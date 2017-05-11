13 звезд, которые превратились из гадких утят в настоящие секс-символы

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Многие восхищаются лицами с глянцевых обложек журналов. Для одних они эталон красоты, для других пример для подражания. Но не все задумываются о том, что некоторые из них прошли долгий и тернистый путь самосовершенствования. Мы в AdMe.ru собрали несколько фото, на которых объекты нашего восхищения совсем не похожи на самих себя.

Крис Пратт 2003, 2017

В юности актер считал, что одного таланта достаточно для того, чтобы быть успешным. Но позже он понял, что выглядит недолжным образом, и проделал большую работу над собой. Глядя на нынешнего Пратта, не скажешь, что у него есть проблемы с уверенностью в себе.

Кэти Перри 1999, 2012

Кэти не всегда радовали ее женственные формы. В подростковом возрасте она мечтала о фигуре модели и даже носила утягивающее белье. Однако со временем звезда научилась любить себя и гордо заявила:

«У меня не такое тело, как у Кейт Мосс, но я горжусь и довольна своим». Кэти Перри

Дэвид Бекхэм 1995, 2013

В годы юности Дэвида не заботила его внешность. Он жил футболом и все свое время и внимание отдавал только ему. Лишь тогда, когда его имя прогремело на весь мир, Бэкс начал работать над своим имиджем и делал это исключительно ради шоу.

«В футболе очень важно иметь хорошую прическу, потому что много людей, много девушек с фотоаппаратами приходят смотреть на тебя. От твоего внешнего вида зависит популярность игры». Дэвид Бекхэм

Шакира 1990, 2012

Сегодня, глядя на откровенные наряды в клипах и на концертах, не скажешь, что певица сильно стеснялась своего тела.

Джастин Тимберлейк

1996, 2016

«Все, за что вы подвергаетесь насмешкам и что вас делает странным в глазах других в детстве, в конечном итоге приведет вас к успеху во взрослой жизни» — уверен Джастин.

Рианна 1998, 2008

«Мы всегда находим у себя недостатки» — говорит Рианна. Она признается, что только благодаря успеху смогла поверить в себя: «Раньше я бы ссутулилась, положила ладошки на колени, сидела бы молча, и всех стеснялась».

Дуэйн Джонсон 1990, 2016

Дуэйн Джонсон начал свой путь самосовершенствования с самого детства. Он считает, что упорная работа над собой — верный путь к своей мечте.

«Идеала не существует, но надрывать свою задницу, чтобы достичь его, надо... Это ведет к успеху». Дуэйн Джонсон

Ники Минаж 2002, 2016

В детстве у Ники были некоторые комплексы, связанные с внешностью, но попав в сферу шоу-бизнеса, она провела большую работу над собой. Сейчас певица не испытывает проблем с любовью к себе.

Адам Левин 1996, 2016

Несмотря на неудачные эксперименты с имиджем в юности, Адам не страдал от отсутствия внимания к себе. Певец постоянно работает над собой, чтобы быть лучше, ведь женская половина его публики не отводит от него глаз.

Деми Мур 1970, 2010

Трудно поверить, что в детстве Деми страдала косоглазием. На заре своей карьеры ей даже пришлось перенести 2 операции для исправления этой проблемы.

Кейт Хадсон 1993, 2016

Родители Кейт хотели, чтобы их дочь выбрала более «приземленную» профессию, возможно, из-за заурядной внешности, но это никогда не мешало ей идти к своей мечте стать актрисой.

«Мне нравится мое тело. Да, оно несовершенно. Но такое уж мне досталось, а живем один раз!» Кейт Хадсон

Кейт Уинслет 1985, 2016

В школе Кейт считали толстушкой и дразнили за это. Но спустя годы она научилась принимать себя такой, какая она есть, и во всем находит свои плюсы.

«Я нормальная женщина с нормальной фигурой. Я не собираюсь худеть — у меня есть и более важные проблемы». Кейт Уинслет

Дженьюари Джонс 1989, 2014

Актриса и модель никогда не страдала от отсутствия внимания, напротив, несмотря на имидж мальчика в детстве, она всегда была уверена в себе. Дженьюари со страхом относится к пластической хирургии и считает, что молодость лица можно сохранить с помощью различных хитростей.