12 звезд, которые редко улыбаются. А мы нашли такие фото и глазам своим не поверили

Большинство знаменитостей не упускают шанса улыбнуться перед камерами. Например, сияющая Марго Робби или Майкл Фассбендер, который известен своей фирменной «акульей» улыбкой. Однако некоторые звезды предпочитают не демонстрировать веселый нрав на публике и сохраняют серьезное, непроницаемое выражение лица.

Мы в AdMe.ru покопались в фотографиях разных годов и выудили редкие кадры, на которых обычно хмурые звезды запечатлены улыбающимися. А заодно разузнали причины, по которым они так редко это делают.

Роберт Паттинсон

Из-за этой особенности актер чуть не лишился роли в «Сумерках». Паттинсон настаивал, что Эдвард Каллен должен быть хмурым парнем, но создатели хотели видеть на экране хотя бы легкую улыбку. «Я помню, как продюсеры дали мне копию книги, в которой подчеркнули каждый случай, когда мой персонаж улыбался», — поделился Роберт. Когда актер продолжил настаивать на своем, ему пригрозили увольнением.

Ума Турман

Когда актриса появляется на красной ковровой дорожке, она обычно слегка ухмыляется. И дело тут не в суровом нраве, а в детской обиде: Турман стеснялась улыбки. «Когда мне было 10, кто-то сказал мне, что у меня уродливая улыбка, поэтому на протяжении всей моей молодости я смущалась и никогда не улыбалась с открытым ртом», — поделилась Ума Турман. Но с годами звезда научилась ценить свою красоту и перестала стесняться.

Кристен Стюарт

За Кристен Стюарт закрепился образ безэмоциональной актрисы, которая не очень-то любит улыбаться как на экране, так и на светских мероприятиях. Но девушка просто не хочет идти на поводу у папарацци. Во время одного интервью Стюарт заверила зрителей, что она действительно умеет смеяться, просто не по команде.

Виктория Бекхэм

Светская львица предпочитает держать перед фотографами нейтральное выражение лица и годами следует своему принципу. Но бывали моменты, когда бывшая участница Spice Girls все же не сдерживала эмоции и улыбалась во весь рот.

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

На втором фото Эшли справа.

Знаменитые сестры не скупились на улыбки, когда были юными и беспечными. Однако с годами они стали более сдержанными. Сейчас фотографы и поклонники могут довольствоваться лишь слегка поджатыми губами, мечтая о прежней открытости и веселости близняшек.

Руни Мара

Звезда фильма «Девушка с татуировкой дракона» руками и ногами за естественность, поэтому не улыбается всем подряд. «Зачем мне фальшивая улыбка? Мне все это кажется неискренним», — объяснила Руни Мара. Именно поэтому актриса смеется только тогда, когда искренне счастлива.

Билли Айлиш

Кумир современной молодежи настолько не любит улыбаться, что даже выпустила альбом с названием «Не улыбайся мне». На самом деле знаменитая певица не хочет улыбаться лишь из вежливости. Она предпочитает делать это только тогда, когда посчитает нужным.

Канье Уэст

Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз видели улыбающегося Канье Уэста, вы не одиноки. Иногда на фотографиях рэпер выглядит недовольным. Но, по словам Канье, он не улыбается, потому что хочет выглядеть круто.

Ким Кардашьян

Бывшая жена Канье Уэста тоже скупа на улыбки. В 2014 году Ким объяснила, почему она все время выглядит такой серьезной на фотографиях. Причина проста: знаменитость боится морщин. Но иногда Кардашьян все же позволяет себе расслабиться и улыбнуться.

Певица Лорд

Исполнительница хита «Royals» редко радует поклонников лучезарной улыбкой. Певицу раздражает, когда на каждой фотосессии ее просят улыбнуться пошире, хотя она этого не хочет. Она не желает создавать у окружающих впечатление радостной поп-принцессы, поэтому держит нейтральное выражение лица.

Дэниел Крейг

Звезда фильмов про Джеймса Бонда не любит озарять окружающих улыбкой по одной простой причине: он ненавидит папарацци. Но иногда фотографам все же удается поймать удачный момент.

Белла Хадид

Известная модель со стороны может показаться очень холодным человеком. В одном интервью Белла призналась, что иногда стесняется улыбаться на камеру. Девушке потребовалось немало времени, чтобы понять свое лицо и преодолеть эту сковывающую неловкость.