьми и в конце концов развелся после 13 лет брака. Бену пришлось нелегко после расставания, но последние несколько лет он был образцово-показательным отцом и успешным продюсером. На свежих фотографиях Аффлек будто бы помолодел. То ли костюм так удачно подобран, то ли Бен просто счастлив с бывшей.

Бритни Спирс

На наших глазах Бритни влюблялась, обзаводилась семьей и боролась с депрессией. Таблоиды то изображали ее счастливой матерью, то рассказывали об очередном кризисе, то показывали ее триумфальное возвращение. Сегодня поп-дива снова на коне. В прошлом году певица наконец вышла из-под 13-летней опеки отца и отпраздновала это событие новой прической у звездного стилиста. Может, разница и не так заметна, но звезда выглядит довольной результатом.

Адель

Новый образ Адель называют преображением десятилетия. Сама певица о своем похудении говорит так: «Раньше я плакала, а теперь потею». Конечно, дело не только в сброшенных килограммах. Обладательница «Оскара» пережила непростой развод с отцом своего ребенка, но вышла из этой ситуации победительницей. Адель выпустила альбом с песнями, которые помогли ей объяснить сыну все то, что случилось с их семьей.

Ребел Уилсон

Похудевшая на 35 килограммов Ребел Уилсон рассталась с парнем и стала еще увереннее в себе. Только посмотрите на ее свежее фото в спортивном костюме. Кажется, у австралийки наполеоновские планы на грядущий год. Подпись под этой фотографией в инстаграме актрисы гласит: «Ребел восходящая».

Джонни Депп

Брак Эмбер Херд и Джонни Деппа продлился всего год, но затянувшиеся судебные разбирательства успели подпортить жизнь артиста. Страстная любовь обернулась для Деппа депрессией и финансовыми трудностями. В августе 2021 года артист выиграл суд против бывшей жены и вернул себе доброе имя. Кажется, что Джонни постепенно отходит от эмоциональных потрясений, ведь на его лице все чаще сияет улыбка.

Кэти Перри

Первый брак Кэти Перри закончился по СМС. Тогдашний супруг певицы Рассел Брэнд предложил Кэти развестись не при личной встрече — он отправил ей текстовое сообщение о своем решении расстаться. Вместе с бывшим мужем ушли и черные длинные волосы Кэти. Звезда много экспериментировала с прическами и даже коротко подстриглась после непродолжительного расставания с нынешним партнером Орландо Блумом. Певица объяснила этот поступок своим желанием переосмыслить женственность. Сегодня Кэти Перри воспитывает дочь в браке с Блумом и волосы больше не подстригает.

Линдси Лохан

Звезда нулевых Линдси Лохан надолго исчезла с голливудского небосклона. После оглушительного успеха «Дрянных девчонок» в жизни актрисы было немало проблем, но, кажется, она с ними справилась. Недавно Лохан перекрасилась в родной рыжий, объявила о помолвке и вернулась в профессию.

Джессика Симпсон

Сладкая парочка Джессики Симпсон и Ника Лаше распалась в 2006 году. После развода артистка решила изменить прическу. Звезда реалити-шоу вернулась к натуральному каштановому оттенку и будто бы потеряла свою изюминку. Но темноволосый период быстро закончился. В 2014 году Джессика вышла замуж за бывшего футболиста Эрика Джонсона, в браке с которым родила троих детей. Кажется, сейчас она снова сияет как прежде.

Майли Сайрус

Майли и Лиам сходились и расходились, женились и разводились. Находясь в отношениях с Хемсвортом, Майли Сайрус отдавала предпочтение длинным волосам и эффектным платьям, а после развода в 2020 году резко сменила имидж. Звезда практически сразу сделала дерзкую стрижку маллет и долгое время облачалась исключительно в черное.